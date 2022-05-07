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Новини Фото Війна
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На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів. Є загиблі та поранені. ФОТО

Окупанти вбили мирного жителя в Лимані, ще чотирьох поранили. Руйнувань зазнали щонайменше 44 цивільних об’єкти - житлові будинки, господарські споруди, об’єкти життєзабезпечення. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Сіверськ, Торецьк, Авдіївка, Мар’їнка, Святогірськ, Залізне, Дружківка, Нью-Йорк, Північне, Дробишеве, Рай-Олександрівка, Ярова, Дронівка, Свято-Покровське. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів. Є загиблі та поранені 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти завдали авіаудару по Святогірській лаврі на Донеччині, поранено сімох цивільних, - Офіс Генпрокурора


На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів. Є загиблі та поранені 02
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів. Є загиблі та поранені 03
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів. Є загиблі та поранені 04

обстріл (29128) Нацполіція (15272) Донецька область (8793)


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****** лаптеногии...что бы у вас ***** по сросии такое каждый день случалось.
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07.05.2022 11:30 Відповісти
 
 