Понад 15 тис. цивільних залишаються в Сєверодонецьку, охочих виїхати майже немає, незважаючи на хаотичні обстріли міста окупантами, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстрілюють Сєверодонецьк хаотично з важкого озброєння.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація стала ще гіршою. Обласний центр рашисти обстрілюють хаотично з важкого озброєння. Дуже гучно. Новини невтішні - орки намагаються оточити Сєверодонецьк, пробиваються з різних напрямків, Наші захисники їх стримують і відбивають. Ці бої вкрай близько до міста.

Вночі так рясно прилітає, що будинки горять кварталами", - наголосив він.

В місті залишається понад 15 тис. цивільних.

Водночас, за словами Гайдая, охочих виїхати майже немає, сьогодні в евакуаційний автобус сіли лише троє.



"Для тих хто залишився, ми намагаємося зараз по максимуму завезти гуманітарної допомоги, адже наступні три дні будуть важкими. Завтра евакуація продовжиться…має продовжитися", - підсумував він.

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