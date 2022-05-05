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Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністри внутрішніх справ України, Естонії, Латвії, Литви та Польщі підписали спільну декларацію щодо взаємодії та допомоги Україні з подолання наслідків російської воєнної агресії.

Церемонія підписання відбулася 5 травня в гостомельському аеропорту "Антонов", інформує Цензор.НЕТ.

Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі 01
Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі 02
Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі 03

"Наша спільна декларація передбачає співпрацю: з питання розслідування воєнних злочинів російських військовослужбовців; можливості допомоги у потребах органів МВС України, які напряму співпрацюють з відповідними службами країн Європи; з питань гуманітарного розмінування, де будуть залучатися міжнародні команди, що допомагатимуть в розмінуванні понад 300 тисяч квадратних кілометрів української землі; питання захисту українських біженців за кордоном, особливо дітей; прийняття поранених та можлива реабілітація наших військовослужбовців; питання відновлення інфраструктури наших поліцейських відділів, відділів рятувальних служб, прикордонної служби", - сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Міністри оглянули наслідки руйнувань гостомельського аеропорту, знищену "Мрію", поспілкувалися з бійцями Нацгвардії, які у перший день російської агресії відбивали ворожий напад.

Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі 04

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Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі 05
Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі 06

Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі 07
Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі 08
Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі 09

Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі 10
Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі 11

Також міністри внутрішніх справ Естонії, Латвії, Литви та Польщі взяли участь у нагородженні працівників системи МВС України. Монастирський вручив державні та відомчі нагороди працівникам Національної поліції, прикордонної служби, Національної гвардії, рятувальникам.

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Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі 12

Міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії відвідали зруйнований аеродром в Гостомелі 13

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

МВС (3509) Богачук Олег (1457) Гостомель (141)


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05.05.2022 22:13 Відповісти
а тем временем шиза продолжает косить стройные ряды русни.... ))
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05.05.2022 22:18 Відповісти
Охрень зло!
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05.05.2022 22:22 Відповісти
Ничего не обычного просто 9 мая близко
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05.05.2022 23:19 Відповісти
Боже! Что это?
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05.05.2022 23:37 Відповісти
казалось бы железяка но смотреть тоже больно
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05.05.2022 23:35 Відповісти
Чого тільки монастирський либиться на фоні зруйнуваної української гордості - мені не дуже зрозуміло. Тип паче як вони повідомляють ,що знали де і коли нападуть орки, і нічого не зробили щоб врятувати літак.
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06.05.2022 05:32 Відповісти
 
 