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У Бучанському районі знайшли тіло закатованого росіянами чоловіка, - поліція. ФОТОрепортаж
У Бучанському районі Київської області виявили тіло чоловіка, закатованого російськими окупантами.
Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.
"У ворожих окопах на Бучанщині поліція виявила тіло закатованого агресорами мирного жителя
4 травня правоохоронці Київщини провели ексгумацію поблизу села Вишеград, де під час окупації знаходились позиції агресора.
Слідчі та криміналісти оглянули тіло загиблого чоловіка, за попередніми даними російські окупанти застосовували до мирного жителя тортури, після чого вбили.
Нині тіло чоловіка доправили на проведення судово-медичної експертизи та ідентифікації", - розповіли в поліції.
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Чайка Київ
показати весь коментар05.05.2022 12:36 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
Oresta Bartka
показати весь коментар05.05.2022 13:06 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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