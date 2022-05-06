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Орки поцілили в "Азот". Посилюються обстріли житлових кварталів. Загинуло двоє мирних мешканців, - голова Луганської ОВА. ФОТО

На Донбасі за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки противника. На Луганщині рашисти продовжують знищувати вільні населені пункти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Минулого вечора рашисти ставки підняли і хотіли отримати одразу масу жертв, поціливши в хімзавод. Орки влучили в АЗС та залізничну колію Сєверодонецького "Азоту". Почали горіти рейки та трава на загальній площі 400 кв.м. Поряд стояли цистерни з різними речовинами. Діями ДСНС вдалося попередити загоряння", - інформує Гайдай.

Орки поцілили в Азот. Посилюються обстріли житлових кварталів. Загинуло двоє мирних мешканців, - голова Луганської ОВА 01

Він зазначає, що чергові намагання цієї ночі захопити вже випалену Попасну в рашистів не закінчилися успіхом.

"У Білогорівці та Воєводівці бої тривають. Ворог не може подужати Наших захисників. Росіяни посилили обстріли житлового масиву області. В Сєверодонецьку будинки палали кварталами - пошкоджено 12 багатоповерхівок, електропідстанція, численні вуличні кіоски. Маємо двох загиблих. Також масові руйнування в Рубіжному, Новодружеську, Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній", - йдеться у повідомленні.

Орки поцілили в Азот. Посилюються обстріли житлових кварталів. Загинуло двоє мирних мешканців, - голова Луганської ОВА 02
Орки поцілили в Азот. Посилюються обстріли житлових кварталів. Загинуло двоє мирних мешканців, - голова Луганської ОВА 03
Орки поцілили в Азот. Посилюються обстріли житлових кварталів. Загинуло двоє мирних мешканців, - голова Луганської ОВА 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти повністю знищили Попасну, але захопити її не можуть, - Гайдай


Орки поцілили в Азот. Посилюються обстріли житлових кварталів. Загинуло двоє мирних мешканців, - голова Луганської ОВА 05
Орки поцілили в Азот. Посилюються обстріли житлових кварталів. Загинуло двоє мирних мешканців, - голова Луганської ОВА 06

обстріл (29082) Гайдай ЛОГА (921) воєнні злочини (1875) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+6
самое дичайшее из всего этого, что люди, живущие там, продолжают ждать и надеяться на русский мир..., вот счас, еще немного потерпеть и придет раша, все отстроит, всех накормит, и заживем..., никакого нацизма, никаких бандеровцев, одни счастливые бабки с красными флагами....и День победы с колорадскими ленточками везде... и это не бред сумасшедшего, это тяжелая реальность..., Волноваха тому пример...
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06.05.2022 09:11 Відповісти
+3
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06.05.2022 09:11 Відповісти
+2
***** хочу10те травня - победобесіе кацпаське сплюнути....
сами кацапи з мордами бурятьськими буде лізти як останнйоґо тюленя в них Україна вкрала...
бачишь вузькоглазого? - вбий йоґо..
бо він вже згвалтував все шо бачів - вбий, не помилишся....
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06.05.2022 09:15 Відповісти
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самое дичайшее из всего этого, что люди, живущие там, продолжают ждать и надеяться на русский мир..., вот счас, еще немного потерпеть и придет раша, все отстроит, всех накормит, и заживем..., никакого нацизма, никаких бандеровцев, одни счастливые бабки с красными флагами....и День победы с колорадскими ленточками везде... и это не бред сумасшедшего, это тяжелая реальность..., Волноваха тому пример...
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06.05.2022 09:11 Відповісти
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06.05.2022 09:23 Відповісти
Моя добра знайома до останнього надіялася що Росія прийде і ковбаса стане по 2,20 і морозиво смачне стане.
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06.05.2022 09:44 Відповісти
Ага, отстроит. Может 100 лет позже и уже не рашка.
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06.05.2022 11:54 Відповісти
Путлєр спустив на нашу країну своїх зомбаків , таких же живодерів , як і сам 😠
Витрачаються шалені бабки , щоби знищити всю інфрастуктуру в нашій краіні , замість того , щоб покращити життя цим диким зомбі на параші !
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06.05.2022 09:11 Відповісти
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06.05.2022 09:11 Відповісти
***** хочу10те травня - победобесіе кацпаське сплюнути....
сами кацапи з мордами бурятьськими буде лізти як останнйоґо тюленя в них Україна вкрала...
бачишь вузькоглазого? - вбий йоґо..
бо він вже згвалтував все шо бачів - вбий, не помилишся....
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06.05.2022 09:15 Відповісти
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06.05.2022 09:47 Відповісти
шо хочете кажіть - ядом плюйтесь на Америку....
не помнящеє рукі дающей....
зато в ермака е телефон джолі - зелені дрочять на джолі,
арахімія двома...
і САМ тока раз .. - а так все за Україну все за неї...
----
зелене ********* кубло...
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06.05.2022 09:50 Відповісти
залізь назад звідки виліз.****** дальше .методичка помогае
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06.05.2022 10:25 Відповісти
 
 