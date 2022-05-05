Суд арештував 40 млн грн на рахунках підприємств родичів Медведчука та Козака, а ДБР провело чергові обшуки. ФОТО

ДБР продовжує роботу щодо виявлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука, Тараса Козака та їх родичів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

За ініціативи Державного бюро розслідувань суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів України Віктора Медведчука та Тараса Козака. На заарештованих рахунках було понад 40 млн грн.

Окрім цього, у середу працівники Територіального управління ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьма адресами, одна з них – на Київщині, решта - на території Львівської області.







"Обшуки проводилися у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області. У ході слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності. Надалі ДБР буде ініційоване питання щодо накладення на них арешту та їх передачі до Національного агентства з управління активами", - йдеться у повідомленні.





Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука та Козака. ФОТО







