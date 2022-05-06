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Новини Фото Війна
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Наприкінці лютого розробникам "Богдани" надійшло розпорядження знищити її, аби вона не дісталася ворогу, але САУ вдалося врятувати та передати ЗСУ, - Пашинський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українська далекобійна САУ "Богдана" у калібрі 155 мм була повністю готова до держвипробувань ще у 2019 році, але вони почалися лише за три місяці до повномасштабного нападу Росії.

Про це у фейсбуці повідомив голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що українська далекобійна САУ "Богдана" у "натівському" калібрі 155 мм, здатна знищувати ворога на відстані у 42 км, вперше пройшла парадом на День Незалежності у 2018 році. У вересні 2019-го САУ була повністю готова до держвипробувань.

"Далі почався повний саботаж. Тодішні керівники Міністерства оборони та Генерального штабу насмерть блокували подальші випробування. Мабуть хотіли зберегти життя рашистів!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає жодних перешкод для постачання озброєння Україні, - Пентагон

І тільки після призначення Рєзнікова О.Ю. міністром оборони та Залужного В.Ф. головнокомадувачем Збройних сил України відомчі випробування розпочалися. Буквально за 3 місяці до нападу Росії. 

25 лютого розробникам "Богдани" надійшло розпорядження - знищити її, щоби САУ не дісталась ворогу.

Але мені вдалося врятувати "Богдану", вивезти в тил та передати ЗСУ. Зараз наша далекобійна красуня смажить ворогів!

Поки існує Росія, існуватиме і загроза. Війна - надовго! Сподіваюся, нам вистачить мудрості для того, щоби зрозуміти - захищати себе ми мусимо самостійно. Не сподіваючись ні на кого.

Тому розвиток вітчизняного ВПК повинен стати нашим пріоритетом! Щоби "Богдана", "Стугна", "Нептун", "Вільха" та інша українська зброя була в руках наших воїнів списом, що карає окупантів!

Сподіваюсь нам вистачить мудрості та політичної волі створити ще не один дивізіон Богдан", - резюмує Пашинський.

Також читайте: Українці вчаться керувати сучасною зброєю швидше, ніж деякі уряди ухвалюють рішення про її надання, - Кулеба

Наприкінці лютого розробникам Богдани надійшло розпорядження знищити її, аби вона не дісталася ворогу, але САУ вдалося врятувати та передати ЗСУ, - Пашинський 01
Наприкінці лютого розробникам Богдани надійшло розпорядження знищити її, аби вона не дісталася ворогу, але САУ вдалося врятувати та передати ЗСУ, - Пашинський 02
Наприкінці лютого розробникам Богдани надійшло розпорядження знищити її, аби вона не дісталася ворогу, але САУ вдалося врятувати та передати ЗСУ, - Пашинський 03
Наприкінці лютого розробникам Богдани надійшло розпорядження знищити її, аби вона не дісталася ворогу, але САУ вдалося врятувати та передати ЗСУ, - Пашинський 04

Читайте також: Передача Україні розвідданих та озброєння не завадить РФ досягти мети "спецоперації", - Пєсков

Наприкінці лютого розробникам Богдани надійшло розпорядження знищити її, аби вона не дісталася ворогу, але САУ вдалося врятувати та передати ЗСУ, - Пашинський 05
Наприкінці лютого розробникам Богдани надійшло розпорядження знищити її, аби вона не дісталася ворогу, але САУ вдалося врятувати та передати ЗСУ, - Пашинський 06
Наприкінці лютого розробникам Богдани надійшло розпорядження знищити її, аби вона не дісталася ворогу, але САУ вдалося врятувати та передати ЗСУ, - Пашинський 07

Читайте: "Стугна" і "Корсар" зберігають центральне місце в системі протитанкової оборони України, - нарада Пашинського і Коростельова

Автор: 

зброя (7523) Пашинський Сергій (407)


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Топ коментарі
+87
Не топлю за Пороха і КО, але зараз набіжуть зеботи верещати неправда наш король найвеличніший, а Єлдак взагалі - президент світу, ніправда, нічого ми не розміновували Чонгар, ніправда Маріуполь ми не здали навмисно...
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06.05.2022 12:11
+78
Светлана Самборска:

Интересный материал сделала УПячка.
«От "капитуляции" Зеленского до капитуляции Путина. Как идут переговоры с Россией».

