Волонтери та ресторатори забезпечили їжею пасажирів, які вимушено знаходяться в дорозі довше через обстріли окупантами, - "УЗ". ФОТОрепортаж

Через обстріли окупантів пошкоджено залізницю і деякі пасажири вимушено знаходяться в дорозі довше. Їх забезпечили їжею.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба "УЗ", інформує Цензор.НЕТ

"Майже добу залізниця займається реанімуванням пошкодженої залізничної інфраструктури, а наші поїзди "наганяють" відставання від графіка через сповільнений рух.

І в той же час ми не лишаємо голодними пасажирів та поїзні бригади, які вимушено знаходяться в дорозі довше!" - йдеться в повідомленні.

В "УЗ" зазначили, що World Central Kitchen, Emily Resort, гуманітарний ресторан Mafia та ще кількадесят локальних закладів по всій країні сьогодні за півдня забезпечили їжею вже 6200 пасажирів разом із поїзними бригадами в дюжині міст!

"Укрзалізниця дякує за допомогу волонтерам та небайдужим рестораторам", - підсумували в компанії.

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