Зеленський вручив нагороди військовим і членам родин загиблих захисників, яким присвоєно звання Героя України. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям Збройних Сил України, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин захисників, удостоєних цього звання посмертно. Глава держави також вручив перші відзнаки "Хрест бойових заслуг".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.





Крім того, Володимир Зеленський вручив перші бойові відзнаки незалежної України – Хрест бойових заслуг, запроваджені указом Глави держави.





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Першим кавалером Хреста бойових заслуг став Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний, який із початку збройної агресії Росії успішно організував оборону держави й особисто очолив героїчне протистояння ЗСУ цьому вторгненню.

Відзнаку також отримали заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський, бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко.









Глава держави також вручив ордени "Золота Зірка" шістьом Героям України та родині військового, який був удостоєний цього звання посмертно.

Зокрема, найвищі нагороди отримали майстер-сержант Сухопутних військ Павло Білоус та старший сержант Олександр Ключка, які відзначилися наприкінці березня в Київській області під час бою з колоною бронетанкової техніки противника. Завдяки їхнім діям були знищені танки, БМД та БМП ворога.

Серед відзначених – молодший лейтенант Ігор Дикун. 23 березня під час бою в районі міста Ірпеня, він, виконуючи обов’язки заступника командира зведеної роти, зазнав вогнепального поранення. Попри це продовжував бій, особисто знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП противника.

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Полковник Сухопутних військ Роман Мамавко після поранення командира прийняв керівництво бригадою та протягом двох місяців повномасштабної агресії Росії відмінно керує її підрозділами.

Також був відзначений полковник Сухопутних військ Павло Федосенко. Як командир 92-ї окремої механізованої бригади з початком російської агресії організував та успішно веде оборону міста Харкова.

Підполковник Олександр Яковенко був нагороджений за те, що підрозділи окремого штурмового батальйону під його командуванням з початком повномасштабної збройної агресії Росії проти України під час бойових дій у Донецькій області успішно знищували особовий склад, бронетехніку та автомобілі, завдали втрат ворожим підрозділам.

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