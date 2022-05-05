У Тростянці виявили штаб окупантів з картою військової операції та камеру для тортур. ВІДЕО+ФОТО
У місті Тростянець Сумської області виявили штаб російських військових, розміщений у будівлі залізничного вокзалу. У підвальному приміщенні окупанти облаштували катівню, а на другому поверсі малювали карти про бойові дії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка.
Тростянець перебував під окупацією місяць, і був звільнений бійцями ЗСУ, військовими 93-ї бригади "Холодний Яр", наприкінці березня.
Зараз місто відвідало керівництво компанії "Укрзалізниця", оглянувши місцевий вокзал і вивчивши ситуацію на залізничних об'єктах. Лещенко зазначив, що залізничники планують "всіх здивувати темпами відновлення інфраструктури".
"Штаб загарбників був розміщений на вокзалі, а у підвалі біля туалету було виявлено камеру для тортур. Кров все ще залишилася на стіні. Тут же ворогом було зроблено дивні малюнки - російський солдат, літак, що скидає бомбу, хрест, змія та напис Russia. На другому поверсі прямо на стіні в кімнаті відпочинку вони намалювали карту військової операції", - пише він.
Лещенко опублікував у мережі відео та фото з вокзалу Тростянця.
Він додав, що на даху вокзалу тільки днями були виявлені "останні останки тіла одного із загарбників - відірвану ногу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так он себя уже заранее без ноги нарисовал.
Де там бомба, що скидається? Блть, шо воно покурило?
Невже не видно, що літак скидає качура із соломиною у дзьобі та летить у напрямку чотирьох дірок від ґудзика, а під крилом у нього пєтрушка, який ховається...