Интересным его делает тот факт, что построен он на разговорах с Арахамией, Подоляком и неназванным интервьюируемым из ОП, которые рассказывают, что, мол, все эти переговоры с Кремлем - это так, уловка и многоходовочка, а так-то мы - огого какие патриоты, вот даже кушать не можем, так за Украину боремся. Но автор вытаскивает на свет проговорки.

Вот, например, хорошее: «"Завдання [на переговоры] було поставлене [Зеленским] так, що успішним результатом буде відчуття, що делегація РФ повернеться додому і доповість своєму президентові, що з цими людьми (членами української делегації - УП) можна розмовляти і вони можуть щось розглядати", - розповів Арахамія». Ссылка на статью в первом каменте.

Дальше там про фантастическую ценность Абрамовича, и дальше еще хорошее: «"Ми почистили всю ту лабуду про "денацифікацію", "демілітаризацію", російську мову і решту. Там прописали, що Україна готова поки не вступати в НАТО в обмін на жорсткі й чіткі гарантії безпеки. Якась рамка угоди уже була готова.
Далі делегації рухатись просто не могли. Ми кажемо, що, хлопці, питання Криму і Донбасу - це територіальний статус. Ніхто тут не уповноважений про таке навіть говорити. Хай зустрічаються президенти і вирішують, куди рухатись. Треба зустріч лідерів", - розповідає УП один із співрозмовників на Банковій».

Ну, т.е. 1) добазарились до сдачи суверенитета и 2) сказали, что, мол, извините, пацаны, но сдачу территорий только через заглядывание в глаза Путину.

А дальше - бомба.

Вернее, дальше то, что было очевидно, но теперь это сказано вслух самими представителями власти. Капитуляция была готова и согласована. И это уже после Бучи (!) и после бегства (!) русских витязей с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Единственное, что остановило капитулянтский сценарий - это приезд Джонсона.

Цитирую: «Щойно українські перемовники та Абрамович/Мединський за підсумками Стамбула в загальних рисах погодили конструкцію майбутньої можливої угоди, у Києві майже без попередження з'явився прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
"Джонсон привіз у Київ два простих меседжі: Путін - воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятись із ним. І друге - якщо ви готові з ним підписувати якісь угоди про гарантії, то ми - ні. З вами можемо, але не з ним, він все одно всіх кине", - резюмує суть візиту Джонсона один із наближених Зеленського».

Такие дела.

И расслабляться рано, ведь переговоры по-прежнему идут. Чуть ли не в ежедневном режиме. И очевидно, что зеленые и выйти из них не могут, но и сдавать Украину уже боятся. Застряли.

Вспомнилась то ли байка, то ли слухи из 2014 году. Говорили тогда, что Кернес и Добкин продали тогда Харьков русским. Вот только Харьков дал русским в морду, и их ХНР полетело домой, сверкая голой жопой. Так вот, якобы тогда Добкин деньги вернул, а Кернес вернуть отказался.

В связи с чем добрый совет Владимиру Александровичу и Андрею Борисовичу: не пора ли задуматься о возврате денег за Крым, за разминированный Чонгар, за воду в Крым, за сухопутный коридор, за Мариуполь, за Донбасс. За все то, что вылилось в десятки тысяч загубленных и в миллионы поломанных жизней.
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06.05.2022 12:13
+65
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06.05.2022 12:19
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Не согласен. Методички всё те же.
Я прекрасно помню, как тут на Цензоре "мочили" Пороха с Турчиновым по поводу Байрактаров. И стоят докуя, и летают медленно, и летают недалеко, и вооружения несут курам на смех... Короче, жулики и барыги.
Так что, ничего нового.
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06.05.2022 14:12 Відповісти
Рукописи не горять

Реалізація домовленостей щодо чотирьох нових зон розведення військ і 19 місць для розмінування, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи, почнеться з початку 2021 року.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

Він нагадав, що в рамках https://www.ukrinform.ua/tag-tristoronna-kontaktna-grupa ТКГ погоджено чотири нові зони розведення військ і 19 місць для розмінування. Ці домовленості почнуть реалізовуватися з початку 2021 року.

