Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Мир в Україні настане, а з ним буде гарантована безпека у всій Європі.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Мир у нас знову буде. Ми його відновимо. Перемога України є безсумнівною для всіх адекватних людей у світі. Безпека у Європі також знову буде", - зауважив він.

"Але має зникнути одна річ. Це збереження відносин – як політичних, так і бізнесових – за будь-яку ціну із тим, хто не поважає міжнародне право та не визнає договорів, які сам підписує", - додає Зеленський.















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