Знайдено тіла ще п’ятьох луганчан, які загинули від російського вторгнення, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Упродовж 4 травня росіяни спрямували сім потужних артилерійських обстрілів на Сєверодонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири на Лисичанськ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник ОВА Сергій Гайдай.
"24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих. Двоє з низ – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної. Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним. Так, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, три – у Комишувасі, чотири – в Сєверодонецьку, чотири – в Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську", - повідомив Гайдай.
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все люди разные.
Мои знакомые старики, по 70 лет, сказали - лучше умру дома чем буду жить на чужбине, все равно скоро помирать.
и второй аргумент часто слышу - чего я должен оставлять дом каким-то подонкам, я его строил (или отец мой его строил), мои дети в нем родились - а я теперь должен мыкаться по чужим углам, чтобы в моем доме жили чечены или буряты?
их можно понять.
Хотя я уехал.
Судя по данным с сайта http://crimeanbridgedown.com.ua// Crimeanbridgedown , Крымский мост падет 9 мая.
Также на сайте есть обращение к россиянам, проживающим в Крыму.
"Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!" - говорится в заявлении.
Відбудеться- це буде подія! І користь велика.