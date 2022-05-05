Зеленський провів перемовини із Бушем: Міць України надихає американців. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції із 43-м Президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Велика честь познайомитися з вами. Хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, американському народу. Я бачив, як люди у США ставляться до нас у соцмережах, вони виходять на вулиці, підтримують Україну з прапорами", - сказав президент України.
Буш висловив підтримку Зеленському та всьому українському народові в боротьбі з агресором.
"Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", – зазначив 43-й президент США.
"Ваша країна була загарбана тими силами, які хочуть убивати невинних людей. І той факт, що ви стоїте твердо, надихає американців", – наголосив Буш.
Зі свого боку Зеленський згадав трагічні події, які сталися у США 11 вересня 2001 року. Він зазначив, що тоді багато українців співчували американському народу та розділяли біль родичів і близьких жертв терористичного акту.
"Для мене важлива наша розмова, тому що ви – приклад міцного лідера", – сказав глава держави.
Зеленський запросив 43-го Президента США відвідати Україну у зручний для нього час.
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Никто не будет поддерживать капитулянтов или компромисников или тех кто верит что Украина сможет существовать приняв нейтральный статус
Объемом в поллитра
Хорошо что хоть с Обамой не пообщался, тот еще тип.
Тьфу