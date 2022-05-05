Війська РФ ведуть обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують масовані обстріли по всій лінії фронту на Донеччині та завдають ракетних ударів по містах, розташованих у тилу.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 1 загиблий і 17 пошкоджених будинків внаслідок нічного обстрілу Часового Яру. Після ракетного удару по Краматорську – 25 поранених, пошкоджено 9 будинків, школу та об’єкти цивільної інфраструктури", - зазначає він.

Під вогнем "Градів" – Авдіївка. Там інформації щодо постраждалих немає, але пошкоджено 3 будинки, перебито лінію електропередач.

За словами Кириленко, тривають періодичні обстріли Мар’їнки – ворог застосовує запалювальні касети. Також поодинокі обстріли зафіксовано на Світлодарському напрямку, без жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 25 мирних мешканців поранено внаслідок ракетних ударів окупантів по Краматорську, - ОВА. ВІДЕО+ФОТО

























"Росіяни й далі намагаються посіяти паніку на Донеччині, але в них немає шансів", - резюмує очільник регіону.