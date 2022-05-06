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У виставленій розбитій техніці росіян у центрі Вінниці діти знайшли пістолет. ФОТОрепортаж

У центрі Вінниці виставили розбиту російську техніку з намальованою літерою Z, пізніше діти знайшли у ній бойовий пістолет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у відеозверненні.

Борзов заявив: "Вчора дізнався з соцмереж… що привезли підбиту рашистську техніку… Відверто заявляю, що ідея не моя, і Вінницька ОВА ніяким чином з цією ситуацією не була обізнана, не брала участі в доставці техніки.

Але основна обурююча історія полягає в тому, що на підбитому ворожому БМП, який вщент обгорів, була свіжонамальована велика літера Z… Я ранком, їдучи на роботу, купив балон з чорною фарбою, приїхав у центр міста і прямо там замалював літеру Z".

"Після обіду ми дізнаємося, що вранці гралися діти, залізли всередину цієї рашистської техніки і знайшли бойовий пістолет. Була викликана слідчо-оперативна група. Ця зброя була вилучена і направлена на експертизу. Через годину-півтори цю техніку почали забирати".

Голова ОВА зазначив, що експерти встановлять, чи був пістолет зарядженим.

"Хочу звернутися до тих, хто приймав рішення про привезення цієї техніки, хто мав перевіряти. Тому що, якщо там був пістолет, там могли бути інші боєприпаси, вона також могла бути замінована. Це свідчить про те, що ніякої перевірки ніхто не проводив. Це центр міста, гуляють діти", - сказав Борзов.

За його словами, "хтось має понести відповідальність, також мають бути кадрові висновки".

Водночас голова ОВА не вказав, хто саме займався встановленням техніки в центрі міста.

У свою чергу, Вінницька обласна прокуратура повідомила, що за фактом виявлення ймовірного пістолета в об’єкті інсталяції знищеної воєнної техніки розпочато досудове розслідування.

"5 травня 2022 року у Вінниці на Європейській площі в об’єкті інсталяції знищеної воєнної техніки було виявлено та вилучено згорілий предмет ззовні схожий на пістолет".

"За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчими поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 КК України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу)", - зазначається у повідомленні.

У виставленій розбитій техніці росіян у центрі Вінниці діти знайшли пістолет 01
У виставленій розбитій техніці росіян у центрі Вінниці діти знайшли пістолет 02
У виставленій розбитій техніці росіян у центрі Вінниці діти знайшли пістолет 03
У виставленій розбитій техніці росіян у центрі Вінниці діти знайшли пістолет 04
У виставленій розбитій техніці росіян у центрі Вінниці діти знайшли пістолет 05

Автор: 

Вінниця (627) техніка (1849)


