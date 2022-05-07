На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів. Є загиблі та поранені. ФОТО

Окупанти вбили мирного жителя в Лимані, ще чотирьох поранили. Руйнувань зазнали щонайменше 44 цивільних об’єкти - житлові будинки, господарські споруди, об’єкти життєзабезпечення. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Сіверськ, Торецьк, Авдіївка, Мар’їнка, Святогірськ, Залізне, Дружківка, Нью-Йорк, Північне, Дробишеве, Рай-Олександрівка, Ярова, Дронівка, Свято-Покровське. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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