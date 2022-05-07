Війська РФ завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині, спалахнула пожежа на території ліцею, двоє загиблих, 9 постраждалих, - ДСНС. ФОТО
Сьогодні вранці війська РФ завдали ракетного удару по Донеччині, внаслідок чого сталася пожежа на території корпусу № 1 Костянтинівського професійного будівельного ліцею в м. Костянтинівка Краматорського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, пожежу було ліквідовано на площі 50 м.кв. Внаслідок розбору завалів знайдено 9 постраждалих та двоє загиблих.
Від Головного управління ДСНС України у Донецькій області залучено 16 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Роботи по проведеню ліквідаціїї аварійно-рятувальної роботи продовжуються.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я бывал и не раз в Донецке и в Макеевке - это были места обитания отборного ватного быдла ... которое туда навезли из смежных областей орды и урала, в 30-х годах прошлого века, для проведения индустриализации, так сказать, с параллельным голодомором настоящих этнических украинцев.
Донецк - город грязный и быдловатый до мозга костей. Макеевка до 2014 года, как сейчас не знаю, это был крупнейших наркохаб и перевалочный пункт, откуда в Украину из всяких Пакистанов/Афганистанов, транзитом через орду, везли героин и разную синтетику ... для дальнейшей отправки в Западною и Северную Европу, а также по Украине ... это были огромные потоки наркоты .. естественно все крышевалось на самом высоком уровне ... все было насквозь прогнившим там во власти и органах.