В РФ продовжуються спроби подолати критичну ситуацію на виробництвах військово-промислового комплексу, яка виникла внаслідок введених міжнародних санкцій. Втім, діяльність російських чиновників вносить додатковий безлад у виробничі схеми та посилюють кризові явища.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

Зокрема, про це йдеться у листі від імені АТ "Тюменський акумуляторний завод" на адресу "заступника керівника оперативного штабу з протидії економічним санкціям" Сергія Собяніна: "Санкції, які ввели проти РФ Євросоюз та США, безсумнівно, ускладнили нашу роботу, оскільки частина матеріалів та запчастин на обладнання, що не виробляються у РФ, ми закуповували за кордоном. Сучасні реалії змушують нас або організовувати власне виробництво, або шукати нових постачальників… Однак те, що роблять наші чиновники щодо нас – у рази гірше за санкції".

"Мова про тотальну некомпетентність державного регулятора. "Завдяки" внесеним змінам виробництво не може отримати достатньо сировини для продовження виробництва. До того ж зруйновано систему утилізації небезпечних відходів, внаслідок чого організатори схеми "загидять кислотою великі території". В результаті такої "боротьби з економічними санкціями" передбачається відтік виробництва в Китай", - повідоляють українські розвідники.

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