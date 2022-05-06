Ганебний кінець Путіна, ультиматум Лаврова, новий герб росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Ганебний кінець
Ультиматум
Раптово...
Поліцейські арештовують Шарія
Пам'ятник рашизму
Найкращій "хлопок"
Новий герб росії
Таке життя...
Путінські зомбі
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+53 rock-n-roll
показати весь коментар06.05.2022 14:13 Відповісти Посилання
+23 Bodalux
показати весь коментар06.05.2022 14:29 Відповісти Посилання
+19 Остап Покотило
показати весь коментар06.05.2022 14:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шедевр будет , когда арестуют Портнова
Депутатка Зеленського проговорюється, що вдячна Портнову за переслідування патріотів, і що це для них - встановлення збоченої "справедливості".
В результаті тепер по цих списках російські карателі ходять по домівках і вбивають проукраїнських людей.
Агент РФ збирав списки для вбивств українців, усвідомлював свої дії та мету, але найгірше - діяв за узгодженістю з владою.
А потім ВЛАДА ДОПОМОГЛА ПОРТНОВУ ВТЕКТИ.
https://tverezo.info/ https://tverezo.info/