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Глава ОП Єрмак провів зум-конференцію з Анджеліною Джолі та отримав її телефонний номер. ФОТО

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак поспілкувався з голлівудською акторкою Анджеліною Джолі.

Про це у Facebook повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її телефонний номер))

Для протокола: про "Львівські круасани" він не просив. Як кажуть на Галичині, так сі стало)

Це вже далеко не перший зум Андрія Єрмака і Анджеліни Джолі, але після цієї розмови можу впевнено сказати, що наша історія з Анджеліною тільки починається. Скоро самі все побачите", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Анджеліна Джолі приїхала у Львів, щоб допомогти українцям. ВIДЕО

Глава ОП Єрмак провів зум-конференцію з Анджеліною Джолі та отримав її телефонний номер 01

Глава ОП Єрмак провів зум-конференцію з Анджеліною Джолі та отримав її телефонний номер 02

Автор: 

Єрмак Андрій (1382) Офіс Президента (2032)


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Топ коментарі
+91
С Азовом в Мариуполе или нашими бойцами у Попасной, 2 месяца не вылазящих из тяжёлых боев Ермак не хочет мило пообщаться? Уже реально смешон своим нелепым пиаром и непонятен своими полномочиями и обязанностями
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06.05.2022 00:30 Відповісти
+58
Черговий клоунський піар
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06.05.2022 00:30 Відповісти
+54
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06.05.2022 00:30 Відповісти
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06.05.2022 00:27 Відповісти
Всьо, Машка fuckinФокіна його приб'є.
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06.05.2022 00:44 Відповісти
Її цитата 2020-го року: "fuckin Фокін Дєдушка і андрюша нашлі общій язик, как закончіть ету войну".
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06.05.2022 00:47 Відповісти
Черговий клоунський піар
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06.05.2022 00:30 Відповісти
..хто вам заважає "броніки роздавати, в присутності 10 камер і купи журналістів"?.. робіть і ви добрі справи і нехай люди про це знають,
а zермак творить тільки шкоду Україні і притомні люди, не тільки у нас, це бачать і Верховний його прикриває..(
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06.05.2022 06:34 Відповісти
Верховный его боится, поэтому и прикрывает.
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06.05.2022 08:27 Відповісти
А может сам попробуешь броники раздавать? Ты вообще дурак?
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06.05.2022 08:45 Відповісти
Нет, он - зебил, а это хуже ********
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06.05.2022 10:19 Відповісти
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06.05.2022 00:30 Відповісти
Два дєбіла -- ета сіла.
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06.05.2022 00:39 Відповісти
після війни "розбереться" з ними український народ, не біжимо наперед батька до пекла
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06.05.2022 08:49 Відповісти
я вже мішок кускового асфальту приготував. Бубі на бутерброди. І бітуму трохи, замісто кетчупу.
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06.05.2022 10:26 Відповісти
Ці покидьки зроблять усе щоб війна не закінчувалась, бо наступить відповідальність.
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06.05.2022 20:49 Відповісти
С Азовом в Мариуполе или нашими бойцами у Попасной, 2 месяца не вылазящих из тяжёлых боев Ермак не хочет мило пообщаться? Уже реально смешон своим нелепым пиаром и непонятен своими полномочиями и обязанностями
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06.05.2022 00:30 Відповісти
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06.05.2022 00:38 Відповісти
ЦЕ ПРОБНИЙ КАМІНЬ. ТЕПЕР НЕ ДАДУТЬ ПРОВЕСТИ МІТИНГ ПРОТИ «ДАҐАВАРІЦЦА ПАСЄРЄДІНЄ» ???
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06.05.2022 00:42 Відповісти
Так, все буде списуватись на воєнний час і на турботу про Україну: мовляв, не розхитуйте човен, зараз нада аб'єдіняцца, то все не на часі... Так би мовити, мовчки дивіться, як ми к **** зливаємо країну і не заважайте. Зелені гниди вважають, що війною можна заширмити всю свою диверсійну діяльність. Мабуть, саме тому і поспішають з вилученням зброї у населення.
