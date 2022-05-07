Воїни тероборони знищили МТЛБ та танк російських окупантів, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Воїни територіальної оборони продовжують завдавати втрат ворогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, захисники однієї з бригад знищили МТЛБ та танк російських окупантів. На якому напрямку відбулося знищення, не зазначається.
Топ коментарі
+19 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.05.2022 10:40 Відповісти Посилання
+17 Шимус
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+14 Чайка Київ
показати весь коментар07.05.2022 10:34 Відповісти Посилання
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