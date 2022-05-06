Орки поцілили в "Азот". Посилюються обстріли житлових кварталів. Загинуло двоє мирних мешканців, - голова Луганської ОВА. ФОТО
На Донбасі за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки противника. На Луганщині рашисти продовжують знищувати вільні населені пункти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Минулого вечора рашисти ставки підняли і хотіли отримати одразу масу жертв, поціливши в хімзавод. Орки влучили в АЗС та залізничну колію Сєверодонецького "Азоту". Почали горіти рейки та трава на загальній площі 400 кв.м. Поряд стояли цистерни з різними речовинами. Діями ДСНС вдалося попередити загоряння", - інформує Гайдай.
Він зазначає, що чергові намагання цієї ночі захопити вже випалену Попасну в рашистів не закінчилися успіхом.
"У Білогорівці та Воєводівці бої тривають. Ворог не може подужати Наших захисників. Росіяни посилили обстріли житлового масиву області. В Сєверодонецьку будинки палали кварталами - пошкоджено 12 багатоповерхівок, електропідстанція, численні вуличні кіоски. Маємо двох загиблих. Також масові руйнування в Рубіжному, Новодружеську, Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній", - йдеться у повідомленні.
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Витрачаються шалені бабки , щоби знищити всю інфрастуктуру в нашій краіні , замість того , щоб покращити життя цим диким зомбі на параші !
сами кацапи з мордами бурятьськими буде лізти як останнйоґо тюленя в них Україна вкрала...
бачишь вузькоглазого? - вбий йоґо..
бо він вже згвалтував все шо бачів - вбий, не помилишся....
не помнящеє рукі дающей....
зато в ермака е телефон джолі - зелені дрочять на джолі,
арахімія двома...
і САМ тока раз .. - а так все за Україну все за неї...
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зелене ********* кубло...