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На площі Перемоги у Житомирі демонтували радянський танк, - мер Сухомлин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На площі Перемоги у Житомирі сьогодні вранці демонтували радянський танк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

"Танк переїхав! Робили це тихо. Зранку. Це потрібно було для безпеки. Скупчення не на часі. Тепер пам’ятник-танк Т-34-85 займе своє місце поруч з Монументом Вічної слави. Там щороку 8-го травня будемо вшановувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні, зокрема тих, хто визволяв від загарбника Житомир", - розповів він.

Також Сухомлин додав, що назву площі Перемоги змінювати не будуть.

"Після війни ми її капітально відремонтуємо. І ця назва символізуватиме перемогу над нацизмом у Другій світовій та над рашизмом у сучасній російсько-українській війні. Забувати історію не можна. Але робити, як в РФ, фетиші з радянських пам’ятників та називати перемогу в Другій світовій, де загинули мільйони, святом… цинічно. Пам’ятати про всіх захисників та вшановувати їхню пам’ять. Ось що насправді важливо", - наголосив мер Житомира.

На площі Перемоги у Житомирі демонтували радянський танк, - мер Сухомлин 01

Також читайте: У Житомирі 9 травня приберуть з постаменту на площі радянський танк


На площі Перемоги у Житомирі демонтували радянський танк, - мер Сухомлин 02

Автор: 

Житомир (581) танк (2082) Сухомлин Сергій (49)


