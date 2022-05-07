УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10408 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
8 563 12

Воїни тероборони знищили МТЛБ та танк російських окупантів, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Воїни територіальної оборони продовжують завдавати втрат ворогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, захисники однієї з бригад знищили МТЛБ та танк російських окупантів. На якому напрямку відбулося знищення, не зазначається.

Воїни тероборони знищили МТЛБ та танк російських окупантів, - Генштаб 01
Воїни тероборони знищили МТЛБ та танк російських окупантів, - Генштаб 02
Воїни тероборони знищили МТЛБ та танк російських окупантів, - Генштаб 03
Воїни тероборони знищили МТЛБ та танк російських окупантів, - Генштаб 04
Воїни тероборони знищили МТЛБ та танк російських окупантів, - Генштаб 05
Воїни тероборони знищили МТЛБ та танк російських окупантів, - Генштаб 06

Автор: 

армія рф (17816) Генштаб ЗС (6767) знищення (7551) техніка (1849) тероборона (386)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
В России вспыхнул очередной пожар, огонь подбирается к Курску.


В Курской области России начались сильные пожары, в частности около двух сел. Огонь подобрался близко к областному центру.
показати весь коментар
07.05.2022 10:40 Відповісти
+17
а это т 80у с сорванной башней русни
показати весь коментар
07.05.2022 10:38 Відповісти
+14
Красунчики.
Захисники наші, бережи вас Господь.
показати весь коментар
07.05.2022 10:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
++
показати весь коментар
07.05.2022 10:30 Відповісти
Красунчики.
Захисники наші, бережи вас Господь.
показати весь коментар
07.05.2022 10:34 Відповісти
так спалили т 90
показати весь коментар
07.05.2022 10:37 Відповісти
Я тебе даже скажу где это Направление на Циркуны под Харьковом
показати весь коментар
07.05.2022 10:42 Відповісти
а это т 80у с сорванной башней русни
показати весь коментар
07.05.2022 10:38 Відповісти
"прорыв" надорвался прорываться =) это кацы, а не лугандонские новоросы
показати весь коментар
07.05.2022 10:38 Відповісти
тряхнули бмп 2 лугандонов
показати весь коментар
07.05.2022 10:40 Відповісти
В России вспыхнул очередной пожар, огонь подбирается к Курску.


В Курской области России начались сильные пожары, в частности около двух сел. Огонь подобрался близко к областному центру.
показати весь коментар
07.05.2022 10:40 Відповісти
хлопок и задымление =)
показати весь коментар
07.05.2022 10:43 Відповісти
М-да, хлопок буває не лише м'яким, але й небезпечним..
показати весь коментар
07.05.2022 11:56 Відповісти
Курскій Бомондъ!!!🚬🚬🚬💥🔥🔥🔥
показати весь коментар
07.05.2022 13:38 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2022 12:02 Відповісти
 
 