Говорячи про важливі досягнення 2020 року, Єрмак також нагадав про звільнення 20-х українців з полону у квітні 2020 року і відзначив, що робота зі звільнення полонених триває. За словами Єрмака, важливою перемогою є режим припинення вогню, який триває досі, і внаслідок чого кількість поранених і загиблих у зоні бойових дій зменшилася в десятки разів.

Також важливим керівник ОП вважає відкриття на лінії розмежування у цьому році двох нових КВПП - ******** центрів, де можна отримати різні послуги. Крім того, він назвав важливим досягненням те, що дві тисячі абітурієнтів з окупованих територій вступили до українських вишів цього року - це найбільше за всі роки.
Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3154496-cotiri-novi-dilanki-rozvedenna-i-kpvv-so-ukraina-zaproponue-na-tkg.html Чотири нові ділянки розведення і КПВВ: що Україна запропонує на ТКГ

Як повідомлялося, раніше Тристороння контактна група узгодила чотири нові точки розведення сил і засобів на Донбасі (Григорівка, Слов'яносербськ, Петрівка і Нижньотепле), а також 19 зон для гуманітарного розмінування.
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06.05.2022 12:16 Відповісти
Чонгар і Каланчак були у списку на розмінування? Цікаво було б побачити ці дєрьмаковські папірці!!!
Щось підказує, що були...
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06.05.2022 12:23 Відповісти
А зрадники не куда на дiлись, працюють
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06.05.2022 12:16 Відповісти
Нехватає слів: у керівництві держави одні "мишебратья"чекали на " парад-асфабадителей" -СВОЛОТА це м"яко сказано...
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06.05.2022 12:20 Відповісти
Я понимаю, что у каждого саботажника есть должность и фамилия. Огласите весь список, пожалуйста!
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06.05.2022 12:20 Відповісти
У украинцев нет способов борьбы с предателями и колоборантами. Фамилии известны, но это ничего не даст. Нет правосудия. Страна оккупирована рашистами давно, осталось только оформить документально. Даже Шарий по приезду в Украину сразу будет отпущен, потому что у нас нельзя два раза судить за одно и тоже преступление - а его уже судили и оправдали. А людей готовых возглавить освободительное движение на горизонте не появляется, да и не пойдут народные массы за ними. Поэтому, Боги видя эту ситуацию, очищают страну и мозги людей через войну. Верим и молимся в победу на всех фронтах.
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06.05.2022 13:08 Відповісти
ну на рахунок шарія думаю ви помиляєтесь нехай тільки приїде - його чекає участь бузини земля йому скловатою
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06.05.2022 16:00 Відповісти
не буде. Його охоронятимуть
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07.05.2022 09:40 Відповісти
Ты бы уточнял - кто мы, и кто за победу на всех фронтах
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06.05.2022 17:02 Відповісти
...а тем временем Нептун еще одну посудину на дно Черного Моря отправил.
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06.05.2022 12:20 Відповісти
Чомусь немає офіційних заяв (
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06.05.2022 12:38 Відповісти
боневтік
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06.05.2022 12:23 Відповісти
Уже понятно, что агенты ФСБ из ОПУ во главе с янелохом готовили поражение и рабство для Украинцев. 73% быдла выбрало во власть ублюдков, врагов Украины. Кровавый режим янелоха запомниться надолго.
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06.05.2022 12:25 Відповісти
Здав ****, здав країну повністю. Закріпив то в Омані. А Єрмак підтвердив в Парижі. Тому кацапи і парадним маршем йшли на Київ. Тому медалі були в парадна форма . Тому і росгвардія рухалась разом з військами. Тому і зброю захід не давав, бо про Оман знали. Тому розміновано південь
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06.05.2022 12:52 Відповісти
Так продолжайте же вашу "логическую"цепочку.
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07.05.2022 10:11 Відповісти
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06.05.2022 12:27 Відповісти
кажете "Богдана"?
155?
ну най буде так...
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06.05.2022 12:27 Відповісти
Просто лютый трэш, а тарана в Словению, на горы смотреть и вино попивать, браво, зелена владо, браво
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06.05.2022 12:28 Відповісти
Ця гаубиця дійсно воює, чи те що нам показали, це учбова демонстраційна стрільба.
Хотілося б побачити результати роботи на фронті.
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06.05.2022 12:29 Відповісти
Хтось заважає поїхати та подивитись? Чи Вам особисто зобов'язані "відосік" надіслати
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06.05.2022 12:31 Відповісти
Не знаю як вона воює, але випробування вона провалила, це була марна втрата грошей і часу. Військові її забракували і хотіли тихо забути, та дехто таки хоче мабуть на ній заробити, а може просто попіаритись.
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06.05.2022 14:58 Відповісти
Еще и нептуны - гавно. Да?
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06.05.2022 15:17 Відповісти
А можна факти провалу випробувань?
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06.05.2022 15:17 Відповісти
Від військових таких заяв не було. І з урахуванням того, що то була перша в історії розробка української гаубиці, зрозуміло, що дитячих болячок там купа. Але, якщо все в чермет, то і не буде нічого власного. Да і підприємств ВПК не буде. А чекати, коли дядя Сем, чи НАТО допоможе, не дуже надійний варіант в наших умовах.
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06.05.2022 16:04 Відповісти
Щиро "дякую" всій ЗЕКО-манді на чолі з неголеним клоуном за побудову надійного захисту України! А саме цікаве, що на їхній совісті тисячі життів, котрі можна було б вберегти, але це майже нікого не цікавить і відповідати за це вони 99%, що не будуть, на превеликий жаль...
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06.05.2022 12:30 Відповісти
НО будут
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06.05.2022 17:09 Відповісти
Не на часі. Ще не всі кацапи "Сватів" на сросії подивились. А ну у відповідь москалі знімуть з прокату. А грошики самі не заробляться...

