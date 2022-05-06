Приїхав в Україну ще до початку війни. ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством. ФОТО

Він був викритий у ході проведення спецоперації щодо виявлення ворожих елементів з-поміж громадян російської федерації, які заїхали на територію України напередодні російського вторгнення. Операція проводилась спільно з управлінням міграційної поліції ГУНП у Запорізькій області.

Як предає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

" За оперативною інформацією, російський військовий льотчик останніми роками регулярно навідував близьких родичів у Запоріжжі. 08 лютого 2022 року він в’їхав до України та залишився дотепер. Після початку російської агресії льотчик почав переховуватися, а його мати розповідала всім, що понад рік не бачила сина. Він представлявся пенсіонером цивільної авіації, хоча працівники ДБР здобули безперечні докази щодо його належності до російської армії", - йдеться у повідомленні.







Також у ДБР зазначають, що зібрані дані можуть свідчити про те, що росіянин заїхав до України як так звана "консерва" аби займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю та корегувати вогонь військових рф по об'єктах стратегічного значення Збройних сил України та територіальної оборони, зливання даних щодо їх переміщення, розташування блок постів, дислокації батальйонів Збройних сил України та територіальної оборони.

Після завершення всіх юридичних процедур він буде переданий СБУ. Комплекс оперативно-слідчих заходів щодо виявлення колабораціоністів та можливих учасників ворожих ДРГ триває.





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