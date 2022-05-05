На площі Перемоги у Житомирі демонтували радянський танк, - мер Сухомлин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На площі Перемоги у Житомирі сьогодні вранці демонтували радянський танк.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мер міста Сергій Сухомлин.
"Танк переїхав! Робили це тихо. Зранку. Це потрібно було для безпеки. Скупчення не на часі. Тепер пам’ятник-танк Т-34-85 займе своє місце поруч з Монументом Вічної слави. Там щороку 8-го травня будемо вшановувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні, зокрема тих, хто визволяв від загарбника Житомир", - розповів він.
Також Сухомлин додав, що назву площі Перемоги змінювати не будуть.
"Після війни ми її капітально відремонтуємо. І ця назва символізуватиме перемогу над нацизмом у Другій світовій та над рашизмом у сучасній російсько-українській війні. Забувати історію не можна. Але робити, як в РФ, фетиші з радянських пам’ятників та називати перемогу в Другій світовій, де загинули мільйони, святом… цинічно. Пам’ятати про всіх захисників та вшановувати їхню пам’ять. Ось що насправді важливо", - наголосив мер Житомира.
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Петушарія видають по запросив України!
https://youtube.com/watch?v=GOfZhXTfrgA
А на його місці посадити квіти.
Як символ того, що життя перемагає смерть.
Та ні, це кон'юктурний прагматизм з його боку. Він просто не хоче втрачати власних виборців, серед яких є чимала кількість ватників різного ступіню латєнтності. От, наприклад, харківська чучундра: коли знесли Жукова, на питання ЗМІ про своє ставлення до того, він увімкнув задню, мовляв, "не на часі". Але в той же час побіг на Youtube, та запустив голосування, чи треба було те робити, чи ні, щоб виміряти "середню температуру по лікарні". Він би ще провів опитування, чи здавати Харків чи ні. Якщо стисло, то харківський мер - приклад типової безпринципної мразі.
Ця бригада отримала почесне звання - гвардейська і стала 68 Гв. ОТБр.
Пройшли роки і ця частина вийшла з Европи розштатуваласьв Ростовській обл. А зараз 68 ТП воює в Маріуполі проти українців.
.Ось яка сітуація для громоаян Житомира.
100% більше толку... як би я не кляв ті чортові трц