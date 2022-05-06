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Ганебний кінець Путіна, ультиматум Лаврова, новий герб росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Ганебний кінець Путіна, ультиматум Лаврова, новий герб росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Ганебний кінець

Ганебний кінець Путіна, ультиматум Лаврова, новий герб росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Ультиматум

Ганебний кінець Путіна, ультиматум Лаврова, новий герб росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Раптово...

Ганебний кінець Путіна, ультиматум Лаврова, новий герб росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Поліцейські арештовують Шарія

Ганебний кінець Путіна, ультиматум Лаврова, новий герб росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Пам'ятник рашизму

Ганебний кінець Путіна, ультиматум Лаврова, новий герб росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Найкращій "хлопок"

Ганебний кінець Путіна, ультиматум Лаврова, новий герб росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Новий герб росії

Ганебний кінець Путіна, ультиматум Лаврова, новий герб росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Таке життя...

Ганебний кінець Путіна, ультиматум Лаврова, новий герб росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Путінські зомбі

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1611) путін володимир (24099) росія (65974) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+53
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06.05.2022 14:13 Відповісти
+23
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06.05.2022 14:29 Відповісти
+19
ПОРТНОВ оголошує про початок складання списків патріотів України і анонсує їх вбивства і зникнення.

Депутатка Зеленського проговорюється, що вдячна Портнову за переслідування патріотів, і що це для них - встановлення збоченої "справедливості".

В результаті тепер по цих списках російські карателі ходять по домівках і вбивають проукраїнських людей.

Агент РФ збирав списки для вбивств українців, усвідомлював свої дії та мету, але найгірше - діяв за узгодженістю з владою.

А потім ВЛАДА ДОПОМОГЛА ПОРТНОВУ ВТЕКТИ.

https://tverezo.info/ https://tverezo.info/
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06.05.2022 14:55 Відповісти
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06.05.2022 14:13 Відповісти
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06.05.2022 14:41 Відповісти
Художникам - премію (Нобелівську)! 🤔
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06.05.2022 14:15 Відповісти
З пітрасяна проорав.
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06.05.2022 14:28 Відповісти
Арешт шарія шедевр
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06.05.2022 14:29 Відповісти
Фигня , а не шедевр. Уже был шедевром Чаус, потом суперщедевр Мудачук. И что? И тишина

Шедевр будет , когда арестуют Портнова
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06.05.2022 14:39 Відповісти
ПОРТНОВ оголошує про початок складання списків патріотів України і анонсує їх вбивства і зникнення.

Депутатка Зеленського проговорюється, що вдячна Портнову за переслідування патріотів, і що це для них - встановлення збоченої "справедливості".

В результаті тепер по цих списках російські карателі ходять по домівках і вбивають проукраїнських людей.

Агент РФ збирав списки для вбивств українців, усвідомлював свої дії та мету, але найгірше - діяв за узгодженістю з владою.

А потім ВЛАДА ДОПОМОГЛА ПОРТНОВУ ВТЕКТИ.

https://tverezo.info/ https://tverezo.info/
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06.05.2022 14:55 Відповісти
Оригінал, можливо, що таким самим чином був зроблений.
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06.05.2022 15:21 Відповісти
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06.05.2022 14:29 Відповісти
Петросян - это еще ничего. А вот когда заявится Задорнов, вот это будет праздник для орка
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06.05.2022 14:49 Відповісти
 
 