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06.05.2022 12:30 Відповісти
Вже треба засвоїти, що ветування - це зазвичай доопрацювання, а не повна відмова. Не треба на кожне вето тут зрадоньку розганяти.
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06.05.2022 16:14 Відповісти
чергове підтвердження зради в ОПі.
Кажете, "неначасі"? Навіть з таким рівнем зради?
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06.05.2022 12:31 Відповісти
наши гниды еще страшнее наших врагов...
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06.05.2022 12:32 Відповісти
випробуйте на русні все до чого є калібри...
і назва не хвилює ні разу, хоча 155 шось нававіє..
паліть, хлопці, - потійте але палить і вже не має значення з чого - паліть по русні...
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06.05.2022 12:35 Відповісти
І,які,ж,це зюлєні патрійоти( койоти ) сиділи у владі???
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06.05.2022 12:42 Відповісти
Агенты ФСБ - Бигус, Бутусов, сотрудники ДБР и др, которые по заданию своих кремлевских кураторов устроили травлю КБ Луч, Маяк их руководства, Пашинского, свинарчуков - скоро будут поставлены к стенке и расстреляны, как паршивые собаки.
Не помогут и их ура-поцреотические вопли!
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06.05.2022 12:47 Відповісти
Бутусов- агент ФСБ?- Дамочко, закушувати треба. Про решту сперечатись не буду, можливо все.
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06.05.2022 12:57 Відповісти
Ольга, ти якась дурнувата.
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06.05.2022 13:23 Відповісти
Скажите, а у вас кокс с ОПы?
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06.05.2022 15:18 Відповісти
после войны узнаем всю правду, "кто там кому пашинский" ..., а пока выглядит, как дешевый пиар
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06.05.2022 12:47 Відповісти
Виглядає так собі, перетягнутий стяжкою капот, щоб від детонації пострілу мотор не вилетів, та й на відео видно, віддача дуже сильна, ніякий шасі тривалої експлуатації не витримає...
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06.05.2022 12:48 Відповісти
Якщо "просто пєрєстать стрєлять", то тривалу "експлуатацію" витримає.
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06.05.2022 13:27 Відповісти
Отдача на шасси не идет,она идет на лапы,которые стоят на земле.
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06.05.2022 13:47 Відповісти
Вам не кажется, что после окончания войны к власти зеленых у народа возникнет о-о-о-очень много вопросов?
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06.05.2022 12:50 Відповісти
я думаю що після парламентських виборів ми всі забудемо цей національний сором- слуга народу й більше ніхто не буде згадувати
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06.05.2022 16:07 Відповісти
Ну мы конечно могли строить Богдану, но тогда бы нам пришлось перестать строить дороги. Не раскачивайте рояль!
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06.05.2022 12:51 Відповісти
Ну мы конечно могли строить Богдану, но тогда бы нам пришлось перестать строить дороги для колон орков в Сумах Чернигове и Киеве. Не раскачивайте рояль!

