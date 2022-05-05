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У Тростянці виявили штаб окупантів з картою військової операції та камеру для тортур. ВІДЕО+ФОТО

У місті Тростянець Сумської області виявили штаб російських військових, розміщений у будівлі залізничного вокзалу. У підвальному приміщенні окупанти облаштували катівню, а на другому поверсі малювали карти про бойові дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка.

Тростянець перебував під окупацією місяць, і був звільнений бійцями ЗСУ, військовими 93-ї бригади "Холодний Яр", наприкінці березня.

Зараз місто відвідало керівництво компанії "Укрзалізниця", оглянувши місцевий вокзал і вивчивши ситуацію на залізничних об'єктах. Лещенко зазначив, що залізничники планують "всіх здивувати темпами відновлення інфраструктури".

"Штаб загарбників був розміщений на вокзалі, а у підвалі біля туалету було виявлено камеру для тортур. Кров все ще залишилася на стіні. Тут же ворогом було зроблено дивні малюнки - російський солдат, літак, що скидає бомбу, хрест, змія та напис Russia. На другому поверсі прямо на стіні в кімнаті відпочинку вони намалювали карту військової операції", - пише він.

Лещенко опублікував у мережі відео та фото з вокзалу Тростянця.

Також читайте: У Тростянці через залишені росіянами міни і розтяжки загинули вже п'ятеро дітей, - мер Бова

У Тростянці виявили штаб окупантів з картою військової операції та камеру для тортур 01

Він додав, що на даху вокзалу тільки днями були виявлені "останні останки тіла одного із загарбників - відірвану ногу".

У Тростянці виявили штаб окупантів з картою військової операції та камеру для тортур 02

У Тростянці виявили штаб окупантів з картою військової операції та камеру для тортур 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Тростянці починають ексгумацію тіл закатованих та вбитих військами РФ жителів, - голова Сумської ОВА Живицький

Автор: 

армія рф (17755) Лещенко Сергій (505) Тростянець (36)


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Топ коментарі
+30
наскальний живопис ..первісні люди..шо ви хочете..орки
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05.05.2022 07:22
+19
Петушок кацапский дождался кого-то в Сумах? Судя по всему у него анальный зуд.
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05.05.2022 07:04
+18
Коли читаю про тортури, які вони роблять з нашими людьми, хочеться відірвати рашистам їхні підлючі, набиті ватою та путiнськими скріпами голови.
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05.05.2022 08:12
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Петушок кацапский дождался кого-то в Сумах? Судя по всему у него анальный зуд.
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05.05.2022 07:04 Відповісти
Вот это замаскировались , в здании вокзала месяц найти не могли .
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05.05.2022 07:05 Відповісти
Ще там був напис -лещенко скотиняка, не показали
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05.05.2022 07:10 Відповісти
Нічого подібного - Сєрлєшьчь у нас чесний колійний працівник, який в поті чола тмтанічно працює, особисто прокладаючи кілометри колії щодня. А член наглядової ради УЗ - то лише формально, хоббі таке у людини, на волонтерських засадах
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05.05.2022 07:41 Відповісти
За пів ляма грн щомісяця.
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05.05.2022 07:52 Відповісти
кілометри свинячих каклєт на "мукачевських фронтах"..
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05.05.2022 12:53 Відповісти
ага, почуяв запах "котлєти" і аж з "мукачевських фронтів" прискакав...
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05.05.2022 12:52 Відповісти
наскальний живопис ..первісні люди..шо ви хочете..орки
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05.05.2022 07:22 Відповісти
Заїбали вже своїми ногами, закопуйте їх парами, треба місце економити
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05.05.2022 07:32 Відповісти
"...були виявлені "останні останки тіла одного із загарбників - відірвану ногу".
Так он себя уже заранее без ноги нарисовал.

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05.05.2022 08:00 Відповісти
Коли читаю про тортури, які вони роблять з нашими людьми, хочеться відірвати рашистам їхні підлючі, набиті ватою та путiнськими скріпами голови.
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05.05.2022 08:12 Відповісти
О, сірожа вилізло. Воно не хоче розповісти, як воно розважалося у нічному клубі під час облоги Київа? Причому бухе було настільки, що ледве могло язиком ворушити.
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05.05.2022 09:07 Відповісти
Наскельні малюнки диких племен-варварів.
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05.05.2022 09:14 Відповісти
Полізли серлєщі з усіх щілин, де переховувалися поки гаряче.
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05.05.2022 09:44 Відповісти
літак, що скидає бомбу

Де там бомба, що скидається? Блть, шо воно покурило?

Невже не видно, що літак скидає качура із соломиною у дзьобі та летить у напрямку чотирьох дірок від ґудзика, а під крилом у нього пєтрушка, який ховається...
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05.05.2022 10:08 Відповісти
І тут вже Лещенко нарісувався - "лічно" вокзал брав , ще війна не скінчилась а він вже мріє "всіх здивувати темпами відновлення інфраструктури".
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05.05.2022 12:49 Відповісти
 
 