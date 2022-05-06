Українські захисники на Миколаївщині отримали автотранспорт, медикаменти, засоби захисту, а також речі, які "неприємно здивують русню". ФОТО
Петро Порошенко на Миколаївщині побував на передових позиціях українських захисників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності"
Порошенко передав військовим автомобілі, артилерійські планшети, бронежилети, кевларові шоломи, а також речі, які "неприємно здивують русню".
Андрій Підлісний, який у 2014 році ще студентом пішов на фронт і став снайпером у морській піхоті, сьогодні знову на передових рубежах захищає Південь України. "Порох сьогодні привіз для фронту машини та інші корисні для винищення орків штуки", – повідомив Підлісний у Facebook.
Автівки – пікап JAC та позашляховик L300 – вкрай необхідні для виконання бойових завдань, каже Андрій.
"Ми зараз на Миколаївщині. Дякую Петру Олексійовичу за те, що підтримує наші війська. За те, що допомагає нам ефективно працювати. Тому що саме мобільність і живучість особового складу – це основне, на що ми звертаємо увагу. Саме завдяки небайдужим людям, завдяки громадським організаціям, завдяки Фонду Порошенка це стає можливим", – говорить Андрій. "Головне, що це позашляховик, тому що він дозволяє по ось цим дорогам ефективно переміщуватися", – говорить Підлісний.
Ще одна зустріч – в артилерійському підрозділі. Тут служить депутат Запорізької міськради Валерій Прозапас, для якого війна з Росією теж почалася ще у 2014-му.
"Про це як завжди промовчить колективне "1+1", а ботоферми накинуть чергової маячні, але Порох вперто продовжує робити те, що робив всі роки з 2014, хоч на посаді президента, хоч взагалі без посад – допомогати розбудові ЗСУ. Кілька бригад на Півдні отримали техніку, автотранспорт, медикаменти. Зокрема, наш артпідрозділ тепер на 100% з бронею, касками та спеціальними планшетами", – пише Прозапас у Facebook.
"До речі, що він вчергове приїхав туди, де нещодавно сипали "смерчі", тим більше промовчать, не для того ефір під "неначасі" рихтували, ну то таке, кожному своє рано чи пізно воздасться", – зазначає боєць.
"Сьогодні жодного дня не відбувається без того, щоб все що можемо – і громадські організації, і благодійники надавали допомогу армії" , – пояснює Порошенко, який з перших днів вторгнення спільно з волонтерами ГО "Справа громад" підтримує підрозділи ЗСУ та тероборони.
"Саме від наших захисників залежить і міжнародні переговори, і збереження територіальної цілісності, і врешті решт депутінізація Росії. І знищення Путіна", – наголошує Порошенко.
Андрій Підлісний додає: "разом і знищимо".
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Виправте! "у 2024 році ще студентом пішов на фронт"
Цукерки мабуть "неприємно здивують русню"?
твої проблеми з травленням, недолуга, нiкого тут не цiкавлять.
Героям слава!!!
Посідає 7-ме місце в рейтингу найбагатших українців.
чи може шість наступних не менше?
то тільки завдяки Порошенку і нашому народу , ми сьогодні маємо
потужну армію , яка боерться на фронті за нашу свободу!
А те що нам допомагає весь цивілізований світ , то це Є заслуга ,
Знову ж таки , нашоі арміі і тільки !!