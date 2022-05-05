Щонайменше 25 мирних мешканців поранено внаслідок ракетних ударів окупантів по Краматорську, - ОВА. ВІДЕО+ФОТО

Війська РФ завдали авіаракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок цього щонайменше 25 поранених цивільних. Шестеро із поранених потребують медичної допомоги в лікарні.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ракети пошкодили 9 житлових будинків, школу та численні об’єкти цивільної інфраструктури.

"Не здатні воювати з українською армією, росіяни продовжують "воювати" з нашими цивільними. Це – черговий воєнний злочин російської армії на нашій землі. Все ретельно фіксуємо. Ніхто не уникне кари!" - зауважив очільник регіону.

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