Вот так правильней
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06.05.2022 13:33 Відповісти
Вірно було б українською, а так обидва варіанти ні в ЖП.
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06.05.2022 16:17 Відповісти
Зрадників багато в керівництві, тому і так...
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06.05.2022 12:59 Відповісти
Маріуполь - 100% зрада на вищому рівні,життя людей ,діточок на совісті Зюзіка ,як і Стугни,Нептун,Богдан.
На совісті 73% очумєлої отари.
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06.05.2022 13:02 Відповісти
Вот не звизди, а? Финансирование Нептуна зарубили. Стугну вообще делали только на экспорт. Никаких договорняков, говоришь? Смотри на Мариуполь. А потом на хлебальник Арахамии. И делай выводы.
А про Минск... что ты о нем знаешь? То, что по Г+Г рассказали?
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06.05.2022 13:58 Відповісти
Стугна работает только благодаря саудитам/эмиратцам, которые заказывали комплексы в 20-21 годах. Нептун вместо 72 ракет по штату, хорошо если 10 имеет. А по Минск - 3, так без Минска уже потеряли территории, превышающие по площади по Минск-2. Когда разницу удастся нивелировать? И какими жертвами.
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06.05.2022 16:08 Відповісти
Зато вместо Минска-3 подписание "формулы Штайнмайера" и Оман-1.
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06.05.2022 16:31 Відповісти
Зараз повну відповідальність несе виключно отой "Чиччоліна" "Черчілль", якого 73% обрали.
Як програма "просто пєрєстать стрєлять" спрацювала ми вже всі бачимо, а пріоритетною для реалізації виявилась "армія, мова, віра".
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06.05.2022 13:33 Відповісти
Спасибо, шо спасли это изделие. А по поводу открытого саботажа, попыток диверсий на производстве и бегства в первые дни войны отдельных руководителей предприятий Укроборонпрома обязательно поговорим после победы над русскими тварями. И по поводу действий руководства СБУ, приведших к сдаче Херсонской области тоже). Там много мразей улетели на 2 день или сидели на чемоданах, ожидая захвата Киева на 3 день и только ВСУ и терроброна спасли Киев и Украину.
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06.05.2022 13:02 Відповісти
Те що Зеленський фактично вбив виробництво ракет с цим годен, а от з цим що Богдана це якайсь вундрфафля і потрібно було їі виробництво то ні. Читав і наших і західних експертів, система ця реальне гівно. Ви навіть просто на фото гляньте, це як 50 ті роки якійсь, зрівняйте с словацькою Сюзанною яку проектували давним давно. Єдина умова існування цієі САУ це можливо іі вартість.
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06.05.2022 13:06 Відповісти
В чомусь мушу погодитись, але це єдина українська САУ, котра була готова до серійного виробництва, і при всій своїй нетехнологічності має в цілому задовільні показники, та ще й натівський калібр. Тобто, з арчерами рівняти не треба, але хоча б пара дівізіонів десь під Ізюмом чи Сєвєродонецьком точно б не завадила.
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06.05.2022 14:03 Відповісти
За цену 1 Сюзанны с коротким стволом- 3 Богданы с длинным стволом-еще вопросы есть?
Или и дальше воюем мстоц,акацией и гвоздикой с расстрелянным стволами
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06.05.2022 14:19 Відповісти
https://defence-ua.com/news/poperedni_vognevi_viprobuvannja_sau_bogdana_zaversheni_450_postriliv_na_42_km_video-5960.html https://defence-ua.com/news/poperedni_vognevi_viprobuvannja_sau_bogdana_zaversheni_450_postriliv_na_42_km_video-5960.html