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Топ коментарі
+23
Почему в 40-50 те кто воевал обходились без этого праздника, а через почти столетие, одуревшие мозгами(и не только) правнуки воевавших считают, что без этого праздника никуда? Дед вполне нормально себя чувствовал и без этой ...уйни, а его медалями вместо мячика игрались его детки. И все было нормально. На кой ляд нужны эти танки? Они должны переехать, только не в другое место, а в печь, на переплавку. И мы должны отказаться от манеры ставить памятники в принципе. Памятникам место на кладбище.
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05.05.2022 12:11
+19
переплавити й використати для ракет нептун сапсан
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05.05.2022 12:05
+16
Потому что Брежневу для личностного культа понадобилось победобесие.
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05.05.2022 12:23
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переплавити й використати для ракет нептун сапсан
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05.05.2022 12:05 Відповісти
А на кой там броня?
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05.05.2022 13:30 Відповісти
Перемога!!!
Петушарія видають по запросив України!
https://youtube.com/watch?v=GOfZhXTfrgA
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05.05.2022 12:06 Відповісти
Згадайте епопею з Медведчуком
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05.05.2022 13:26 Відповісти
ти в ньому поїдеш?
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05.05.2022 12:08 Відповісти
Якщо мене мобілізують і навчать на танкіста, то не виключаю)) А взагалі у центри комплектування черга скажена, перебирають навіть людьми із бойовим досвідом. В тероборону не взяли (пропонував себе)
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05.05.2022 12:14 Відповісти
Дуже дивно, бо наприклад у мене колегу забрали з роботи, але він уявлення не має що таке війсбкова служба, а ви кажете черга. Там паче що він працюват і платив податки, ось така херня малята.
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05.05.2022 12:18 Відповісти
Я маю уявлення, ще при янику служив строкову службу протягом кількох місяців, але мене комісували. Постановою ВЛК визнаний обмежено придатним у воєнний час, непридатним у мирний. Військово-облікова спеціальність механік-водій. ТЦК турбувати повісткою не поспішає (я був знятий з обліку військовозобов'язаних)
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05.05.2022 12:26 Відповісти
Конкурс охочих захищати Вітчизну від російських загарбників на одне місце в ЗСУ всередньому декілька чоловік. Якщо Вашому колезі виписали повістку, викликали до ТЦК і поставили на облік це ще далеко не факт, що призвуть. Багатьом людям, які хочуть воювати проти рашистів ще доводиться боротись за те, щоб їх призвали. Є ті, кому сказали чекати.
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05.05.2022 12:30 Відповісти
І постамент також прибрати.
А на його місці посадити квіти.
Як символ того, що життя перемагає смерть.
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05.05.2022 12:09 Відповісти
Почему в 40-50 те кто воевал обходились без этого праздника, а через почти столетие, одуревшие мозгами(и не только) правнуки воевавших считают, что без этого праздника никуда? Дед вполне нормально себя чувствовал и без этой ...уйни, а его медалями вместо мячика игрались его детки. И все было нормально. На кой ляд нужны эти танки? Они должны переехать, только не в другое место, а в печь, на переплавку. И мы должны отказаться от манеры ставить памятники в принципе. Памятникам место на кладбище.
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05.05.2022 12:11 Відповісти
Українці також сотні років обходилися бе цієї ...уйні під назвою москальська мова.
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05.05.2022 12:16 Відповісти
Потому что Брежневу для личностного культа понадобилось победобесие.
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05.05.2022 12:23 Відповісти
Некрофільний простір!!! Нав'язування суіцідальної домінанти спрйняття. Надзвичайно руйнівний тиск на підсвідомість. Загалом,неймовірно страшна річ,й дотого ніхто, нездатен усвідомити,помітити. Дякую за пост
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07.05.2022 10:41 Відповісти
В цього мера шиза - "приберем техніку окупанта, але продовжим шанувати армію окупанта", яку він називає визволителями. І ця совкова шиза ще досі надто поширена в Україні навіть попри наявну війну практично з тим самим окупантом.
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05.05.2022 12:12 Відповісти
Цей мер багато чого зробив для міста Житомир. А що зробив ти, йолопе ?
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05.05.2022 12:43 Відповісти
Хочеш взяти в мене інтерв'ю чи просто побикувати, істеричко?
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05.05.2022 13:16 Відповісти
"В цього мера шиза"
Та ні, це кон'юктурний прагматизм з його боку. Він просто не хоче втрачати власних виборців, серед яких є чимала кількість ватників різного ступіню латєнтності. От, наприклад, харківська чучундра: коли знесли Жукова, на питання ЗМІ про своє ставлення до того, він увімкнув задню, мовляв, "не на часі". Але в той же час побіг на Youtube, та запустив голосування, чи треба було те робити, чи ні, щоб виміряти "середню температуру по лікарні". Він би ще провів опитування, чи здавати Харків чи ні. Якщо стисло, то харківський мер - приклад типової безпринципної мразі.
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05.05.2022 13:32 Відповісти
Це і є шиза, коли в людини нема власних переконань, і вона смикається, як лайно в ополонці.
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06.05.2022 00:11 Відповісти
Нарешті
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05.05.2022 12:14 Відповісти
На фронт его, пусть орки гатят по нему)
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05.05.2022 12:18 Відповісти
а заместо кацапского танка поставить памятник СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!
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05.05.2022 12:26 Відповісти
а без памятників не можна? Нехай площа "відпочине", а наступні покоління вирішать, що там має бути
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05.05.2022 12:31 Відповісти
Не можна. Бо ми весь час тільки й виправдовуємось та соромимось поставити пам'ятника тим, хто боровся саме за вільну Україну. - в такої нації немає майбутнього.
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06.05.2022 21:41 Відповісти
Видать,робити вже зовсім нєхер...
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05.05.2022 12:33 Відповісти
Поставте туди роZZійський, догори пузом...
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05.05.2022 12:34 Відповісти
Трактор поставьте, в честь фермеров угоняющих танки русню
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05.05.2022 13:04 Відповісти
Скільки можна цієї безграмотності! Площа може бути лише квартири, кола, квадрата, земельної ділянки тощо!! Це майдан, а не площа!! А там де пам'ятники такі стоять посеред доріг, де по колу їде транспорт, то так і називати 'коло визволення', 'коло свободи', 'коло перемоги' тощо
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05.05.2022 13:16 Відповісти
А площа майдана та кола може бути?
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05.05.2022 18:22 Відповісти
Танк треба знищети . Житомир визволяла 93 ОТБр 31грудня 1943року.
Ця бригада отримала почесне звання - гвардейська і стала 68 Гв. ОТБр.
Пройшли роки і ця частина вийшла з Европи розштатуваласьв Ростовській обл. А зараз 68 ТП воює в Маріуполі проти українців.
.Ось яка сітуація для громоаян Житомира.
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05.05.2022 14:07 Відповісти
Пора прекратить вредные привычки ставить по площадям танки- пушки и прочую нечисть. Лучше на его место почтавить памятник Матери с младенцем.
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05.05.2022 14:35 Відповісти
Занадто багато серійного радянського військового мотлоху стоїть на постаментах. У нас є музей Другої Світової. Залишити там для ознайомлення по екземпляру, а решту переплавити.
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05.05.2022 15:13 Відповісти
В Днепре , тоже пора бы Филатову танк демонтировать
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05.05.2022 16:46 Відповісти
Блін на західній Україні вже давно на місці таких совкових постаментів... ТРЦ набудували!..
100% більше толку... як би я не кляв ті чортові трц
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05.05.2022 20:07 Відповісти
правильне рішення
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06.05.2022 19:56 Відповісти
В багатьох містах України давним-давно вже прибрали з постаментів ці танки . Вже і забули , що вони там колись стояли .
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07.05.2022 11:13 Відповісти
 
 