Тіла двох чоловіків, яких розстріляли та переїхали танком окупанти, виявили на Київщині, - поліція. ФОТО

У Вишгородському районі Київської області виявили тіла двох чоловіків, яких розстріляли та переїхали танком російські окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це поліція Київської області повідомляє у Фейсбуці.

Зазначається, що поліцейські 4 травня у селі Рудня-Тальська ексгумували тіла молодих чоловіків 22 та 23 років.

"25 лютого окупанти розстріляли автомобіль із двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося замало - російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські Іванкова, за участю прокурора та судмедексперта, провели огляд вбитих. Наразі тіла забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.