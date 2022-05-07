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Новини Фото Війна
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Війська РФ завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині, спалахнула пожежа на території ліцею, двоє загиблих, 9 постраждалих, - ДСНС. ФОТО

Сьогодні вранці війська РФ завдали ракетного удару по Донеччині, внаслідок чого сталася пожежа на території корпусу № 1 Костянтинівського професійного будівельного ліцею в м. Костянтинівка Краматорського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, пожежу було ліквідовано на площі 50 м.кв. Внаслідок розбору завалів знайдено 9 постраждалих та двоє загиблих.

Від Головного управління ДСНС України у Донецькій області залучено 16 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Роботи по проведеню ліквідаціїї аварійно-рятувальної роботи продовжуються.

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Війська РФ завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині, спалахнула пожежа на території ліцею, двоє загиблих, 9 постраждалих, - ДСНС 01
Війська РФ завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині, спалахнула пожежа на території ліцею, двоє загиблих, 9 постраждалих, - ДСНС 02
Війська РФ завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині, спалахнула пожежа на території ліцею, двоє загиблих, 9 постраждалих, - ДСНС 03

Автор: 

армія рф (17816) обстріл (29128) пожежа (4351) ракети (4068) Донецька область (8793) ДСНС (5151) Костянтинівка (330)


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07.05.2022 13:15 Відповісти
орки уничтожают орков ... кто бы что ни говорил, но в донецкой и луганской областях одни ватники ... и эти разрушения и смерти воздаются им за грехи их
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07.05.2022 13:19 Відповісти
Это для того что бы это высрать два дня назад на этом форуме зарегистрировался??? 15 фублей ты скот заработал...а теперь закрой хлебало и вали нах..
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07.05.2022 13:29 Відповісти
Что ты несешь, биомусор удмуртский!
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07.05.2022 13:34 Відповісти
Я бачу ти російськомовний, то ж ти теж не зі Львова? Я з Донецька, наприклад, у нас на 2014 більшисть була проукраїнська. Дійсно, бавовни багато було, але що з того? Чи готовий ти відректися від одного українця якщо поруч живе 9 ватоголових?
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07.05.2022 13:44 Відповісти
Я из центральной части страны, равноудаленной как от столицы, так и от всех границ .... про проукраинский Донецк ты это можем бабкам у подъезда сказки такие рассказывать ...

Я бывал и не раз в Донецке и в Макеевке - это были места обитания отборного ватного быдла ... которое туда навезли из смежных областей орды и урала, в 30-х годах прошлого века, для проведения индустриализации, так сказать, с параллельным голодомором настоящих этнических украинцев.

Донецк - город грязный и быдловатый до мозга костей. Макеевка до 2014 года, как сейчас не знаю, это был крупнейших наркохаб и перевалочный пункт, откуда в Украину из всяких Пакистанов/Афганистанов, транзитом через орду, везли героин и разную синтетику ... для дальнейшей отправки в Западною и Северную Европу, а также по Украине ... это были огромные потоки наркоты .. естественно все крышевалось на самом высоком уровне ... все было насквозь прогнившим там во власти и органах.
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07.05.2022 13:57 Відповісти
Не гони, уважаемый. Ты был в Донецке 2012, на Евро? Если нет, то заткни свои воспоминания 30 летней давности про грязный Донецк. Просто заткни. Город конфетка был и развивался стремительно. С такими темпами сейчас бы уже был очень серьезным европейским мегаполисом.
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07.05.2022 14:33 Відповісти
Кацапня руйнує все і вся.
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07.05.2022 13:40 Відповісти
 
 