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Новини Фото Війна
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Зеленський провів перемовини із Бушем: Міць України надихає американців. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції із 43-м Президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Велика честь познайомитися з вами. Хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, американському народу. Я бачив, як люди у США ставляться до нас у соцмережах, вони виходять на вулиці, підтримують Україну з прапорами", - сказав президент України.

Буш висловив підтримку Зеленському та всьому українському народові в боротьбі з агресором.

"Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", – зазначив 43-й президент США.

"Ваша країна була загарбана тими силами, які хочуть убивати невинних людей. І той факт, що ви стоїте твердо, надихає американців", – наголосив Буш.

Зі свого боку Зеленський згадав трагічні події, які сталися у США 11 вересня 2001 року. Він зазначив, що тоді багато українців співчували американському народу та розділяли біль родичів і близьких жертв терористичного акту.

"Для мене важлива наша розмова, тому що ви – приклад міцного лідера", – сказав глава держави.

Зеленський запросив 43-го Президента США відвідати Україну у зручний для нього час.

Також дивіться: Буш і Клінтон відвідали українську церкву в США. ВIДЕО

Зеленський провів перемовини із Бушем: Міць України надихає американців 01
Зеленський провів перемовини із Бушем: Міць України надихає американців 02
Зеленський провів перемовини із Бушем: Міць України надихає американців 03

Автор: 

Буш Джордж (17) Зеленський Володимир (24308) США (23355)


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Топ коментарі
+13
Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", - зазначив 43-й президент США
Никто не будет поддерживать капитулянтов или компромисников или тех кто верит что Украина сможет существовать приняв нейтральный статус
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05.05.2022 21:12 Відповісти
+9
А Обама сидит молча, хоть бы слово сказал. Штайнмайер хоть признал свои ошибки, а этот бывший соцработник непробиваемый.
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05.05.2022 21:41 Відповісти
+6
Це той Буш, який вступився за Грузію у 2008-му році, зупинивши ***** за 30 км від Тбілісі, а також це той Буш, який хотів надати Україні ПДЧ в НАТО.
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05.05.2022 22:26 Відповісти
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Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", - зазначив 43-й президент США
Никто не будет поддерживать капитулянтов или компромисников или тех кто верит что Украина сможет существовать приняв нейтральный статус
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05.05.2022 21:12 Відповісти
Обменялись меседжами, Джорджу приятно и нам хорошо.
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05.05.2022 21:12 Відповісти
нам НЕ хорошо - штурм Азовсталі триває....
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05.05.2022 21:42 Відповісти
Я уж было подумал что это кадры из "Харольд и Кумар сбежали из Гуантанамо" не попавшие в фильм.
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05.05.2022 21:23 Відповісти
да, фильм - лучший в своем плане(комедия/приключенческий), особенно 2 часть)) Хотелось бы чтобы и дальше снимали такое кино, но толерасты не пропустят к сожалению...
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05.05.2022 21:59 Відповісти
да, фильм - лучший в своем плане(комедия/приключенческий), особенно 2 часть)) Хотелось бы чтобы и дальше снимали такое кино, но толерасты не пропустят к сожалению...
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05.05.2022 22:00 Відповісти
Це не той Буш, що в риб'ячих ґебнюцьких очах путіна побачив душу? Може він передав блаЗЄнському досвід заглядання в очі путіна?
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05.05.2022 21:39 Відповісти
Це той Буш, який вступився за Грузію у 2008-му році, зупинивши ***** за 30 км від Тбілісі, а також це той Буш, який хотів надати Україні ПДЧ в НАТО.
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05.05.2022 22:26 Відповісти
А Обама сидит молча, хоть бы слово сказал. Штайнмайер хоть признал свои ошибки, а этот бывший соцработник непробиваемый.
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05.05.2022 21:41 Відповісти
ермачек стоит, далеко не отходит, контролирует
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05.05.2022 21:46 Відповісти
Джордж ещё тот интеллектуал. Ну в принципе у этих двух парней один мозг на двоих, фигурально говоря.
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05.05.2022 21:48 Відповісти
Если бы привлечь к беседе Обаму, то у них был бы ум на троих.
Объемом в поллитра
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05.05.2022 22:04 Відповісти
Что можно обсуждать с недоумком Бушем?
Хорошо что хоть с Обамой не пообщался, тот еще тип.
Тьфу
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05.05.2022 22:03 Відповісти
Черговий раз дали піз.... капітулянту Боневтіку, але це мало допоможе, от коли прийдуть хлопці з автоматами копняками вигонять з бункеру тоді подіє.
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06.05.2022 11:35 Відповісти
 
 