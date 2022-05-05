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Тіла двох чоловіків, яких розстріляли та переїхали танком окупанти, виявили на Київщині, - поліція. ФОТО

У Вишгородському районі Київської області виявили тіла двох чоловіків, яких розстріляли та переїхали танком російські окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це поліція Київської області повідомляє у Фейсбуці.

Зазначається, що поліцейські 4 травня у селі Рудня-Тальська ексгумували тіла молодих чоловіків 22 та 23 років.

"25 лютого окупанти розстріляли автомобіль із двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося замало - російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою", - йдеться в повідомленні.

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Тіла двох чоловіків, яких розстріляли та переїхали танком окупанти, виявили на Київщині, - поліція 01

Поліцейські Іванкова, за участю прокурора та судмедексперта, провели огляд вбитих. Наразі тіла забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.

Тіла двох чоловіків, яких розстріляли та переїхали танком окупанти, виявили на Київщині, - поліція 02

Автор: 

армія рф (17755) Київська область (4084) воєнні злочини (1875)


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05.05.2022 10:59 Відповісти
22-23 года что они такого страшного сделали для России ***** ***** когда эта гнида сдохнет то когда Бог покарает Россию причем так капитально метеоритами или огненным дождем- как Содом и Гоморру- сожжет ихние все города???? Надеюсь Бог к УБИЕННЫМ БУДЕТ МИЛОСЕРДНЫМ??!!
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05.05.2022 11:04 Відповісти
Який саме Бог?
Перун? Зевс? Юпітер?
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05.05.2022 12:25 Відповісти
Єврейський
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05.05.2022 12:31 Відповісти
що за маячня і хрінь??? про яке милосердя мова? коли той "бог" дозволив забрати саме цінніше в молодих чоловіків - їх життя.
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05.05.2022 12:31 Відповісти
СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ! СЛАВА УКРАИНЕ!
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА! СЛАВА ЗСУ!
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05.05.2022 11:31 Відповісти
 
 