ось факти про випробування. Цікаво побачити, що писали ваші експерти про САУ. Можна посилання?
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06.05.2022 15:22 Відповісти
Баканов должен был быть уволен на 2 день войны, после сдачи его подчиненными Юга Украины, но выпросил у Зеленского и остался в кресле руководителя службы. По-этому сидит уже 2 месяца тихо, засунул язык в жопу. Вместо него выходит этот смазливый петушок прес-секретарь.
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06.05.2022 13:06 Відповісти
Нада просто змінити Медведчуку ошейнік на 2 розміра менший . Важко дихаючи , він втратить здатність говорити , але ж зможе багато цікавого написати .
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06.05.2022 13:15 Відповісти
Человек занимается своим делом качественно,но лавры победителей будут делить основные балаболы-говоруны
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06.05.2022 13:15 Відповісти
наоборот, благодоря новому руководству дело начало двигатся.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Залужний Валерій Федорович
Посаду обіймає від 27 липня 2021

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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06.05.2022 13:41 Відповісти
І тільки після призначення Рєзнікова О.Ю. міністром оборони та Залужного В.Ф. головнокомадувачем Збройних сил України відомчі випробування розпочалися. Буквально за 3 місяці до нападу Росії.

так написано в тексте
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06.05.2022 13:42 Відповісти
Безнаказанность Тарана: не закупил ни одного снаряда и назначен послом в ЕС. В Україні в той час як тисячі патріотів своєю кров'ю сплачують за нестачу *********** та протитанкових засобів, пан Таран отримує спокійне та сите життя. Він буде жити в безпечному місці з родиною, мати усі пільги та дуже високу зарплату та додаткову пенсію у 67 років, за рахунок тих героїв, хто зараз з гранатометами йдуть на танки, за рахунок страждань тих мільйонів біженців, які втратили усе та змушені шукати собі притулок. Указ Зеленського № 306/2022 від 04.05.2022 Юрій Бутусов https://www.obozrevatel.com/politics-news/beznakazannost-tarana-ne-zakupil-ni-odnogo-snaryada-i-naznachen-poslom-v-es.htm
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06.05.2022 13:32 Відповісти
випробовування експерементального зразка
в бою
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06.05.2022 13:36 Відповісти
Пашинський - молодець, усі решта - гівно
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06.05.2022 13:48 Відповісти
Вся надежда на ВСУ, США и Джонсона. Zе-команду припёрло уже к стенке, она не знает что ей делать в свете того, что выполнить команду Пукина - слить Украину не получилось (кроме Юга и части востока), с другой стороны украинский народ... Т.е., нельзя не сдать, но нельзя и сдать. Zе-уроды чувствуют себя в тисках, которые все плотнее закручиваются. У меня вопрос: Zеленский знал до президентства, что ему нужно будет слить Украину, или не знал? Или слив Украины ему уже в качестве выплаты за его продвижение в президенты огласили?
Кстати, где бабушка КалоМойша?
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06.05.2022 13:55 Відповісти
Думаю, что нет. Даже уверен, что нет. Ибо там с мозгами очень серьезные проблемы. Думаю ему посада была представлена, как еще один квартальный цирк, будешь играться, красоваться, а взрослые дяди, которых мы тебе дадим, будут сами всё делать. А вот в Омане, судя по всему, его и подсадили на бутылку. Бо было чем. И вот тогда наверно мальчик понял, что встрял. А может и не понял... Тогда для прикрытия скандала с его исчезновением и возможной вербовкой, даже самолет пассажирский украинский сбили.
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06.05.2022 14:46 Відповісти
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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06.05.2022 14:48 Відповісти
Ні. Це схоже на брєдні Люсі-под-палковніком
