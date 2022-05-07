Воїни тероборони знищили МТЛБ та танк російських окупантів, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Воїни територіальної оборони продовжують завдавати втрат ворогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, захисники однієї з бригад знищили МТЛБ та танк російських окупантів. На якому напрямку відбулося знищення, не зазначається.











