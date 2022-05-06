Наприкінці лютого розробникам "Богдани" надійшло розпорядження знищити її, аби вона не дісталася ворогу, але САУ вдалося врятувати та передати ЗСУ, - Пашинський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українська далекобійна САУ "Богдана" у калібрі 155 мм була повністю готова до держвипробувань ще у 2019 році, але вони почалися лише за три місяці до повномасштабного нападу Росії.

Про це у фейсбуці повідомив голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що українська далекобійна САУ "Богдана" у "натівському" калібрі 155 мм, здатна знищувати ворога на відстані у 42 км, вперше пройшла парадом на День Незалежності у 2018 році. У вересні 2019-го САУ була повністю готова до держвипробувань.

"Далі почався повний саботаж. Тодішні керівники Міністерства оборони та Генерального штабу насмерть блокували подальші випробування. Мабуть хотіли зберегти життя рашистів!

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І тільки після призначення Рєзнікова О.Ю. міністром оборони та Залужного В.Ф. головнокомадувачем Збройних сил України відомчі випробування розпочалися. Буквально за 3 місяці до нападу Росії.

25 лютого розробникам "Богдани" надійшло розпорядження - знищити її, щоби САУ не дісталась ворогу.

Але мені вдалося врятувати "Богдану", вивезти в тил та передати ЗСУ. Зараз наша далекобійна красуня смажить ворогів!

Поки існує Росія, існуватиме і загроза. Війна - надовго! Сподіваюся, нам вистачить мудрості для того, щоби зрозуміти - захищати себе ми мусимо самостійно. Не сподіваючись ні на кого.

Тому розвиток вітчизняного ВПК повинен стати нашим пріоритетом! Щоби "Богдана", "Стугна", "Нептун", "Вільха" та інша українська зброя була в руках наших воїнів списом, що карає окупантів!

Сподіваюсь нам вистачить мудрості та політичної волі створити ще не один дивізіон Богдан", - резюмує Пашинський.

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