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07.05.2022 19:56 Відповісти
Украине безусловно нужна собственная САУ. Путь "Богданы" был тернистым и коррупционным.
С самого начала разработки САУ под НАТОвский калибр, ни одна страна в мире не подтвердила готовность поставлять Украине такие снаряды.
Минобороны выделило на разработку и прототип 140 млн. грн. Естественно, дав четкие ТТХ САУ. При испытаниях, разработчик не смог подтвердить половину из этих ТТХ. Больше всего вопросов было по стволу, который был изготовлен на КЗТС: качество стали, ресурс, стоимость, цикл производства и т.п. На все эти вопросы разработчик не дал четкие и исчерпывающие ответы.
Кроме того, возникло очень много вопросов по целевому использованию выделенных средств.
Всё это привело к остановке разработки и судебным тяжбам.
Истинный "интересант" Богданы прячется под всевозможными "корпорация ТАСКО", "Украинская бронетехника", КЗТС и пр.
Кстати, об "Украинской бронетехнике". До войны эта компания имела другое название и занималась производством пластиковой тары. Контролировал ее председатель парламентского комитета Верховной рады по обороне, нардеп от «Народного фронта» Пашинский. По удивительному совпадению после начала войны компания стала получать военные заказы на сотни млн. грн. и вскоре сменила название на "Украинскую бронетехнику".
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06.05.2022 13:57 Відповісти
І в жодному суді, жодним слідством "корупцяйність" не знайдена і не доведена.
Натомість Стугни, Нептуни чудововбивають московитів.
А ви поширюєте московсткі брехні.
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06.05.2022 14:54 Відповісти
Закінчиться війна, і люди запитають у всіх тих хто нічого не робить і не робив для зміцнення держави. Все вийде на верх. Сьогодні дуже важко щось приховати.
Повірте, після війни всі наші можновладці будуть засудженні, нехважаючи на перемогу України над кацапстанією. Воно так завжди.
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06.05.2022 14:15 Відповісти
Ось читаю я коменти віруючих у Найвеличнівшивого, і що бачу: Богдана гівно, гроші всі розікрали, це все піар. Порохоботи, свинарчуки, барига все вкрав. І то нічого, що за майже три роки правління зе-влади в українському ОПК не тільки жодної нової номенклатури не з'явилося, а й ті проекти, що були, залишились практично без фінансування. Бо дороги. Богдана їм не така, арчери краще. Так, краще, а скільки їх? Коли будуть на фронті? А хоча б пара дівізіонів богдани б зараз завадила? Та що ти, навіщо, от Бубочка таке звернення записав, таким сексуальним хрипатим голоском, дааааайте зброооою, ми ж вас обороняємо... І так, дають. Але не Бубочці з його героїчною мармизою, а Україні, котра не повелася на "майські шашлики", попри що нею зараз і керують бовдури й зрадники.
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06.05.2022 14:31 Відповісти
Як що зеленський взяв у Кремля грощі за здачу України як колись це зробив Кернес з
Харковом, то дійсно - грощі краще повернути, бо Кернес за це заплатив кулею у хребті
(і грощі таки повернув), а його напарника Димента який грощі не повернув фсб вбила.
Вова краще поверни грощі кацапам, бо тебе всі розкусили з кримським перешейком де
познімав всі мінні поля для сдачі Півдня України (вода у Крим, коридор у Крим, коридор у Приднестровя)
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06.05.2022 14:54 Відповісти
краще хай не повертає
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07.05.2022 19:58 Відповісти
треба мабуть петицію
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30.06.2022 13:52 Відповісти
Знов це лайно дістали, піар цієї САУ це робота спрямована на підрив обороноздатності країни досить, військові самі добре знають що їм потрібно, і цю САУ забракували на випробуваннях.
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06.05.2022 15:07 Відповісти
враховуючи шо половина військрвих проголосувала за клована - вони самі взагалі ніфіга не знають що їм потрібно
