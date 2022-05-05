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Новини Фото Війна
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Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують масовані обстріли по всій лінії фронту на Донеччині та завдають ракетних ударів по містах, розташованих у тилу.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 1 загиблий і 17 пошкоджених будинків внаслідок нічного обстрілу Часового Яру. Після ракетного удару по Краматорську – 25 поранених, пошкоджено 9 будинків, школу та об’єкти цивільної інфраструктури", - зазначає він.

Під вогнем "Градів" – Авдіївка. Там інформації щодо постраждалих немає, але пошкоджено 3 будинки, перебито лінію електропередач.

За словами Кириленко, тривають періодичні обстріли Мар’їнки – ворог застосовує запалювальні касети. Також поодинокі обстріли зафіксовано на Світлодарському напрямку, без жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 25 мирних мешканців поранено внаслідок ракетних ударів окупантів по Краматорську, - ОВА. ВІДЕО+ФОТО

Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 01
Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 02
Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 03
Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 04
Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 05
Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 06
Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 07
Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 08
Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 09
Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 10
Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 11
Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 12

"Росіяни й далі намагаються посіяти паніку на Донеччині, але в них немає шансів", - резюмує очільник регіону.

Автор: 

армія рф (17755) Краматорськ (678) обстріл (29037) Донецька область (8761) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907)


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Тупа агонія. Здохни росія!
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05.05.2022 09:43 Відповісти
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
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05.05.2022 10:31 Відповісти
 
 