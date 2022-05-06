Репери Drake та Future продемонстрували в новому кліпі паляницю з Гербом України. ВІДЕО+ФОТО
Популярний канадський репер Дрейк опублікував світлини зі зйомок кліпу, на якому він сидить за столом з іншим музикантом Future, а перед ними лежить паляниця на якій видно Герб України.
Фото музикант опублікував в Instagram, передає Цензор.НЕТ.
Future опублікував кліп, на якому паляниця з гербом з'являється кілька разів.
Обрі Дрейк – 35-річний канадський репер та актор. У 2019 році увійшов до списку найоплачуваніших музикантів за версією журналу Forbes. Зароблена сума склала $75 млн, це восьме місце у рейтингу. У музиканта 109 млн фоловерів в Instagram. Репер неодноразово отримував одну з найпрестижніших музични премій - "Греммі".
Топ коментарі
+36 Aks World
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+24 Олександр Дніпро
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+12 vadyan
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https://www.youtube.com/watch?v=LDZX4ooRsWs&ab_channel=NickiMinajAtVEVO