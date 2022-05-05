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Щонайменше 25 мирних мешканців поранено внаслідок ракетних ударів окупантів по Краматорську, - ОВА. ВІДЕО+ФОТО

Війська РФ завдали авіаракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок цього щонайменше 25 поранених цивільних. Шестеро із поранених потребують медичної допомоги в лікарні.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ракети пошкодили 9 житлових будинків, школу та численні об’єкти цивільної інфраструктури.

"Не здатні воювати з українською армією, росіяни продовжують "воювати" з нашими цивільними. Це – черговий воєнний злочин російської армії на нашій землі. Все ретельно фіксуємо. Ніхто не уникне кари!" - зауважив очільник регіону.

Також читайте: Вночі окупанти завдали ракетних ударів по житлових районах та центру Краматорська, є постраждалі, - мер Гончаренко

Щонайменше 25 мирних мешканців поранено внаслідок ракетних ударів окупантів по Краматорську, - ОВА 01
Щонайменше 25 мирних мешканців поранено внаслідок ракетних ударів окупантів по Краматорську, - ОВА 02
Щонайменше 25 мирних мешканців поранено внаслідок ракетних ударів окупантів по Краматорську, - ОВА 03
Щонайменше 25 мирних мешканців поранено внаслідок ракетних ударів окупантів по Краматорську, - ОВА 04

Автор: 

армія рф (17755) Краматорськ (678) обстріл (29037) Донецька область (8761) Кириленко Павло (907)


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"За_дитей_дамбаса" - будуть гавкати москальскі гівнопомийниці і ім підвиватимуть обдроченці лднр
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05.05.2022 08:44 Відповісти
Той самий Краматорськ 16.04.2014. Дамбаси не пускають колони ЗСУ щоб знищити заколот в зародку.
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05.05.2022 08:55 Відповісти
Оголосили ж, що всі бажаючі евакуювалися.
Лишились чекаючі.... дочекаються.
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05.05.2022 10:56 Відповісти
 
 