Знайдено тіла ще п’ятьох луганчан, які загинули від російського вторгнення, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Упродовж 4 травня росіяни спрямували сім потужних артилерійських обстрілів на Сєверодонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири на Лисичанськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник ОВА Сергій Гайдай.



"24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих. Двоє з низ – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної. Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним. Так, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, три – у Комишувасі, чотири – в Сєверодонецьку, чотири – в Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську", - повідомив Гайдай.

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