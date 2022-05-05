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Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП "Антонов" і рештки російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сапери проводят розмінування території летовища в Гостомелі. Знищені українські літаки ДП "Антонов", серед яких "Мрія", різні види боєприпасів, залишки окупантів та їхньої техніки.

Про це у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 01
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 02
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 03
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 04
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 05
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 06
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 07
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 08

Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 09
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 10
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 11
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 12
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 13
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 14
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 15

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 16
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 17
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 18
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 19
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 20
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 21
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 22
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 23
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 24
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 25
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 26
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 27
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 28
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 29
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 30
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 31
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 32
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 33
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 34

Також дивіться: Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 35
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 36
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 37
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 38
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 39
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 40
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 41
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 42
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 43
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 44
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 45
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 46
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 47
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 48
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 49
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 50
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 51
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 52
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 53
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 54
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 55
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 56
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 57
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 58

Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 59
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 60
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 61
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 62
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 63
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 64
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 65

Дивіться: Розстріляний пам'ятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації. ФОТОрепортаж

Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 66
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 67
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 68
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 69
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 70
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 71
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 72
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 73
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 74
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 75
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 76
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 77
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 78
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 79
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 80
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 81
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 82
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 83
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 84
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 85
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 86
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 87
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 88
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 89
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 90
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 91
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 92
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 93
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 94
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 95
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 96

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Цвинтар" обгорілих авто в Ірпені. ФОТОрепортаж


Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 97

Все що залишилось від російських окупантів.


Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 98
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 99
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 100
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 101
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 102
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 103
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 104
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 105

В розмінуванні брав участь відомий пес-сапер Патрон.

Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 106
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 107
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 108
Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП Антонов і рештки російських окупантів 109

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

розмінування (1000) Богачук Олег (1457) Гостомель (141) Мрія (118)


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Топ коментарі
+24
навіть побита і знищена Мрія вигляда грандіозною і величавою...
а на фоні цих гігантів і іржавих монстрів песик Патрон - неперевершений !!!
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05.05.2022 21:04 Відповісти
+23
Бережіть себе, хлопці, і Патрона. Хай вам Бог допомагає
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05.05.2022 20:59 Відповісти
+12
Нація ублюдків. За усю свою кацаплячу історію , кацапи навчились тільки руйнувати , поплюжити та красти. Нічого ніколи ці істоти не змогли створить.
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05.05.2022 21:25 Відповісти
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Бережіть себе, хлопці, і Патрона. Хай вам Бог допомагає
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05.05.2022 20:59 Відповісти
навіть побита і знищена Мрія вигляда грандіозною і величавою...
а на фоні цих гігантів і іржавих монстрів песик Патрон - неперевершений !!!
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05.05.2022 21:04 Відповісти
Потрібно прикласти все, що тільки можливо, але МРІЮ збудувати знову!
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05.05.2022 21:17 Відповісти
так і буде! обов"язково !!!
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06.05.2022 10:09 Відповісти
Шкода "Патрона"... Через ті "рештки окупантів" нюх втратить не доведи Господь !
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05.05.2022 21:08 Відповісти
Патрону, - уважуха!
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05.05.2022 21:10 Відповісти
Патрону все одно не зрівнятися по розмінуванню із Сонцесяйним
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05.05.2022 21:12 Відповісти
Сонцесяйний, це найвеличніший?
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05.05.2022 23:03 Відповісти
Мрію обов'язково потрібно відбудувати
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05.05.2022 21:14 Відповісти
В1дбудувати и наказать того поца, который допустил ее разрушение.
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05.05.2022 21:27 Відповісти
Та ще керівництво "Антонов" зголосило на збір коштів на відновлення "Мрії" - хіба за власні гроші цих уродів
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05.05.2022 22:23 Відповісти
Слава нашим саперам!
Справа їх надважлива, сміливість-неоціненна!
Але як орки опинились в Гостомелі так швидко і несподівано?!
Хто відповість за загиблих і втрачене майно?!
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05.05.2022 21:15 Відповісти
Скільки шкоди від цих лишайних лапотніков! Нічого вони не вміють робити окрім пакості!
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05.05.2022 21:17 Відповісти
Нація ублюдків. За усю свою кацаплячу історію , кацапи навчились тільки руйнувати , поплюжити та красти. Нічого ніколи ці істоти не змогли створить.
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05.05.2022 21:25 Відповісти
трупы цапов, надо на роzzию с самолетов сбросить....
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05.05.2022 21:29 Відповісти
У тому дірявому ангарі, коло залишків мрії, потрібно поставити шибеницю і повісити всіх тих, хто три місяці розповідав, що війни не буде, про те що американці нагнітають істерію, про майсткі шашлики замість війни...
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05.05.2022 21:30 Відповісти
Де рештки і кістки кацапів на фото? Нема що обсцикати.
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05.05.2022 21:34 Відповісти
Колись Голлівуд про це зніме оскароабельний блокбастер. Мабуть уже пишуться сценарії.
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05.05.2022 21:43 Відповісти
Підбитий ворожий "Тигр", що на одній зі світлин ОБОВ'ЯЗКОВО треба відновити і поставити в стрій ЗСУ! Коли бронетехніки не вистачає, не варто харчами перебирати.
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05.05.2022 21:47 Відповісти
Не задумувались, що мало статись з "Мрією"? Вона не була евакуйована, хоча й пропонували. Але керівництво залишило. І якщо б все відбувалось по плану кацапів, то Київ взяли б легко, без боїв в Гостомелі. А "Мрія" мала стати трофеєм Кацапії.
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05.05.2022 21:49 Відповісти
Саме так. Бо країною керують зрадники. А 73% інфантилів готові вірити у казочки Боневтіка Оманського.
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06.05.2022 06:25 Відповісти
а чё там флаг ********* висит на доске
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05.05.2022 22:02 Відповісти
 
 