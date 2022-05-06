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Новини Фото Війна
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Приїхав в Україну ще до початку війни. ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством. ФОТО

Він був викритий у ході проведення спецоперації щодо виявлення ворожих елементів з-поміж громадян російської федерації, які заїхали на територію України напередодні російського вторгнення. Операція проводилась спільно з управлінням міграційної поліції ГУНП у Запорізькій області.

Як предає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

" За оперативною інформацією, російський військовий льотчик останніми роками регулярно навідував близьких родичів у Запоріжжі. 08 лютого 2022 року він в’їхав до України та залишився дотепер. Після початку російської агресії льотчик почав переховуватися, а його мати розповідала всім, що понад рік не бачила сина. Він представлявся пенсіонером цивільної авіації, хоча працівники ДБР здобули безперечні докази щодо його належності до російської армії", - йдеться у повідомленні.

Приїхав в Україну ще до початку війни. ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством 01
Приїхав в Україну ще до початку війни. ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством 02
Приїхав в Україну ще до початку війни. ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством 03

Також у ДБР зазначають, що зібрані дані можуть свідчити про те, що росіянин заїхав до України як так звана "консерва" аби займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю та корегувати вогонь військових рф по об'єктах стратегічного значення Збройних сил України та територіальної оборони, зливання даних щодо їх переміщення, розташування блок постів, дислокації батальйонів Збройних сил України та територіальної оборони.

Після завершення всіх юридичних процедур він буде переданий СБУ. Комплекс оперативно-слідчих заходів щодо виявлення колабораціоністів та можливих учасників ворожих ДРГ триває.


Приїхав в Україну ще до початку війни. ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 360 справ про держзраду і колабораціонізм розслідує ДБР


Приїхав в Україну ще до початку війни. ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством 05
Приїхав в Україну ще до початку війни. ДБР викрило в Запоріжжі російського льотчика, який міг займатись шпигунством 06

армія рф (17784) Запоріжжя (2294) шпигунство (1012) ДБР (3549)


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Топ коментарі
+19
Парад же мав бути цих ідіотів
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06.05.2022 12:41 Відповісти
+17
Посадить на бочку с порохом и рвануть ,пущай полетает ...
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06.05.2022 12:36 Відповісти
+15
У нас введут визовый режим с окупантами или еще мало мы настрадались от етих гастролеров? Запомните,каждый рашист даже если ето рашистская баба, едет в Украину только гадить и подрывать.
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06.05.2022 12:47 Відповісти
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Посадить на бочку с порохом и рвануть ,пущай полетает ...
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06.05.2022 12:36 Відповісти
я одного не пойму, зачем они с собой берут эти "медали"? Типо духовные скрепы крепчают?
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06.05.2022 12:37 Відповісти
Парад же мав бути цих ідіотів
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06.05.2022 12:41 Відповісти
Повесил бы на себя в параде рабсиян. У любой гопоты важнее считается тот, на кем больше жёлтого металла повешено.
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06.05.2022 13:06 Відповісти
Ничего бы не выдало Штирлица, если бы не будённовка, и волочащийся по земле парашют. С тех пор ничего не изменилось
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06.05.2022 13:17 Відповісти
а сколько таких турыстов по всей стране есть инф. пересечения есть на местах полиция можно за 2 месяца прошерстить всю страну
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06.05.2022 12:41 Відповісти
...и портрет путина, зашитый в трусы..., предлагаю отправить обратно на рашу с благодарностью от генерала Залужного за содействие )), они сами его прикопают...
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06.05.2022 12:41 Відповісти
І в дупі зм'ятий триколор
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06.05.2022 12:49 Відповісти
Так там і так на дупі "ТЕХНОАВИА"
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06.05.2022 12:50 Відповісти
Ну, таке... Непереконливо... Ці папірці - просто теоретичні викладки...
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06.05.2022 12:42 Відповісти
В смысле у тебя дома тоже такие есть?

Я не могу придумать ни одной причины, почему такое могло оказаться у меня дома. Хотя, это ведь не доказательство вины, а просто нашли при обыске, вина была не в этом, а в том, что скрывался от иммиграционной службы. А теперь, с новыми фактами, чуваку уже дорога в СБУ, а там найдут весомые аргументы, чтобы он всё рассказал.
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06.05.2022 15:34 Відповісти
Він військовий... Для військового вивчати теорію війни - так само логічно, як програмісту вивчати алгоритмі.
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06.05.2022 23:30 Відповісти
Вій військовий - ворог!! Інша справа якби це вивчав військовий ЗСУ.
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07.05.2022 09:31 Відповісти
Я точно такую муть на военной кафедре учил ещё в ссср "как оформлять боевой приказ"
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07.05.2022 17:57 Відповісти
Воно,ще й,по конспектам працювало...Батюшки,..
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06.05.2022 12:47 Відповісти
відповідь має бути в телефоні
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06.05.2022 12:47 Відповісти
У нас введут визовый режим с окупантами или еще мало мы настрадались от етих гастролеров? Запомните,каждый рашист даже если ето рашистская баба, едет в Украину только гадить и подрывать.
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06.05.2022 12:47 Відповісти
Я не розумію ДБР. А як же контррозвідка. Перевербувати і дати дезу окупанту. А не перевербується ... при спробі втечі.
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06.05.2022 12:48 Відповісти
Скільки раз казалось - візовий режим для кацапів, але як видно не зав'язалось. Може хоч тепер якись зрушення будуть.
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06.05.2022 13:05 Відповісти
199 одрап в нежине,расформирован в 1996 году (юбилейная медалька).
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06.05.2022 13:07 Відповісти
за взятие цусимы грудями на амбразуре сам буденный нагродил с коня и маузером с слонячей костью
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06.05.2022 13:40 Відповісти
ппц у диверсанта саботажника ватного 8 мобилок планшет и цацки- а укра у меня один телефон два сломаных и 0 планшетов..и коробка советских значков..и нет банки варенья кибальчишьей(((((
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06.05.2022 13:39 Відповісти
Мамашу також посадити. Покривала його значить знала що його наміри.
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06.05.2022 13:58 Відповісти
Козла к стенке
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06.05.2022 14:23 Відповісти
Обменный фонд, такие идут по отдельному прейскуранту. Наши разведчики тоже иногда попадаются, не гнить же им в тюрьме.
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06.05.2022 15:36 Відповісти
Летчик-налетчик.
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06.05.2022 16:39 Відповісти
А чего этому дурачку на пенсии в рашке не жилось??? Видимо в Украине всё-таки лучше чем в рашистском мухосранске! Ну теперь ему в СБУ будут геморрой ликувать…дебилы мля
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07.05.2022 10:49 Відповісти
 
 