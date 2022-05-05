Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Мир в Україні настане, а з ним буде гарантована безпека у всій Європі.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Мир у нас знову буде. Ми його відновимо. Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі. Безпека у Європі також знову буде", - зауважив він.
"Але має зникнути одна річ. Це збереження відносин – як політичних, так і бізнесових – за будь-яку ціну із тим, хто не поважає міжнародне право та не визнає договорів, які сам підписує", - додає Зеленський.
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+16 Вася Шевченко #371210
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+5 oleg1966
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+4 Dimitri Xizanishvili
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"Ситуація зайшла так далеко, що навіть військовий успіх однієї сторони не буде сприйнятий як перелом у військовій кампанії. Навіть якщо Росія захопить Донбас і піде далі по південному сходу, це не стане капітуляцією України. Навіть у таких умовах Київ не погодиться на російські ультиматуми. І навпаки: визволення українськими військами сьогодні захоплених Росією територій не стане причиною для Москви закінчити війну. Кремль надто високо підняв планку умов для завершення війни в Україні, що не зможе просто відійти назад. Цей розрахунок - пов'язати переговорний процес із військовою ситуацією завів обидві сторони у безвихідь. Вони не зможуть домовитися хоч із перемогами, хоч без. Прориву в діалозі чекати не доводиться. Можливий вихід - це посередництво США та Китаю на переговорах та нова спроба знайти компроміс."