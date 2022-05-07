Масові обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, під ранок війська РФ намагалися атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, ЗСУ наступ відбили, - ОВА. ФОТО

Масові обстріли тривають по всій лінії фронту на Донеччині, війська РФ завдають ударів по містам в тилу.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл.

"Точно відомо про одного загиблого і є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою. В місті повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено – 11 будинків та приміщення кількох підприємств", - зауважив Кириленко.

За його словами, в Малотаранівці під Краматорськом поранення отримали 2 людини, пошкоджено 7 житлових будинок, крамницю і клуб.

По Дружківці росіяни завдали авіаудару – пошкоджено 4 багатоповерхівки, школу, автостоянку і приміщення підприємства. На щастя, інформації про постраждалих немає.

"Щонайменше одна людина зазнала поранень у Дробишевому під Лиманом. Під вогнем також Костянтинівка – там наслідки обстрілів уточнюємо. Всю ніч тривали обстріли на Світлодарському та Очеретинському напрямках. В Очеретиному частково перебито електропостачання", - додає очільник регіону.

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Він також додає, що під ранок росіяни спробували атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках – обидві атаки наші ЗСУ відбили. На Мар’їнському напрямку росіяни залучали авіацію, на Авдіївському – працюють "Гради". Ще раз закликаю всіх евакуюватися з Донецької області. Для росіян цивільні – це просто мішень. Вбережіть себе і дайте свободу дій Збройним силам України!", - резюмує Кириленко.