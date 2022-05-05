У Тростянці виявили штаб окупантів з картою військової операції та камеру для тортур. ВІДЕО+ФОТО

У місті Тростянець Сумської області виявили штаб російських військових, розміщений у будівлі залізничного вокзалу. У підвальному приміщенні окупанти облаштували катівню, а на другому поверсі малювали карти про бойові дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка.

Тростянець перебував під окупацією місяць, і був звільнений бійцями ЗСУ, військовими 93-ї бригади "Холодний Яр", наприкінці березня.

Зараз місто відвідало керівництво компанії "Укрзалізниця", оглянувши місцевий вокзал і вивчивши ситуацію на залізничних об'єктах. Лещенко зазначив, що залізничники планують "всіх здивувати темпами відновлення інфраструктури".

"Штаб загарбників був розміщений на вокзалі, а у підвалі біля туалету було виявлено камеру для тортур. Кров все ще залишилася на стіні. Тут же ворогом було зроблено дивні малюнки - російський солдат, літак, що скидає бомбу, хрест, змія та напис Russia. На другому поверсі прямо на стіні в кімнаті відпочинку вони намалювали карту військової операції", - пише він.

Лещенко опублікував у мережі відео та фото з вокзалу Тростянця.

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Він додав, що на даху вокзалу тільки днями були виявлені "останні останки тіла одного із загарбників - відірвану ногу".







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