Волонтери та ресторатори забезпечили їжею пасажирів, які вимушено знаходяться в дорозі довше через обстріли окупантами, - "УЗ". ФОТОрепортаж
Через обстріли окупантів пошкоджено залізницю і деякі пасажири вимушено знаходяться в дорозі довше. Їх забезпечили їжею.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба "УЗ", інформує Цензор.НЕТ
"Майже добу залізниця займається реанімуванням пошкодженої залізничної інфраструктури, а наші поїзди "наганяють" відставання від графіка через сповільнений рух.
І в той же час ми не лишаємо голодними пасажирів та поїзні бригади, які вимушено знаходяться в дорозі довше!" - йдеться в повідомленні.
В "УЗ" зазначили, що World Central Kitchen, Emily Resort, гуманітарний ресторан Mafia та ще кількадесят локальних закладів по всій країні сьогодні за півдня забезпечили їжею вже 6200 пасажирів разом із поїзними бригадами в дюжині міст!
"Укрзалізниця дякує за допомогу волонтерам та небайдужим рестораторам", - підсумували в компанії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А заслужений залізничник СерЛєщ сидить в бункері і в ус не дує.
"За інформацією Time, деякі чиновники зголосилися жити у бункерах президентського комплексу. Одним із них був https://file.liga.net/persons/leshchenko Сергій Лещенко ."
https://news.liga.net/ua/politics/news/pervye-chasy-voyny-time-vyyasnil-kak-zelenskiy-vstretil-vtorjenie-rossii-24-fevralya