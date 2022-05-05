У Бучанському районі знайшли тіло закатованого росіянами чоловіка, - поліція. ФОТОрепортаж

У Бучанському районі Київської області виявили тіло чоловіка, закатованого російськими окупантами.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"У ворожих окопах на Бучанщині поліція виявила тіло закатованого агресорами мирного жителя

4 травня правоохоронці Київщини провели ексгумацію поблизу села Вишеград, де під час окупації знаходились позиції агресора.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла двох чоловіків, яких розстріляли та переїхали танком окупанти, виявили на Київщині, - поліція. ФОТО

Слідчі та криміналісти оглянули тіло загиблого чоловіка, за попередніми даними російські окупанти застосовували до мирного жителя тортури, після чого вбили.

Нині тіло чоловіка доправили на проведення судово-медичної експертизи та ідентифікації", - розповіли в поліції.