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06.05.2022 01:14 Відповісти
Меге там забанили і коменти затерли. Ось вам і Українська правда, цензура від Зелупи просто всюди.
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06.05.2022 01:05 Відповісти
Мені два місяці тому ОПівські боти і корисні довбойоби тут на Цензорі перший акаунт поклали. Вилизують очко найвєлічнішому, стараюцца з усіх сил.
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06.05.2022 01:19 Відповісти
Гарний хлопчина…, а чого тиж телефоний номер путлера не дістав???
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06.05.2022 00:31 Відповісти
Завгосп доповідає Козаку.
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06.05.2022 00:48 Відповісти
Чому ти так вирішив? Він саме обміняв номер пуйла на Джолі.
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06.05.2022 03:08 Відповісти
Йоханый стыд
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06.05.2022 00:32 Відповісти
Підорасіна КГБшна!
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06.05.2022 00:34 Відповісти
Що акторка визвала завгоспа. Як б єрмака не ставила би поряд з новинами Україна в війні. Як і демченко не допустила до розвідки. Уже дякуючи таким країна не підготовилась до війни і мости зустріли окупантів
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06.05.2022 00:34 Відповісти
Тобі гандон нічого не світить з тією Джолі, піарщік хрєнов. *** це зараз саме важливе, взяти її номер. Які вони там тупорилі піарасти
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06.05.2022 00:35 Відповісти
А їй шо не сказали шо він пі-тарас ?🤐
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06.05.2022 00:35 Відповісти
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06.05.2022 00:35 Відповісти
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06.05.2022 00:36 Відповісти
Зелені потвори вже давно витерли ноги об Конституцію. Їм ***** на закони і мораль. Самопіар і дерибан - їхнє фсьо. І такі моменти треба обов'язково виносити на загал, а не замовчувати. ОПівська підарасня весь цей час, прикриваючись війною, затикає роти всім незгодним і продовжує знищувати Україну.
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06.05.2022 01:29 Відповісти
Ця курка радниця-комунікаторка вважає це дійсно важливою новиною? Прокомунікувати з родинами Азовців слабо
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06.05.2022 00:36 Відповісти
от пздць - до чого цей цирк?! для якої мушлі цей инфовисер(?!?) "...після цієї розмови можу впевнено сказати" - Ландон из зе кєпитал оф Грейт Британ, ху из он дьюти тудэй айм он дьюти тудэй. "Так сі стало"
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06.05.2022 00:37 Відповісти
Флешмоб розпочався. Чекаємо на подоляка , арахамію, арестовича.
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06.05.2022 00:38 Відповісти
Завгосп зробив свій вклад у нашу перемогу, взяв номер у Джолі)
Не те, що щоколядний барига закупляє для армії необхідні речі, бо ці підери спустили бюджетні гроші на свої дні народження, резиденції, поїздки і просто стирили.
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06.05.2022 00:41 Відповісти
Нет , они их протсо разокрали и стали продавать гумпомощь. Твари и война им не помеха.
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06.05.2022 07:04 Відповісти
Подзвонить завгосп на той номер , а там автовідповідач : "рускій корабль , іді нах !!!"
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06.05.2022 00:43 Відповісти
Сегодня Арестович тоже отличился - высказал явное нeyдовольствие что Залужный объявил контрнаступление и ВСУ успешно наступают. Закрадываются смутные сомнения действительно ли Зеленский со своей бандой хотят победить орков когда совершенно очевидно что это 100% возможно?
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06.05.2022 00:43 Відповісти
не хотят они орков побеждать , они уже устали от войны. У них ручки чешутся денежки попилить, которые дали на восстановление страны.
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06.05.2022 07:07 Відповісти
"Детективна історія, вигадана від початку до кінця..."- це брехло не знає англійської, що воно хоче? Заглянути під спідницю Джолі?
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06.05.2022 00:45 Відповісти
Від заголовку новини у мене в голові жодної пристойної думки

