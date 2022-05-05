УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7985 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна Різня в Бучі
8 245 2

У Бучанському районі знайшли тіло закатованого росіянами чоловіка, - поліція. ФОТОрепортаж

У Бучанському районі Київської області виявили тіло чоловіка, закатованого російськими окупантами.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"У ворожих окопах на Бучанщині поліція виявила тіло закатованого агресорами мирного жителя

4 травня правоохоронці Київщини провели ексгумацію поблизу села Вишеград, де під час окупації знаходились позиції агресора.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла двох чоловіків, яких розстріляли та переїхали танком окупанти, виявили на Київщині, - поліція. ФОТО

Слідчі та криміналісти оглянули тіло загиблого чоловіка, за попередніми даними російські окупанти застосовували до мирного жителя тортури, після чого вбили.

Нині тіло чоловіка доправили на проведення судово-медичної експертизи та ідентифікації", - розповіли в поліції.

У Бучанському районі знайшли тіло закатованого росіянами чоловіка, - поліція 01
У Бучанському районі знайшли тіло закатованого росіянами чоловіка, - поліція 02

Автор: 

армія рф (17755) Нацполіція (15264) Буча (542) воєнні злочини (1875)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.05.2022 12:36 Відповісти
Усе буде як в Галичині. Тіла закатованих будуть відкопувати ще десятки років.
показати весь коментар
05.05.2022 13:06 Відповісти
 
 