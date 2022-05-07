Масові обстріли по всій лінії фронту на Донеччині, під ранок війська РФ намагалися атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, ЗСУ наступ відбили, - ОВА. ФОТО
Масові обстріли тривають по всій лінії фронту на Донеччині, війська РФ завдають ударів по містам в тилу.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл.
"Точно відомо про одного загиблого і є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою. В місті повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено – 11 будинків та приміщення кількох підприємств", - зауважив Кириленко.
За його словами, в Малотаранівці під Краматорськом поранення отримали 2 людини, пошкоджено 7 житлових будинок, крамницю і клуб.
По Дружківці росіяни завдали авіаудару – пошкоджено 4 багатоповерхівки, школу, автостоянку і приміщення підприємства. На щастя, інформації про постраждалих немає.
"Щонайменше одна людина зазнала поранень у Дробишевому під Лиманом. Під вогнем також Костянтинівка – там наслідки обстрілів уточнюємо. Всю ніч тривали обстріли на Світлодарському та Очеретинському напрямках. В Очеретиному частково перебито електропостачання", - додає очільник регіону.
Він також додає, що під ранок росіяни спробували атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках – обидві атаки наші ЗСУ відбили. На Мар’їнському напрямку росіяни залучали авіацію, на Авдіївському – працюють "Гради". Ще раз закликаю всіх евакуюватися з Донецької області. Для росіян цивільні – це просто мішень. Вбережіть себе і дайте свободу дій Збройним силам України!", - резюмує Кириленко.
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Наша українська далекобійна САУ «Богдана» була дана нам не Господом, а українським конструкторським талантом.
Перша наша гаубиця у «натівському» калібрі 155 мм. Здана знищувати ворога на відстані у 42 км.
Вперше вона пройшла парадом на День Незалежності у 2018 році.
У вересні 2019 САУ була повністю готова до держвипробуваннь.
Далі почався повний саботаж. Тодішні керівники Міністерства оборони та Генеральний штабу насмерть блокували подальші випробування. Мабудь хотіли зберігти життя рашистів!
Саме тому відомчі випробування розпочалися тільки за 3 місяці до нападу Росії, тільки після зміни міністра та Головнокомандувача ЗСУ. [коли Зеленський вигнав Тарана з Хомчаком,і Рєзніков з Залужним одразу розблокували не тільки Богдану, але і інші проекти.]
25 лютого розробникам «Богдани» надійшло розпорядження - знищити її, щоби САУ не дісталась ворогу.
Але мені вдалося врятувати «Богдану», вивезти в тил та передати ЗСУ. Зараз наша далекобійна красуня смажить ворогів!
Поки існує Росія існуватиме і загроза. Війна - надовго! Сподіваюся, нам вистачить мудрості для того, щоби зрозуміти - захищати себе ми мусимо самостійно. Не сподіваючись ні на кого.
Тому розвиток вітчизняного ВПК повинен стати нашим пріоритетом! Щоби «Богдана», «Стугна», «Нептун», «Вільха» та інша українська зброя була в руках наших воїнів списом, караючим окупантів!
Сподіваюсь нам вистачить мудрості та політичної волі створити ще не один дивізіон Богдан !
Слава Україні!
Сергій Пашинський.
Демократія довела до того, що війна в Україні..дозволяли колаборантам виступати на ТВ ,дозволяли ОПЗЖ в Верховній раді..та ін..тепер життями людей йде розрахунок