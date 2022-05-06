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Допоможіть ЗСУ влаштувати "свято" для рашистів: Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів для українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Допоможемо нашим захисникам влаштувати "свято" для рашистів? Я впевнена, що багато людей це зробить залюбки. В продажі залишилося тільки три квадрокоптери, доможіть, будь ласка, викупити хоч два, це 108 тис. грн і завтра вони вже поїдуть на фронт. Наши бійці чекають! Буде оркам "перемога". Сьогодні я викупила багато ліків на 33 тис, ще викупила два дрона 108 тис. Коптери зараз дуже потрібні на фронті, це корегування вогню по ворогу та зброс по ворожим підрозділам. Влаштуємо окупантам "свято" !" - йдеться в повідомленні.

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Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох дронів та ліків для фронту. ФОТО

Допоможіть ЗСУ влаштувати свято для рашистів: Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів 01
Допоможіть ЗСУ влаштувати свято для рашистів: Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів 02
Допоможіть ЗСУ влаштувати свято для рашистів: Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів 03
Допоможіть ЗСУ влаштувати свято для рашистів: Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів 04
Допоможіть ЗСУ влаштувати свято для рашистів: Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів 05
Допоможіть ЗСУ влаштувати свято для рашистів: Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів 06
Допоможіть ЗСУ влаштувати свято для рашистів: Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів 07
Допоможіть ЗСУ влаштувати свято для рашистів: Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів 08

Автор: 

допомога (8434) волонтери (1339) Юсупова Наталія (197)


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Топ коментарі
+9
Я понять не могу, нам выделяют такие деньги, миллиарды долларов военной помощи, и до сих пор собирают деньги на квадрокоптеры для ВСУ. Там что, уже попилили эти деньги всякие ермаки?
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06.05.2022 19:35 Відповісти
+5
тобто волонтер збирає гроші у пересічних і купляє у ФОПа , який на цьому заробляє гроші...
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06.05.2022 20:01 Відповісти
+4
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06.05.2022 19:29 Відповісти
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06.05.2022 19:29 Відповісти
Зелені на ці гроші собі свята влаштовують .
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06.05.2022 19:42 Відповісти
Я понять не могу, нам выделяют такие деньги, миллиарды долларов военной помощи, и до сих пор собирают деньги на квадрокоптеры для ВСУ. Там что, уже попилили эти деньги всякие ермаки?
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06.05.2022 19:35 Відповісти
Розтягли новиє літса. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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06.05.2022 19:50 Відповісти
Беня рулить , ви що не знаєте ?
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06.05.2022 19:52 Відповісти
просто квадрокоптеров так много и стоят они дохрена - не проследишь потом купили ли и почем.... клондайк ежедневный
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06.05.2022 20:42 Відповісти
5G?
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06.05.2022 19:40 Відповісти
дєрьмак, чючєло, гдє дєньгі, зін?
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06.05.2022 19:46 Відповісти
Ідіть в сраку! Або на таможню, там де гуманітаркою торгують.
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06.05.2022 19:56 Відповісти
тобто волонтер збирає гроші у пересічних і купляє у ФОПа , який на цьому заробляє гроші...
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06.05.2022 20:01 Відповісти
Ваша істерика вирішує питання? Ні. В плані цих Autel їх зараз в Україні знайти майже неможливо, як правило везуть із закордону. Якщо можете допоможіть, якщо ні просто мовчіть. Ви ж зараз не з окопу пишете, якщо навіть одній людині це врятує життя це вже дуже добре.
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06.05.2022 20:47 Відповісти
а я бачу істерику у вас...вам ніхто поки шо не відмовив це по-перше , по-друге не треба переходити на особистості , по -трете не тре нікому тут рота затикати , бо в нас не москвовія і людина може вільно висловлювати свою думку, і четверте це констатація факту -коли зараз одні останнє віддають- збирають , а другі на цьому заробляють... і тре тутай так маніпулювати і кричати...
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06.05.2022 21:11 Відповісти
Потрусите любую таможню.
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06.05.2022 20:06 Відповісти
Уважаемая волонтёр Юсупова !
По вопросам праздника обращайтесь к Арестовичу и Ермаку.
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06.05.2022 20:22 Відповісти
С Приватбанка нельзя перевести. Возвращаются средсва обратно. Пишет-обратитесь в банк получателя...
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06.05.2022 20:22 Відповісти
Хм, цей дрон в Польщі коштує 44659,75 грн, а не 54т.грн (6600 зл)
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06.05.2022 21:10 Відповісти
та ви ж бачите по платіжці шо вони не в Польщі , а в ФОПа купляють..
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06.05.2022 21:19 Відповісти
https://flystore.pl/autel-evo-lite-podstawowy-pomaranczowy.html
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06.05.2022 21:23 Відповісти
300 грн +
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06.05.2022 21:28 Відповісти
А волонтери з чеського міста Млада Болеслав просять ЗМІ та Владу сприяти, або хоча б не заважати доставляти деталі та компоненти тактичних дронів типу AGBROS, з боку митних органів!
Пане Головний редактор, прошу Вашого втручання!
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06.05.2022 22:03 Відповісти
кожного дня ми читаємо,як країни світу пересилають нам мільярди та мільйони євро та доларів на різні потреби, ну і левова частка на війну, виникає питання- куди діваються ці гроші,що волонтери змушені по крихті збирати нашим хлопцям на таке необхідне??? куди?? хто із влади відповість?? журналісти, задайте це питання міністру оборони і фінансів...
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06.05.2022 22:08 Відповісти
Юсупова из Днепропетровска. Интересно, а она близка к Коломойскому?
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06.05.2022 23:30 Відповісти
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10.05.2022 13:29 Відповісти
 
 