Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП "Антонов" і рештки російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сапери проводят розмінування території летовища в Гостомелі. Знищені українські літаки ДП "Антонов", серед яких "Мрія", різні види боєприпасів, залишки окупантів та їхньої техніки.
Про це у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.
Все що залишилось від російських окупантів.
В розмінуванні брав участь відомий пес-сапер Патрон.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+24 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.05.2022 21:04 Відповісти Посилання
+23 Чайка Київ
показати весь коментар05.05.2022 20:59 Відповісти Посилання
+12 Вадим Мулява
показати весь коментар05.05.2022 21:25 Відповісти Посилання
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а на фоні цих гігантів і іржавих монстрів песик Патрон - неперевершений !!!
Справа їх надважлива, сміливість-неоціненна!
Але як орки опинились в Гостомелі так швидко і несподівано?!
Хто відповість за загиблих і втрачене майно?!