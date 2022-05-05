Розмінування території летовища в Гостомелі: знищені літаки ДП "Антонов" і рештки російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сапери проводят розмінування території летовища в Гостомелі. Знищені українські літаки ДП "Антонов", серед яких "Мрія", різні види боєприпасів, залишки окупантів та їхньої техніки.

Про це у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.































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Все що залишилось від російських окупантів.



















В розмінуванні брав участь відомий пес-сапер Патрон.









Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