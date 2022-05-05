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Знайдено тіла ще п’ятьох луганчан, які загинули від російського вторгнення, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Упродовж 4 травня росіяни спрямували сім потужних артилерійських обстрілів на Сєверодонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири на Лисичанськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі очільник ОВА Сергій Гайдай.

"24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих. Двоє з низ – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної. Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним. Так, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, три – у Комишувасі, чотири – в Сєверодонецьку, чотири – в Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську", - повідомив Гайдай.

Знайдено тіла ще п’ятьох луганчан, які загинули від російського вторгнення, - Гайдай 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Попасній та Рубіжному харчів та води в людей залишилося лише на тиждень. Доступ до міст ускладнений, - Гайдай

Знайдено тіла ще п’ятьох луганчан, які загинули від російського вторгнення, - Гайдай 02

Знайдено тіла ще п’ятьох луганчан, які загинули від російського вторгнення, - Гайдай 03

Знайдено тіла ще п’ятьох луганчан, які загинули від російського вторгнення, - Гайдай 04

Читайте: Охочих виїхати з Лисичанська й Сєверодонецька майже немає, натомість евакуюватися з Рубіжного та Попасної неможливо, - Гайдай

Знайдено тіла ще п’ятьох луганчан, які загинули від російського вторгнення, - Гайдай 05

Автор: 

обстріл (29037) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4891)


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05.05.2022 08:16 Відповісти
Просили ж людей---евакуюйтесь..
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05.05.2022 08:18 Відповісти
не уезжают те кому или некуда ехать или ехать страшнее чем оставаться, или старики.
все люди разные.
Мои знакомые старики, по 70 лет, сказали - лучше умру дома чем буду жить на чужбине, все равно скоро помирать.
и второй аргумент часто слышу - чего я должен оставлять дом каким-то подонкам, я его строил (или отец мой его строил), мои дети в нем родились - а я теперь должен мыкаться по чужим углам, чтобы в моем доме жили чечены или буряты?
их можно понять.
Хотя я уехал.
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05.05.2022 08:28 Відповісти
В Сети появился сайт, на котором идет обратный отсчет до падения Крымского моста, соединяющего территорию страны-арессора и оккупанта России и аннексированный Крым.

Судя по данным с сайта http://crimeanbridgedown.com.ua// Crimeanbridgedown , Крымский мост падет 9 мая.

Также на сайте есть обращение к россиянам, проживающим в Крыму.

"Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!" - говорится в заявлении.
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05.05.2022 08:19 Відповісти
Ця заява така ж порожня як останні "хлопки" в Бєлгороді,коли нічого не руйнувалось.
Відбудеться- це буде подія! І користь велика.
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05.05.2022 08:34 Відповісти
снести парашу мы ее строили и целину спалить ..бам и гидроо плотины тоже...дерашизтизировать..мроzи...
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05.05.2022 08:56 Відповісти
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05.05.2022 09:46 Відповісти
 
 