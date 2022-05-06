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Українські захисники на Миколаївщині отримали автотранспорт, медикаменти, засоби захисту, а також речі, які "неприємно здивують русню". ФОТО

Петро Порошенко на Миколаївщині побував на передових позиціях українських захисників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності"

Порошенко передав військовим автомобілі, артилерійські планшети, бронежилети, кевларові шоломи, а також речі, які "неприємно здивують русню".

Українські захисники на Миколаївщині отримали автотранспорт, медикаменти, засоби захисту, а також речі, які неприємно здивують русню 01

Андрій Підлісний, який у 2014 році ще студентом пішов на фронт і став снайпером у морській піхоті, сьогодні знову на передових рубежах захищає Південь України. "Порох сьогодні привіз для фронту машини та інші корисні для винищення орків штуки", – повідомив Підлісний у Facebook.

Автівки – пікап JAC та позашляховик L300 – вкрай необхідні для виконання бойових завдань, каже Андрій.

Українські захисники на Миколаївщині отримали автотранспорт, медикаменти, засоби захисту, а також речі, які неприємно здивують русню 02

Також читайте: Ми не приймаємо ультиматум Росії щодо членства України в ЄС та НАТО, - Порошенко

"Ми зараз на Миколаївщині. Дякую Петру Олексійовичу за те, що підтримує наші війська. За те, що допомагає нам ефективно працювати. Тому що саме мобільність і живучість особового складу – це основне, на що ми звертаємо увагу. Саме завдяки небайдужим людям, завдяки громадським організаціям, завдяки Фонду Порошенка це стає можливим", – говорить Андрій. "Головне, що це позашляховик, тому що він дозволяє по ось цим дорогам ефективно переміщуватися", – говорить Підлісний.

Українські захисники на Миколаївщині отримали автотранспорт, медикаменти, засоби захисту, а також речі, які неприємно здивують русню 03

Ще одна зустріч – в артилерійському підрозділі. Тут служить депутат Запорізької міськради Валерій Прозапас, для якого війна з Росією теж почалася ще у 2014-му.

Українські захисники на Миколаївщині отримали автотранспорт, медикаменти, засоби захисту, а також речі, які неприємно здивують русню 04

"Про це як завжди промовчить колективне "1+1", а ботоферми накинуть чергової маячні, але Порох вперто продовжує робити те, що робив всі роки з 2014, хоч на посаді президента, хоч взагалі без посад – допомогати розбудові ЗСУ. Кілька бригад на Півдні отримали техніку, автотранспорт, медикаменти. Зокрема, наш артпідрозділ тепер на 100% з бронею, касками та спеціальними планшетами", – пише Прозапас у Facebook.

"До речі, що він вчергове приїхав туди, де нещодавно сипали "смерчі", тим більше промовчать, не для того ефір під "неначасі" рихтували, ну то таке, кожному своє рано чи пізно воздасться", – зазначає боєць.

"Сьогодні жодного дня не відбувається без того, щоб все що можемо – і громадські організації, і благодійники надавали допомогу армії" , – пояснює Порошенко, який з перших днів вторгнення спільно з волонтерами ГО "Справа громад" підтримує підрозділи ЗСУ та тероборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко привіз допомогу бійцям на південь України: бронежилети, шоломи, генератори. ФОТО

Українські захисники на Миколаївщині отримали автотранспорт, медикаменти, засоби захисту, а також речі, які неприємно здивують русню 05

"Саме від наших захисників залежить і міжнародні переговори, і збереження територіальної цілісності, і врешті решт депутінізація Росії. І знищення Путіна", – наголошує Порошенко.

Андрій Підлісний додає: "разом і знищимо".

Українські захисники на Миколаївщині отримали автотранспорт, медикаменти, засоби захисту, а також речі, які неприємно здивують русню 06

Також дивіться: Порошенко передав 18 пікапів на фронт для українських десантників. ФОТОрепортаж

Автор: 

допомога (8434) Порошенко Петро (15192)


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Топ коментарі
+80
аааа... сейчас жабы с болота заквакають )))))))))))))))))
родные вы наши... та пиартесь и вы, как Порох, хто ж вам мешает????
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06.05.2022 13:20 Відповісти
+41
Щира подяка Петру Олексійоаичу за його роботу і постійну допомогу нашій арміі 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
Разом до перемоги !
Слава Украіні і слава нашим мужнім Героям !!
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06.05.2022 13:21 Відповісти
+36
А що зробив для Миколаєва найвеличніший? Випустив з Криму кацапню.
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06.05.2022 13:23 Відповісти
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Головне, щоб не забрали те, що привезли. Йо$@#ий піар.

Виправте! "у 2024 році ще студентом пішов на фронт"

Цукерки мабуть "неприємно здивують русню"?
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06.05.2022 13:48 Відповісти
У всех расеян такая реакция!
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06.05.2022 15:38 Відповісти
Іди помийся , бо ти не блювала , а всралась , ку@ ва , від злоби
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06.05.2022 16:36 Відповісти
Порошенко робить зараз дуже важливу роботу, як і тисячі українців. Дякуємо! Слава Україні! Слава воїнам ЗСУ!
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06.05.2022 14:01 Відповісти


твої проблеми з травленням, недолуга, нiкого тут не цiкавлять.
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06.05.2022 15:32 Відповісти
Агій на тебе, гукле горівчєна, та то ж бо ніц монітора! Якого нетрудного отік бо люстров кленцувати?
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06.05.2022 16:15 Відповісти
Ну ти і дурнуВАТА , ruska kurva
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06.05.2022 16:38 Відповісти
Ось він- мій СПРАВЖНІЙ Гетьман!
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06.05.2022 14:12 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.05.2022 14:23 Відповісти
Polskie kamizelki Maskpol. pomagamy wam.
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06.05.2022 15:09 Відповісти
****** гнойные на расее,тебя как,похрюкать сюда занесло?
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06.05.2022 15:40 Відповісти
А бих ті штири друки фацарні попід вориннєв виволали-єс у гузичник! Ци ти горівчєний, ци мухариці харчував-єс, що-с монітору зі свічадов поплутав-єс-си?
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06.05.2022 16:27 Відповісти
Згинь погань зелена і смерди тут портянками 😠
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06.05.2022 16:31 Відповісти
згідно з рейтингом ФОРБС, Петро Олексійович сьогодні володіє капіталом 1,6 млрд. долларів.
Посідає 7-ме місце в рейтингу найбагатших українців.
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06.05.2022 15:29 Відповісти
чи перші шестеро так само вкладаються для перемоги?..
чи може шість наступних не менше?
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06.05.2022 16:55 Відповісти
Ну и срач поднялся ! Это только радует кацапов. Все должны быть сейчас как одно целое .
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06.05.2022 15:31 Відповісти
Порох за каденцію встиг відродити армію. Слава пороху!
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06.05.2022 15:54 Відповісти
Якщо чесно , дивлячись на те , що зараз відбувається з нашою краіною ,
то тільки завдяки Порошенку і нашому народу , ми сьогодні маємо
потужну армію , яка боерться на фронті за нашу свободу!

А те що нам допомагає весь цивілізований світ , то це Є заслуга ,
Знову ж таки , нашоі арміі і тільки !!
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06.05.2022 16:27 Відповісти
Вы на 100% правы.
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06.05.2022 18:42 Відповісти
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