Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністри внутрішніх справ України, Естонії, Латвії, Литви та Польщі підписали спільну декларацію щодо взаємодії та допомоги Україні з подолання наслідків російської воєнної агресії.

Церемонія підписання відбулася 5 травня в гостомельському аеропорту "Антонов", інформує Цензор.НЕТ.







"Наша спільна декларація передбачає співпрацю: з питання розслідування воєнних злочинів російських військовослужбовців; можливості допомоги у потребах органів МВС України, які напряму співпрацюють з відповідними службами країн Європи; з питань гуманітарного розмінування, де будуть залучатися міжнародні команди, що допомагатимуть в розмінуванні понад 300 тисяч квадратних кілометрів української землі; питання захисту українських біженців за кордоном, особливо дітей; прийняття поранених та можлива реабілітація наших військовослужбовців; питання відновлення інфраструктури наших поліцейських відділів, відділів рятувальних служб, прикордонної служби", - сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Міністри оглянули наслідки руйнувань гостомельського аеропорту, знищену "Мрію", поспілкувалися з бійцями Нацгвардії, які у перший день російської агресії відбивали ворожий напад.

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Також міністри внутрішніх справ Естонії, Латвії, Литви та Польщі взяли участь у нагородженні працівників системи МВС України. Монастирський вручив державні та відомчі нагороди працівникам Національної поліції, прикордонної служби, Національної гвардії, рятувальникам.

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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.