13 205 6
Тіла двох чоловіків, яких розстріляли та переїхали танком окупанти, виявили на Київщині, - поліція. ФОТО
У Вишгородському районі Київської області виявили тіла двох чоловіків, яких розстріляли та переїхали танком російські окупанти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це поліція Київської області повідомляє у Фейсбуці.
Зазначається, що поліцейські 4 травня у селі Рудня-Тальська ексгумували тіла молодих чоловіків 22 та 23 років.
"25 лютого окупанти розстріляли автомобіль із двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося замало - російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські Іванкова, за участю прокурора та судмедексперта, провели огляд вбитих. Наразі тіла забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перун? Зевс? Юпітер?
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА! СЛАВА ЗСУ!