Глава ОП Єрмак провів зум-конференцію з Анджеліною Джолі та отримав її телефонний номер. ФОТО

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак поспілкувався з голлівудською акторкою Анджеліною Джолі.

Про це у Facebook повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її телефонний номер))

Для протокола: про "Львівські круасани" він не просив. Як кажуть на Галичині, так сі стало)

Це вже далеко не перший зум Андрія Єрмака і Анджеліни Джолі, але після цієї розмови можу впевнено сказати, що наша історія з Анджеліною тільки починається. Скоро самі все побачите", - йдеться в повідомленні.

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