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Топ коментарі
+28
а кишок не знайшли? Цілком могли там бути...
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06.05.2022 23:57 Відповісти
+23
Ні, тільки три танкіста в півлітровій баночці)
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07.05.2022 00:09 Відповісти
+15
Пистолет наверное был обгоревший как и ето БМП. Журналисты как всегда из мухи слона раздули ради хайпа
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07.05.2022 00:17 Відповісти
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а кишок не знайшли? Цілком могли там бути...
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06.05.2022 23:57 Відповісти
🙄🙄
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07.05.2022 00:02 Відповісти
Ні, тільки три танкіста в півлітровій баночці)
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07.05.2022 00:09 Відповісти
Мене більше зацікавила літера Зет на шортах..
Це точно наші діти))?
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07.05.2022 00:07 Відповісти
то буква N
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07.05.2022 00:22 Відповісти
Якщо включити фантазію то її можливо побачити на популярних кросівках.
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07.05.2022 11:49 Відповісти
хлопчик маленький знайшов той предмет, ззовні схожий на пістолет...
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07.05.2022 00:08 Відповісти
Маленький мальчик нашел пистолет
Школа стоит, а учителей нет
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07.05.2022 09:14 Відповісти
Маленький мальчик нашел пистолет
пих пах и путина нет
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07.05.2022 10:12 Відповісти
дайте дітям спокій і ще пів години - вони с туда весь ваньковий екіпаж витягнуть...
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07.05.2022 00:09 Відповісти
осталось токо надыбать кому мыдаль вешать за пройоп волыны..
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07.05.2022 00:13 Відповісти
до чого тут Волинь? мова про Вінницю. Географію вчили?
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07.05.2022 00:21 Відповісти
медаль Ванькам за втрату зброї.
читати навчіться розуміючи зміст написаного
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07.05.2022 00:24 Відповісти
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07.05.2022 00:34 Відповісти
блин,волына то така стрилялка...зовсим молодняк бэзграмотный
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07.05.2022 00:28 Відповісти
І по фені не бодає...
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07.05.2022 08:10 Відповісти
Пан з таким знаменитим нікнеймом не знає оркосленгу? "Волина" у каців на нормальну мову переводиться як стрілецька зброя ніби.
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07.05.2022 00:34 Відповісти
це з феньки..але в принципі так..правильно.
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07.05.2022 07:28 Відповісти
Волына, на жаргоне-огнестрельное оружие.
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07.05.2022 09:32 Відповісти
Яке слідство ? Зовсім здуріли. Нормальна ідея - люди повинні знати і бачити що рашисти програють і горять в своїй техниці, тільки перевірити треба було перед виставкою.
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07.05.2022 00:13 Відповісти
Пистолет наверное был обгоревший как и ето БМП. Журналисты как всегда из мухи слона раздули ради хайпа
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07.05.2022 00:17 Відповісти
журналісти гарно локацію виклали аккурат перед 9 травня...
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07.05.2022 00:29 Відповісти
Це як до нас на завод в 97році, тоді ще мєнти привезли ліквідовувати кримінальну зброю шляхом нагріву в газових нагрівальних печах з подальшою обробкою на ковальських молотах. Ну і під час нагріву знайдених ще з брусиловського прориву іржавих гвинтівок Мосіна в печі почали рватись патрони в дулах.Я був в 15 метрах від печі і отримав тупе поранення грудей. Хлопці сміялись потім: за 11 років в совковій армії вижив а тут на заводі ледь не впіймав кулю.
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07.05.2022 00:45 Відповісти
Глебич(Невзоров)якось розповідав,що підбитий танк після 1ї чеченскої також привезли на завод,а коли через 10 ток років до нього прийшла черга,відкрили а там екіпаж сидить у всій красі.
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07.05.2022 11:58 Відповісти
І от нашо ті фото і локацію викладати ... невже війна нічому не вчить...схаменіться люди...
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07.05.2022 00:21 Відповісти
що прийдуть ваньки за своїм брухтом, чи ракетою по купі заліза пульнуть?.
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07.05.2022 00:26 Відповісти
не дай Бог.
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07.05.2022 00:35 Відповісти
А може це спец підстава
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07.05.2022 00:24 Відповісти
ну вот если бы в 14м году школьников начали бы учить обращению с оружием, то сейчас дел бы поубавилось на порядок, имхо.
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07.05.2022 01:29 Відповісти
Кацапы своих учат.
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07.05.2022 08:26 Відповісти
https://www.facebook.com/photo?fbid=5395313077180044&set=a.1415620695149322 Facebook

".......влада не дозволяє людям переходити від мп до Православної Церкви України.
Люди! Кого ви вибрали до влади?"
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07.05.2022 06:37 Відповісти
Скоро найдут и фейкову ядрену бонбу файkoвой РАБzейк i
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07.05.2022 08:41 Відповісти
Дети - оторвы, у них инстинкт любознательность (и обучения), все время где-нибудь копашатся и что-нибудь ищут - это нормальное поведение в их возрасте, мы в свое время, что только не находили на свалках вторчермета!
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07.05.2022 08:44 Відповісти
Хорошая идея, зря набросился, тайный рашист что ли..
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07.05.2022 08:50 Відповісти
Пиротехники болваны...
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07.05.2022 09:04 Відповісти
дети (особенно пацаны) могут найти все шо угодно и там где б никто не подумал...
мы в огородах, в балках и кучугурах песка находили такое....правда иногда "такое" взрывалось...
но разве это кого-то останавливало??? сколько ржавых патронов было вкинуто в костер???)))
(удивляюсь как мы выжили?)))) а это ж после той войны прошли года... а эта ...еще идет)
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07.05.2022 10:23 Відповісти
сколько ржавых патронов было вкинуто в костер??? (удивляюсь как мы выжили?))))
Природой заложено, мальчиков всегда рождается больше чем девочек. Для нивелирования потерь. Мужчина это выживший мальчик.
Ребёнок засунет голову в колокол и попросит ударить - 100% мальчик.
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07.05.2022 12:56 Відповісти
 
 