Понад 15 тис. цивільних залишаються в Сєверодонецьку, охочих виїхати майже немає, незважаючи на хаотичні обстріли міста окупантами, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Російські окупанти обстрілюють Сєверодонецьк хаотично з важкого озброєння.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація стала ще гіршою. Обласний центр рашисти обстрілюють хаотично з важкого озброєння. Дуже гучно. Новини невтішні - орки намагаються оточити Сєверодонецьк, пробиваються з різних напрямків, Наші захисники їх стримують і відбивають. Ці бої вкрай близько до міста.
Вночі так рясно прилітає, що будинки горять кварталами", - наголосив він.
В місті залишається понад 15 тис. цивільних.
Водночас, за словами Гайдая, охочих виїхати майже немає, сьогодні в евакуаційний автобус сіли лише троє.
"Для тих хто залишився, ми намагаємося зараз по максимуму завезти гуманітарної допомоги, адже наступні три дні будуть важкими. Завтра евакуація продовжиться…має продовжитися", - підсумував він.
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І таких, що хотіли в ЛНР, якщо і є, то відсоток невеликий.
Є просто дурні. Є старі люди які прийняли рішення. Чесно не розумію чого ждуть жінки з дітьми????. А потім ой убілі рєбенка! Влада пропонувала евакуюватись. Як би так зробили у Маріку скільки б живими лишились!