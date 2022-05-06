Орки поцілили в "Азот". Посилюються обстріли житлових кварталів. Загинуло двоє мирних мешканців, - голова Луганської ОВА. ФОТО

На Донбасі за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки противника. На Луганщині рашисти продовжують знищувати вільні населені пункти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Минулого вечора рашисти ставки підняли і хотіли отримати одразу масу жертв, поціливши в хімзавод. Орки влучили в АЗС та залізничну колію Сєверодонецького "Азоту". Почали горіти рейки та трава на загальній площі 400 кв.м. Поряд стояли цистерни з різними речовинами. Діями ДСНС вдалося попередити загоряння", - інформує Гайдай.

Він зазначає, що чергові намагання цієї ночі захопити вже випалену Попасну в рашистів не закінчилися успіхом.

"У Білогорівці та Воєводівці бої тривають. Ворог не може подужати Наших захисників. Росіяни посилили обстріли житлового масиву області. В Сєверодонецьку будинки палали кварталами - пошкоджено 12 багатоповерхівок, електропідстанція, численні вуличні кіоски. Маємо двох загиблих. Також масові руйнування в Рубіжному, Новодружеську, Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній", - йдеться у повідомленні.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти повністю знищили Попасну, але захопити її не можуть, - Гайдай





