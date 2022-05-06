Глава ОП Єрмак провів зум-конференцію з Анджеліною Джолі та отримав її телефонний номер. ФОТО
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак поспілкувався з голлівудською акторкою Анджеліною Джолі.
Про це у Facebook повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.
"Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її телефонний номер))
Для протокола: про "Львівські круасани" він не просив. Як кажуть на Галичині, так сі стало)
Це вже далеко не перший зум Андрія Єрмака і Анджеліни Джолі, але після цієї розмови можу впевнено сказати, що наша історія з Анджеліною тільки починається. Скоро самі все побачите", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+91 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар06.05.2022 00:30 Відповісти Посилання
+58 Сергей Фалинский
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+54 Павло ШОвте
показати весь коментар06.05.2022 00:30 Відповісти Посилання
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fuckinФокіна його приб'є. fuckin ФокінДєдушка і андрюша нашлі общій язик, как закончіть ету войну".
а zермак творить тільки шкоду Україні і притомні люди, не тільки у нас, це бачать і Верховний його прикриває..(
Не те, що щоколядний барига закупляє для армії необхідні речі, бо ці підери спустили бюджетні гроші на свої дні народження, резиденції, поїздки і просто стирили.
Подивіться гіфку. Вона прямо відповідає Єрмаку, - "Х...й ти! Зрадник!"
Ну, по губам все й так зрозуміло.
скільки би дрюха слюни пузирями не надував.
гребаний клованьский криворогатий цирк продовжує грати постанову....
дрюха - ти старий обрюзший зелений неопрятний і дурнопахнущій кацапський козел - зніми рубаху - там сало слоями... - шо тебе сподвігнуло?
- дрочі дрюха
А от від настільки кінченого піара зелених гнід даже не то шо ригать хочеться, хочеться плакати, через розуміння того факту, що за кермом нашої багатостраждальної рідної неньки в такий тяжкий час знаходяться настільки кінчені дебіли...
Дурень, обязательно сядешь! Даже не сомневайся!
Коли йому буде "вишка" ось цікаве питання