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Російські чиновники своєю некомпетентністю лише посилюють ефект міжнародних санкцій, - ГУР МО. ДОКУМЕНТ

В РФ продовжуються спроби подолати критичну ситуацію на виробництвах військово-промислового комплексу, яка виникла внаслідок введених міжнародних санкцій. Втім, діяльність російських чиновників вносить додатковий безлад у виробничі схеми та посилюють кризові явища.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

Зокрема, про це йдеться у листі від імені АТ "Тюменський акумуляторний завод" на адресу "заступника керівника оперативного штабу з протидії економічним санкціям" Сергія Собяніна: "Санкції, які ввели проти РФ Євросоюз та США, безсумнівно, ускладнили нашу роботу, оскільки частина матеріалів та запчастин на обладнання, що не виробляються у РФ, ми закуповували за кордоном. Сучасні реалії змушують нас або організовувати власне виробництво, або шукати нових постачальників… Однак те, що роблять наші чиновники щодо нас – у рази гірше за санкції".

Російські чиновники своєю некомпетентністю лише посилюють ефект міжнародних санкцій, - ГУР МО 01

"Мова про тотальну некомпетентність державного регулятора. "Завдяки" внесеним змінам виробництво не може отримати достатньо сировини для продовження виробництва. До того ж зруйновано систему утилізації небезпечних відходів, внаслідок чого організатори схеми "загидять кислотою великі території". В результаті такої "боротьби з економічними санкціями" передбачається відтік виробництва в Китай", - повідоляють українські розвідники.

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розвідка (3879) росія (65934) санкції (12071)


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то мабуть якісь там правильні кацапи працюють, законспіровані патріоти росії під кодовим ім'ям "наши чиновники"
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05.05.2022 15:58 Відповісти
"Однак те, що роблять наші чиновники щодо нас - у рази гірше за санкції" Підписуюсь під кожним словом. Дебіл на дебілі, та дебілом поганяє, та ще й самі це визнають.
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05.05.2022 16:11 Відповісти
Насправді це їх нормальний стан,іноземні інвестори підуть а ,залишаться самі лапті та балалайка.Буде яу у казці про "ведмедя та дядьку".
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05.05.2022 16:20 Відповісти
Кагтавый, папамиги!!!
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05.05.2022 16:14 Відповісти
Тот кто писал документ, кажется более-менее грамотным человеком. Может даже не кацап Всё правильно понял. Так и будет. Понесётся дремучий совок где всякое производственное дерьмо , включая кислот, щелочей и ещё худшую дрянь вылили под открытым небом где попало.
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05.05.2022 16:20 Відповісти
Сброд который привык чтобы вместо него всё делала щука или двое из ларца и который становится значимым потому что он третий в семье "Иван" - не способен по определению что-то создать или адекватно руководить. "Создатели" - из халявщиков лежащих на печи, а руководители - третьи сыновья-Иваны в роду.

п.с. Фольклор - отражает сущность народа
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05.05.2022 16:44 Відповісти
 
 