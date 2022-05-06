Допоможіть ЗСУ влаштувати "свято" для рашистів: Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги в придбанні квадрокоптерів для українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Допоможемо нашим захисникам влаштувати "свято" для рашистів? Я впевнена, що багато людей це зробить залюбки. В продажі залишилося тільки три квадрокоптери, доможіть, будь ласка, викупити хоч два, це 108 тис. грн і завтра вони вже поїдуть на фронт. Наши бійці чекають! Буде оркам "перемога". Сьогодні я викупила багато ліків на 33 тис, ще викупила два дрона 108 тис. Коптери зараз дуже потрібні на фронті, це корегування вогню по ворогу та зброс по ворожим підрозділам. Влаштуємо окупантам "свято" !" - йдеться в повідомленні.

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