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07.05.2022 19:59 Відповісти
Саме тому блаЗЄнські й хотіли посадити Пашинського. Згадайте: за нього взялися мало не з першого дня президентства виродка-блаЗЄ. Мабуть була домовленість з кацапією.
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06.05.2022 15:36 Відповісти
Так кто сдал Приазовье без боя от Чонгара до Бердянска? Явно не Гюрзы. По снарядам 152 - уже поезд ушел. Нужно производство 155, и, вероятно, 122
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06.05.2022 16:10 Відповісти
Куди потяг пішов? 100 гаубиць 155 мм передали і вже потяг пішов? Їм раді, тому що вони з снарядами, котрих у нас немає. І своя 152 мм виходить з ладу, бо стволи зношені.
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06.05.2022 16:21 Відповісти
Судячи зі статті - "Богдана" у нас в єдиному екземплярі...
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06.05.2022 16:38 Відповісти
Богдана має ствол власного виробництва. Було виготовлено три Богдани. Чому не прийняли ? Там є темна історія із заводом ***********. Під час рішення по заводу, там беня провернув таку ж операцію як і по стадіону в Дніпрі. Були заплачені гроші беніному другу в США,але певне обладнання так і не прийшло до виборів. Після Зетріумфу, друг бені приїхав і підписав акт передачі, а майна так і не було. Був арештований підписант від України, а віз і нині там, завод не укомплектований. В Тарана претензій не було як і у Резнікова, а літінант як завжди мовчить.
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06.05.2022 16:47 Відповісти
Вся зеленая мразь - предатели.
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06.05.2022 17:01 Відповісти
Тодішні керівники Міністерства оборони та Генерального штабу насмерть блокували подальші випробування.
Імена всі знают.Арешт і за грати.А краще розстріляти.
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06.05.2022 17:38 Відповісти
Знову ці "хтось" наказав знищити....
"Хтось надав наказ розмінувати перехід з Криму і щось ще багато іншого, що наробив цей "хтось". Але цей "хтось" зрадник України і тому має мати ім'я. Я, як громадянин, вимагаю імен.
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06.05.2022 18:21 Відповісти
Після закінчення бойових дій , треба оприлюднити і покарати усіх зрадників, бо будуть гадити і надалі .А в що це виливаєтьсЯ зараз наочно видно і Україна розплачуєтьсЯ життями найкращих. Не допустимо попередніх помилок!
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06.05.2022 18:31 Відповісти
1 єдина була і ту ледь не розтовкли скоти. А з русньою далі обіймаються, і чешуть язиками на кацап*ячій. Фу.
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06.05.2022 18:54 Відповісти
Дай нам Бог нашим дорогим Українцямрозуму і кмітливості роздивитись внутрішніх ворогів, яких ще досі є повсюди і в вищих ешелонах затаїлися, безжалісно їх знищувати .., Україна Понадусе !!!!💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава Нації !!!! Смерть Ворогам!!!!
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06.05.2022 23:12 Відповісти
так она в единственном экземпляре...
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07.05.2022 05:52 Відповісти
Чесно кажучі я трохи охрєнєваю від новин. Дивлячісь СМІ особливо Бєніну помийку, Виявляється що Порох і його коианда забороняла все. Розроббку нептунів забороняб ослбисто порох. Гром 2, добробати і все інше будо вказівкою особисто пороха і т.д.
І саме цікаве що наш мудрий нарід у то вірить. Той що бачив як то все розроблялось і поставлялось по троху у нашу армію.
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07.05.2022 09:59 Відповісти
Очень обидно .а ведь как имя этого человека который не дал Краматорску производить САУ Богдана .Кто это?
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16.02.2024 20:25 Відповісти
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