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Новини Фото Війна
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Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Мир в Україні настане, а з ним буде гарантована безпека у всій Європі.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Мир у нас знову буде. Ми його відновимо. Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі. Безпека у Європі також знову буде", - зауважив він.

"Але має зникнути одна річ. Це збереження відносин – як політичних, так і бізнесових – за будь-яку ціну із тим, хто не поважає міжнародне право та не визнає договорів, які сам підписує", - додає Зеленський. 

Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі, - Зеленський 01
Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі, - Зеленський 02
Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі, - Зеленський 03
Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі, - Зеленський 04
Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі, - Зеленський 05
Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі, - Зеленський 06
Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі, - Зеленський 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпека (944) Зеленський Володимир (24268) перемога (488)


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Топ коментарі
+16
россия vs Украина. Вообщем-то всё ясно без слов..

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05.05.2022 15:59
+5
Какая победа? Юг и Восток слили ЗЕбилы тупорылые теперь больше миллиона людей живут в оккупации
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05.05.2022 16:04
+4
Мариуполь!!
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05.05.2022 16:04
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россия vs Украина. Вообщем-то всё ясно без слов..

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05.05.2022 15:59 Відповісти
Бабушка-смерть.
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05.05.2022 17:11 Відповісти
Мариуполь!!
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05.05.2022 16:04 Відповісти
Какая победа? Юг и Восток слили ЗЕбилы тупорылые теперь больше миллиона людей живут в оккупации
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05.05.2022 16:04 Відповісти
Гітлерівці аж до мААЦкви дійшли і чим потім закінчилось?
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05.05.2022 16:10 Відповісти
Втрати ссср і Німеччини порівняти хочете?
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05.05.2022 17:13 Відповісти
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05.05.2022 16:06 Відповісти
Это от того, что спецоперация идет согласно плана.
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05.05.2022 16:45 Відповісти
Гонка вооружений идет! Украину вооружают, а Россию истощают!
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05.05.2022 16:09 Відповісти
Після звернення Юсупової саме те, що заходить норм(((
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05.05.2022 16:14 Відповісти
Український політолог Руслан Бортник дав таку оцінку переспективам щодо закінчення війни:
"Ситуація зайшла так далеко, що навіть військовий успіх однієї сторони не буде сприйнятий як перелом у військовій кампанії. Навіть якщо Росія захопить Донбас і піде далі по південному сходу, це не стане капітуляцією України. Навіть у таких умовах Київ не погодиться на російські ультиматуми. І навпаки: визволення українськими військами сьогодні захоплених Росією територій не стане причиною для Москви закінчити війну. Кремль надто високо підняв планку умов для завершення війни в Україні, що не зможе просто відійти назад. Цей розрахунок - пов'язати переговорний процес із військовою ситуацією завів обидві сторони у безвихідь. Вони не зможуть домовитися хоч із перемогами, хоч без. Прориву в діалозі чекати не доводиться. Можливий вихід - це посередництво США та Китаю на переговорах та нова спроба знайти компроміс."
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05.05.2022 16:17 Відповісти
Висновок з цього песимістичний- як би не розгорталися події на полі бою, не видно можливостей для абсолютного закінчення війни. Аж до повної зміни політичного режиму в росії, при абсолютній підтримці такого нового режиму більшістю населення.
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05.05.2022 16:23 Відповісти
Эта война может закончиться случайно, неожиданно для всех, в один миг. А как - победим и увидим.
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05.05.2022 16:37 Відповісти
Какая победа? Юг и Восток слили ЗЕбилы тупорылые теперь больше миллиона людей живут в оккупации .( Ащо вже война закінчилась ?що такіе виводи -- зливають в уборной де---мо
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05.05.2022 16:52 Відповісти
Поймал себя на том, что только начиная читать фигню ,уже понимаю ,чей высер...Можете не подписывать...
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05.05.2022 17:33 Відповісти
Шашлики-2?
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05.05.2022 17:54 Відповісти
 
 