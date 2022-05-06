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У війні з російськими окупантами загинули солдат Цолак Гарібян та старший сержант Сергій Гріненко. ФОТО
На війні з російськими окупантами загинули двоє жителів Близнюківської громади на Харківщині - старший сержант Сергій Гріненко та солдат Цолак Гарібян.
Про це повідомили на офіційній сторінці Близнюківської громади у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ми прощаємося з нашими захисниками, які загинули на полі бою: старшим сержантом Сергієм Гриненком, 1989 р.н., та солдатом Цолаком Гарібяном, 1996 р.н. Поділяємо біль втрати з близькими та рідними хлопців. Царство небесне воїнам! Спочивайте з миром!" - йдеться в повідомленні.
Солдат Цолак Гарібян
Старший сержант Сергій Гріненко
Топ коментарі
+34 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар06.05.2022 13:01 Відповісти Посилання
+24 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар06.05.2022 13:02 Відповісти Посилання
+22 Amber
показати весь коментар06.05.2022 13:09 Відповісти Посилання
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!Віддастся кацапам та їхньому роду,нелюдям, сторицею,прокляття на віка!
Спочивайте з миром Герої
помстимося