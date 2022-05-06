У війні з російськими окупантами загинули солдат Цолак Гарібян та старший сержант Сергій Гріненко. ФОТО

На війні з російськими окупантами загинули двоє жителів Близнюківської громади на Харківщині - старший сержант Сергій Гріненко та солдат Цолак Гарібян.

Про це повідомили на офіційній сторінці Близнюківської громади у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми прощаємося з нашими захисниками, які загинули на полі бою: старшим сержантом Сергієм Гриненком, 1989 р.н., та солдатом Цолаком Гарібяном, 1996 р.н. Поділяємо біль втрати з близькими та рідними хлопців. Царство небесне воїнам! Спочивайте з миром!" - йдеться в повідомленні.

Солдат Цолак Гарібян

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Старший сержант Сергій Гріненко