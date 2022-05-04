УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11532 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
5 913 6

Волонтери та ресторатори забезпечили їжею пасажирів, які вимушено знаходяться в дорозі довше через обстріли окупантами, - "УЗ". ФОТОрепортаж

Через обстріли окупантів пошкоджено залізницю і деякі пасажири вимушено знаходяться в дорозі довше. Їх забезпечили їжею.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба "УЗ", інформує Цензор.НЕТ

"Майже добу залізниця займається реанімуванням пошкодженої залізничної інфраструктури, а наші поїзди "наганяють" відставання від графіка через сповільнений рух.

І в той же час ми не лишаємо голодними пасажирів та поїзні бригади, які вимушено знаходяться в дорозі довше!" - йдеться в повідомленні.

В "УЗ" зазначили, що World Central Kitchen, Emily Resort, гуманітарний ресторан Mafia та ще кількадесят локальних закладів по всій країні сьогодні за півдня забезпечили їжею вже 6200 пасажирів разом із поїзними бригадами в дюжині міст!

"Укрзалізниця дякує за допомогу волонтерам та небайдужим рестораторам", - підсумували в компанії.

Також читайте: "Укрзалізниця" відновлює регулярне курсування Інтерсіті+ сполученням Київ — Дніпро

Волонтери та ресторатори забезпечили їжею пасажирів, які вимушено знаходяться в дорозі довше через обстріли окупантами, - УЗ 01
Волонтери та ресторатори забезпечили їжею пасажирів, які вимушено знаходяться в дорозі довше через обстріли окупантами, - УЗ 02
Волонтери та ресторатори забезпечили їжею пасажирів, які вимушено знаходяться в дорозі довше через обстріли окупантами, - УЗ 03
Волонтери та ресторатори забезпечили їжею пасажирів, які вимушено знаходяться в дорозі довше через обстріли окупантами, - УЗ 04
Волонтери та ресторатори забезпечили їжею пасажирів, які вимушено знаходяться в дорозі довше через обстріли окупантами, - УЗ 05
Волонтери та ресторатори забезпечили їжею пасажирів, які вимушено знаходяться в дорозі довше через обстріли окупантами, - УЗ 06

Автор: 

залізниця (1517) допомога (8429) Укрзалізниця (6895) їжа (432)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КаZZапы, вы кого побЯдить собрались? У вас, когда мы начнём вас стирать с лица Земли, поезда будут мародёрить банды ваших орков, а не кормить пассажиров, как в Украине.
показати весь коментар
04.05.2022 19:40 Відповісти
Знову повітряна тривога
показати весь коментар
04.05.2022 19:48 Відповісти
жри и молчи!
показати весь коментар
04.05.2022 20:02 Відповісти
Де ви там ціну побачили?
показати весь коментар
04.05.2022 20:17 Відповісти
"Волонтери та ресторатори забезпечили..."

А заслужений залізничник СерЛєщ сидить в бункері і в ус не дує.

"За інформацією Time, деякі чиновники зголосилися жити у бункерах президентського комплексу. Одним із них був https://file.liga.net/persons/leshchenko Сергій Лещенко ."

https://news.liga.net/ua/politics/news/pervye-chasy-voyny-time-vyyasnil-kak-zelenskiy-vstretil-vtorjenie-rossii-24-fevralya
показати весь коментар
04.05.2022 20:20 Відповісти
 
 