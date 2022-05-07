Луганщина під вогнем ворога, багато руйнувань. Продовжуються обстріли "Азоту", - Гайдай. ФОТО

Житлові райони Луганщини 24 рази обстрілювали війська РФ 6 травня: багато пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєверодонецьку, продовжуються обстріли "Азоту".

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Зокрема, як зазначається, у Сєверодонецьку пошкоджень зазнала лікарня в старій частині міста. Продовжуються й артилерійські атаки на "Азот". Після кожної піротехніки перевіряють промислові майданчики на наявність нерозірваних снарядів. За учора вибухонебезпечних предметів там не виявлено.

"Так, в області ще залишається достатньо людей. Є багатоповерхівки, де наразі проживає лише по одній особі, але існують випадки, коли не виїхали десятки сусідів. По них росіяни і б’ють. Відкривали вогонь 24 рази, зруйнували або пошкодили 36 будинків. 11 будинків вони зруйнували в Золотому, 10 – в Попасній, п’ять багатоповерхівок – в Сєверодонецьку, який під щільним вогнем опинявся двічі за день, чотири – в Рубіжному. У Лисичанську два будинки не підлягають нікому відновленню – це ознака "руського миру". Один вдалося врятувати. Також там сталося займання на станції технічного обслуговування. Надходить інформація щодо руйнувань житлового фонду в Гірському та Оріховому", - зауважує Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сєверодонецьк не оточено, в селах поблизу міста тривають бої з окупантами, - Гайдай













Стосовно ситуації на фронті. На території Луганської та Донецької областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено три танки, вісім артилерійських систем, сім одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль та три одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".