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06.05.2022 00:53 Відповісти
ермачина, ты по скайпу с дон-доном пообщайся, номерок его вАзьими и нам его слей, а там мы посмотрим какой ты курвы сын патриот.
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06.05.2022 00:56 Відповісти
Вызывает брезгливость всё это лицедейство на фоне трагедии.
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06.05.2022 00:57 Відповісти
Анджеліна про Єрмака не підтверджує.
Подивіться гіфку. Вона прямо відповідає Єрмаку, - "Х...й ти! Зрадник!"
Ну, по губам все й так зрозуміло.

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06.05.2022 01:07 Відповісти
З,14здец у вас новости...
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06.05.2022 01:07 Відповісти
"Френк лежит на королеве, ее ноги вокруг него и это они называют новостью!" (с)
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06.05.2022 01:18 Відповісти
Это очень правильные и нужные новости. Народ должен знать своих "героев". Кто и чем занимался во время войны.
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06.05.2022 08:04 Відповісти
Аж легше на душі стало...
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06.05.2022 08:19 Відповісти
забудь, Ермак.......
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06.05.2022 01:14 Відповісти
Основна новина на Банковій сьогодні , я в шоці 😠
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06.05.2022 01:26 Відповісти
Якщо хочеш принизити і дегуманізувати когось назви його "єрмаком" і зможеш легко проштрикнути вилами...
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06.05.2022 01:28 Відповісти
А потім ще вилами його по воді поводи.
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06.05.2022 02:50 Відповісти
Головне, щоб хтось розповів Анжеліні, як цей хряк буде дерибанити її гуманітарну допомогу до того, як вона почне з ним співпрацю.
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06.05.2022 01:50 Відповісти
Когда эту ********** прикроют?
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06.05.2022 01:58 Відповісти
Там в ОПі всі остаточно з глузду з'їхали? При чому Джолі до війни, яка може бути самореклама? ЦІ зелені збоченці розраховують за рахунок дешевих фокусів залишитись при владі? Дарма, шапіто більше не буде, всі зрадники будуть провітрюватись на ліхтарях, або під балконами. Нехай Ермаки, Татарови , Подоляки підшукують собі місця з кращими краєвидами для підвіски.
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06.05.2022 03:06 Відповісти
Єрмак- умивальників начальник і мочалок командир- що він має до Анджеліни Джолі? Його справа слідкувати за секретутками в офісі, за довжиною спідниць і своєчасним подаванням ними довідок з вендиспасеру, інакше його можна буде звинуватити в халатному ставленні до службових обов'язків в военний час. А при чому Джолі до нашої війни? Спілкування з тим хряком тілько зашкодить репутації акторки.
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06.05.2022 03:15 Відповісти
Люди! А що це було???? Та в нас же війна! Чи таки спецоперація по обміну номерами телефонів???
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06.05.2022 03:26 Відповісти
А завтра оно соберёт брифинг и объявит важную новость о том что он покакал
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06.05.2022 05:59 Відповісти
альфонс-профі свою справу знає
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06.05.2022 06:25 Відповісти
Оно ее, кстати, и пригласило сюда. Я так понимаю, не за бесплатно.
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06.05.2022 06:50 Відповісти
Домовляється про роль у нових Сватах? Новина класна для військового часу.
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06.05.2022 07:06 Відповісти
Єрмак переїжджає в Голівуд
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06.05.2022 07:20 Відповісти
Ага, так вот в чем заключается род деятельности вора и агента кремля на должности руководителя ОП - Пистеть, пистеть и пистеть и докладывать время от времени агетданные в ФСБ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.05.2022 07:38 Відповісти
зеля не прапор України як і ермак не в Анжеліні Джолі,
скільки би дрюха слюни пузирями не надував.
гребаний клованьский криворогатий цирк продовжує грати постанову....
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06.05.2022 07:38 Відповісти
А что если у них любовь, никто об этом и не подумал
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06.05.2022 08:12 Відповісти
А як же Арестович??? Таке красиве відео було в Тік-Ток....
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06.05.2022 08:12 Відповісти
Не інакше як запросив іі на шашлики,на 9 травня.Цікаво!Хто оту фігню президенту написав?
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06.05.2022 08:13 Відповісти
дрюха мае телефона, дрюха має мрію....
дрюха - ти старий обрюзший зелений неопрятний і дурнопахнущій кацапський козел - зніми рубаху - там сало слоями... - шо тебе сподвігнуло?
- дрочі дрюха
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06.05.2022 08:30 Відповісти
Вже й до Джолі свої липкі щупальця запускає...
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06.05.2022 08:45 Відповісти
Надеюсь она дала ему номер телефона...ну тот....с которого "шлюхам звонят"
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06.05.2022 08:51 Відповісти
тепер і в кремлі знають.....
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06.05.2022 08:58 Відповісти
А что там с нашим сверх распиаренным контрнаступлением ? Не из ОП ли ветер дунул?
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06.05.2022 09:59 Відповісти
Пиар,бред,****...
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06.05.2022 10:05 Відповісти
це як???? війна кровью вмиваемося а воно телок клеїть??
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06.05.2022 10:10 Відповісти
Джолі няшечка і котичок, то ясно.
А от від настільки кінченого піара зелених гнід даже не то шо ригать хочеться, хочеться плакати, через розуміння того факту, що за кермом нашої багатостраждальної рідної неньки в такий тяжкий час знаходяться настільки кінчені дебіли...
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06.05.2022 10:13 Відповісти
Тим більше прокремлівсбкі дебіли.
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06.05.2022 14:41 Відповісти
А существует смайлик *********** ?!
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06.05.2022 10:19 Відповісти
Дерьмак первые дни войны сидел ровно не отсвечивал, а тут решил, что опять поперло...
Дурень, обязательно сядешь! Даже не сомневайся!
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06.05.2022 10:46 Відповісти
як же вже набридли самореклами цих зрадників народу та прихвоснів при владі, тепер ось акторку використовують,щоб морди свої ситі піарити.....на фронт його, хай там себе покаже....
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06.05.2022 10:56 Відповісти
Ермак, ты же вроде как по женщинам не специализируешься? Откуда такая любовь к Анжелине? У тебя ж Люсик , падаляк и колля митболл для этого есть??? Вот уж действительно - мир полон тайн….
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06.05.2022 11:48 Відповісти
Действительно получил её телефонный номер? Я бы в месте г-жи Джоли серёзно заволновался.
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06.05.2022 13:00 Відповісти
Агент фсб дЄрмак знову попіарився за грощі платників податків України.
Коли йому буде "вишка" ось цікаве питання
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06.05.2022 14:39 Відповісти
Клоун чмошний. Той олігофрен, змаскалений та промосковський крім "hello" ще щось може сказати?
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06.05.2022 14:45 Відповісти
А. Джолі залишиться така як була, українці їй вдячні, а зелена гнида черговий раз пропіарилася.
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06.05.2022 15:58 Відповісти
"вояка" одне паскудство
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06.05.2022 19:46 Відповісти
 
 