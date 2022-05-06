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Новини Фото Війна
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Понад 15 тис. цивільних залишаються в Сєверодонецьку, охочих виїхати майже немає, незважаючи на хаотичні обстріли міста окупантами, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстрілюють Сєверодонецьк хаотично з важкого озброєння.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація стала ще гіршою. Обласний центр рашисти обстрілюють хаотично з важкого озброєння. Дуже гучно. Новини невтішні - орки намагаються оточити Сєверодонецьк, пробиваються з різних напрямків, Наші захисники їх стримують і відбивають. Ці бої вкрай близько до міста.
Вночі так рясно прилітає, що будинки горять кварталами", - наголосив він.

В місті залишається понад 15 тис. цивільних.

Водночас, за словами Гайдая, охочих виїхати майже немає, сьогодні в евакуаційний автобус сіли лише троє.

"Для тих хто залишився, ми намагаємося зараз по максимуму завезти гуманітарної допомоги, адже наступні три дні будуть важкими. Завтра евакуація продовжиться…має продовжитися", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагаються форсувати Сіверський Донець біля окупованої Кремінної, - Гайдай

Понад 15 тис. цивільних залишаються в Сєверодонецьку, охочих виїхати майже немає, незважаючи на хаотичні обстріли міста окупантами, - Гайдай 01
Понад 15 тис. цивільних залишаються в Сєверодонецьку, охочих виїхати майже немає, незважаючи на хаотичні обстріли міста окупантами, - Гайдай 02
Понад 15 тис. цивільних залишаються в Сєверодонецьку, охочих виїхати майже немає, незважаючи на хаотичні обстріли міста окупантами, - Гайдай 03

Автор: 

Сєверодонецьк (508) евакуація (2342) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+13
Так з "Азовсталі" вивозили людей, а 79 виблюдків в днр поєхалі а не в Запоріжжя. Краще б нормальних замість тої скотини вивезли
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06.05.2022 19:01 Відповісти
+9
Чекають з моря погоди, чи на прихід "сруцкого мира"?
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06.05.2022 18:58 Відповісти
+7
А може чекають евакуацію на сахалін.
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06.05.2022 19:04 Відповісти
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Не розумно з їх боку. Хто має можливість той має виїзджати.
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06.05.2022 18:54 Відповісти
бєзумству храбрих - кадировци зі знижкою...
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06.05.2022 18:56 Відповісти
Чекають з моря погоди, чи на прихід "сруцкого мира"?
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06.05.2022 18:58 Відповісти
так вроде выдают квартиры тем кто эвакуируется и деньги дают
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06.05.2022 19:19 Відповісти
ага, по дві квартири на рило і два мішка грошей.
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07.05.2022 00:57 Відповісти
Чекають на "двЄпєнціі"
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06.05.2022 19:29 Відповісти
ждут аусвайс лугандонии...
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06.05.2022 18:59 Відповісти
"асвабадителей" ждут ?
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06.05.2022 18:59 Відповісти
Так з "Азовсталі" вивозили людей, а 79 виблюдків в днр поєхалі а не в Запоріжжя. Краще б нормальних замість тої скотини вивезли
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06.05.2022 19:01 Відповісти
Луган-Вата.
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06.05.2022 19:01 Відповісти
Они ждут прихода кацапов.
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06.05.2022 19:04 Відповісти
А може чекають евакуацію на сахалін.
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06.05.2022 19:04 Відповісти
Да е и вата там но не всі. Окружити город дуже тяжко там рельеф сложний і Лісічанск близько і на возвишеності.
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06.05.2022 19:09 Відповісти
Почему все ну прям так уверены, что его захватят ?
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06.05.2022 19:15 Відповісти
Це можуть бути манкурти... Щоб хоч не почали в спину стріляти
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06.05.2022 19:21 Відповісти
Не їдуть бо старі батьки,бідність,злидні,безгрошівья і мабуть звинувачують всю Україну в своїх бідах тільки не себе.А може чекають на руській мір.
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06.05.2022 19:23 Відповісти
дождутся, что придут освободители, мобилизуют и отправят на фронт
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06.05.2022 19:35 Відповісти
дехто боїться мобілізації... хоча орки їх швидше мобілізують. дехто - "какая разніца"...
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07.05.2022 00:59 Відповісти
Залишилась кацапська вата і чекає асвабадітелей!!! Із за таких потвор рашка і полізла у Україну!
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06.05.2022 19:43 Відповісти
не хочуть - не зациклюватись на них... чекають не тільки окупантів, чекають і їх снарядів собі в хати... зрадників і різних ворожих інформаторів знищувати на місці.
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06.05.2022 20:03 Відповісти
Ждет сепарня путинских вояк, поэтому и не выезжают из города!
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06.05.2022 20:09 Відповісти
Вони вісім років ждуть об'єднання з днр, а ви їх в Україну тягнете. Нащо вони в Україні?
А от дивіться нащо: https://t.me/dnipro_now/21391?single https://t.me/dnipro_now/21391?single

https://t.me/dnipro_now/21393
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06.05.2022 20:21 Відповісти
Сєвєродонецьк в Луганській області, не в ДОнецькій.
І таких, що хотіли в ЛНР, якщо і є, то відсоток невеликий.
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07.05.2022 01:07 Відповісти
Дійсно якась частина жде руського миру.
Є просто дурні. Є старі люди які прийняли рішення. Чесно не розумію чого ждуть жінки з дітьми????. А потім ой убілі рєбенка! Влада пропонувала евакуюватись. Як би так зробили у Маріку скільки б живими лишились!
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06.05.2022 20:45 Відповісти
Не усе так просто тим людям. Давайте по-людськи себе поводити, утримаємося від в'їдливих коментарів. Легко бути бандерівцем у Львові, а спробуй їм бути там ...
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06.05.2022 21:14 Відповісти
 
 