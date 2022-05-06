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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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У війні з російськими окупантами загинули солдат Цолак Гарібян та старший сержант Сергій Гріненко. ФОТО

На війні з російськими окупантами загинули двоє жителів Близнюківської громади на Харківщині - старший сержант Сергій Гріненко та солдат Цолак Гарібян.

Про це повідомили на офіційній сторінці Близнюківської громади у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми прощаємося з нашими захисниками, які загинули на полі бою: старшим сержантом Сергієм Гриненком, 1989 р.н., та солдатом Цолаком Гарібяном, 1996 р.н. Поділяємо біль втрати з близькими та рідними хлопців. Царство небесне воїнам! Спочивайте з миром!" - йдеться в повідомленні.

У війні з російськими окупантами загинули солдат Цолак Гарібян та старший сержант Сергій Гріненко 01

Солдат Цолак Гарібян

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У війні з російськими окупантами загинули солдат Цолак Гарібян та старший сержант Сергій Гріненко 02

Старший сержант Сергій Гріненко

Автор: 

смерть (6777) військовослужбовці (4804)


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Топ коментарі
+34
Вічна пам*ять...
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06.05.2022 13:01 Відповісти
+24
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.05.2022 13:02 Відповісти
+22
Украіна сумує за Нашими Героями 😪😪😪
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06.05.2022 13:09 Відповісти
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Вічна пам*ять...
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06.05.2022 13:01 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.05.2022 13:02 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!Віддастся кацапам та їхньому роду,нелюдям, сторицею,прокляття на віка!
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06.05.2022 15:36 Відповісти
Украіна сумує за Нашими Героями 😪😪😪
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06.05.2022 13:09 Відповісти
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06.05.2022 13:25 Відповісти
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06.05.2022 13:35 Відповісти
Frieden in Ruhe...
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06.05.2022 13:49 Відповісти
С.У.М.
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06.05.2022 15:39 Відповісти
🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Спочивайте з миром Герої

помстимося
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06.05.2022 15:42 Відповісти
Вечная Память
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06.05.2022 16:33 Відповісти
Вечная память героям.
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06.05.2022 18:41 Відповісти
 
 