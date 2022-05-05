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Суд арештував 40 млн грн на рахунках підприємств родичів Медведчука та Козака, а ДБР провело чергові обшуки. ФОТО

ДБР продовжує роботу щодо виявлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука, Тараса Козака та їх родичів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

За ініціативи Державного бюро розслідувань суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів України Віктора Медведчука та Тараса Козака. На заарештованих рахунках було понад 40 млн грн.

Окрім цього, у середу працівники Територіального управління ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьма адресами, одна з них – на Київщині, решта - на території Львівської області.

Суд арештував 40 млн грн на рахунках підприємств родичів Медведчука та Козака, а ДБР провело чергові обшуки 01
Суд арештував 40 млн грн на рахунках підприємств родичів Медведчука та Козака, а ДБР провело чергові обшуки 02
Суд арештував 40 млн грн на рахунках підприємств родичів Медведчука та Козака, а ДБР провело чергові обшуки 03

"Обшуки проводилися у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області. У ході слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності. Надалі ДБР буде ініційоване питання щодо накладення на них арешту та їх передачі до Національного агентства з управління активами", - йдеться у повідомленні.


Суд арештував 40 млн грн на рахунках підприємств родичів Медведчука та Козака, а ДБР провело чергові обшуки 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука та Козака. ФОТО


Суд арештував 40 млн грн на рахунках підприємств родичів Медведчука та Козака, а ДБР провело чергові обшуки 05
Суд арештував 40 млн грн на рахунках підприємств родичів Медведчука та Козака, а ДБР провело чергові обшуки 06
Суд арештував 40 млн грн на рахунках підприємств родичів Медведчука та Козака, а ДБР провело чергові обшуки 07

Медведчук Віктор (1711) обшук (1979) арешт майна (353) ДБР (3547) Козак Тарас фінансист (10)


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Топ коментарі
+14
Краща подружка козака - верещук переметнулась до зільонських...
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05.05.2022 10:03
+7
А через три місяці - коли всі забудуть про обшуки, ці картини та ікони спокійно поїдуть на Москву до Оксани. Цікаво те що Мертвечука затримали місяць назад, а обшуки тільки сьогодні ))) За такий час вони б змогли не лише встигли вивести бабло, вони змогли б його з'їсти
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05.05.2022 10:23
+5
Вона не зовсім - подружка ,, вона - колишня коханка . . Ще коли була мером Рави Руської .
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05.05.2022 10:30
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Все вкрадене гнидо-ублюдкамі має бути повернуте українській громаді...
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05.05.2022 10:01 Відповісти
Краща подружка козака - верещук переметнулась до зільонських...
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05.05.2022 10:03 Відповісти
Вона не зовсім - подружка ,, вона - колишня коханка . . Ще коли була мером Рави Руської .
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05.05.2022 10:30 Відповісти
пфффф...і що це все? Чи до зелених ручьонок решта прилипло....
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05.05.2022 10:04 Відповісти
красіво жіть нє запрєтішь....---временно
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05.05.2022 10:07 Відповісти
Це все? Не 40 млн баксів ?
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05.05.2022 10:08 Відповісти
Я, оксана марчєнко, твьордо заявляю....
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05.05.2022 10:09 Відповісти
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05.05.2022 10:11 Відповісти
було ваше, пане Медведчук, стало наше, тобто квартальців. шас пиль вляжеться, будуть продавати "взад".
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05.05.2022 10:20 Відповісти
Яка черга вже вишикувалася за ніби арештованим майном...?
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05.05.2022 10:13 Відповісти
А через три місяці - коли всі забудуть про обшуки, ці картини та ікони спокійно поїдуть на Москву до Оксани. Цікаво те що Мертвечука затримали місяць назад, а обшуки тільки сьогодні ))) За такий час вони б змогли не лише встигли вивести бабло, вони змогли б його з'їсти
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05.05.2022 10:23 Відповісти
Так вони і вивели.Невже ви спраді думаєте що на рахунках підприємств родичів цих покидьків всього 1.25 млн $ ? Та у Марченко в шубохраніліщє на більшу сумму тряпок і шуб висить.
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05.05.2022 10:34 Відповісти
Справді
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05.05.2022 10:39 Відповісти
Навіщо арештовувати .? Як тільки виявляються рахунки , де звучить прізвище мудачука чи козака , або їх родичів , гроші з них негайно перераховувати ЗСУ ,, без всяких - судов і слєдствій . .
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05.05.2022 10:37 Відповісти
В Испании задержан пророссийский блоггер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене

Правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.
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05.05.2022 10:44 Відповісти
шото маловато будет
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05.05.2022 11:00 Відповісти
Вот мне нравиться клянчат деньги у Эстонии а у самих столько работы да пройдитесь по дачам прокуроров судей депутатов ОПГ ОПЗЖ. проведите анальный досмотр Сукиса уменьшите зарплату депутатам и глядишь и не надо будет клянчить и не у так уж и богатых стран
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05.05.2022 11:10 Відповісти
А так же частку активів "лайноплюсів"! Нє?
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05.05.2022 11:32 Відповісти
щось мало обшуків
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05.05.2022 12:09 Відповісти
 
 