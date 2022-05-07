Війська РФ завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині, спалахнула пожежа на території ліцею, двоє загиблих, 9 постраждалих, - ДСНС. ФОТО

Сьогодні вранці війська РФ завдали ракетного удару по Донеччині, внаслідок чого сталася пожежа на території корпусу № 1 Костянтинівського професійного будівельного ліцею в м. Костянтинівка Краматорського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, пожежу було ліквідовано на площі 50 м.кв. Внаслідок розбору завалів знайдено 9 постраждалих та двоє загиблих.

Від Головного управління ДСНС України у Донецькій області залучено 16 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Роботи по проведеню ліквідаціїї аварійно-рятувальної роботи продовжуються.

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