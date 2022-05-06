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Репери Drake та Future продемонстрували в новому кліпі паляницю з Гербом України. ВІДЕО+ФОТО

Популярний канадський репер Дрейк опублікував світлини зі зйомок кліпу, на якому він сидить за столом з іншим музикантом Future, а перед ними лежить паляниця на якій видно Герб України.

Фото музикант опублікував в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Репери Drake та Future продемонстрували в новому кліпі паляницю з Гербом України 01

Future опублікував кліп, на якому паляниця з гербом з'являється кілька разів.

Репери Drake та Future продемонстрували в новому кліпі паляницю з Гербом України 02
Репери Drake та Future продемонстрували в новому кліпі паляницю з Гербом України 03

Обрі Дрейк – 35-річний канадський репер та актор. У 2019 році увійшов до списку найоплачуваніших музикантів за версією журналу Forbes. Зароблена сума склала $75 млн, це восьме місце у рейтингу. У музиканта 109 млн фоловерів в Instagram. Репер неодноразово отримував одну з найпрестижніших музични премій - "Греммі".

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Автор: 

Канада (2216) репер (43) підтримка (626) артисти (216)


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Топ коментарі
+36
Та й так видно, що не москаль
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06.05.2022 23:15 Відповісти
+24
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06.05.2022 23:25 Відповісти
+12
Паляниця, кабанчик, череп москаля, одеський виноград - все як треба!
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06.05.2022 23:20 Відповісти
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Та й так видно, що не москаль
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06.05.2022 23:15 Відповісти
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06.05.2022 23:25 Відповісти
Дрейк, той що зліва, це канадський бандерівець. І дівчата дуже гарні на фото, одразу видно, що україночки
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06.05.2022 23:16 Відповісти
Они просто корсеты носят. В корсете даже Кира Найтли с её нулевым размером выглядела пышкой.
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06.05.2022 23:20 Відповісти
А пишка = красива? Це кацапські стандарти краси?
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07.05.2022 05:12 Відповісти
Помнится наши полудурки в Раде хотели вместо нашего родного тризуба какой-то смешной герб. Хотя тризуб уже давно везде - от компьютерных игр до банальной вышивки. Символ простой, легко запоминается и узнаваемый.
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06.05.2022 23:17 Відповісти
Паляниця, кабанчик, череп москаля, одеський виноград - все як треба!
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06.05.2022 23:20 Відповісти
люба підтримка плюс у карму...
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06.05.2022 23:21 Відповісти
мені страшно уявити що буде з москалями по всьому світу після війни.
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06.05.2022 23:27 Відповісти
Та вже, дякувати Богові:

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06.05.2022 23:53 Відповісти
паляницю з гербом України на фоні сумнівних дівиць з напівголими цицьками? Ну, що далі - на фоні оголених дуп, чи унітазу?.. Чесно, от хай би, краще, взагалі без паляниці і без Тризубу, аніж так. Бо рівень таких "виконавців" і таких кліпів - це хіба що оголеними цицьками заволікати. Тим хто таке дивиться навряд чи тут "Тризуб" там цікавий. Та ще й хліб паскудити..
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06.05.2022 23:35 Відповісти
Каждый видит своё, муха только гавно, пчела только мёд 😉
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06.05.2022 23:46 Відповісти
Так это же реп. Музыка для молодежи. Песни о наркотиках и сексе. Чего ты хотел? Дрейк любит девушек с формами. Его, кстати, в Украине кажется любят очень сильно.
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06.05.2022 23:53 Відповісти
Раз уж вспомнил. Классика уже. Правда поет не Дрейк, а певица. Но там Дрейк в середине клипа сидит на стуле и шлепает певицу по жопе. Миллиард просмотров.
https://www.youtube.com/watch?v=LDZX4ooRsWs&ab_channel=NickiMinajAtVEVO
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06.05.2022 23:55 Відповісти
Расисти-кацапи будуть у шоці.
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06.05.2022 23:36 Відповісти
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06.05.2022 23:49 Відповісти
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07.05.2022 03:36 Відповісти
 
 