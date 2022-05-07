Українські воїни звільнили Шестакове під Харковом та взяли в полон 8 окупантів, - Бутусов. ФОТО

Російський опорний пунт у Шестаковому розгромлений. В полон потрапили 8 російських військовослужбовців з різних підрозділів.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він повідомив, що 5 травня українська армія з боєм звільнила село Шестакове під Харковом, розгромила опорний пункт росіян та взяла 8 полонених. Зараз там триває зачистка, знищену та захоплену техніку й особовий склад ворога ще підраховують.

"Бомжуватий вигляд та нестатутне взуття російських військових не повинні дивувати. Взуття та форма ЗС РФ дуже низької якості, тому російські військові завжди грабують і мародерять, щоб одягнутися, взутися та утеплитися", - пише Бутусов.

Дивіться: Вогонь з американського гранатомета М32А1 по російських позиціях біля Рубіжного. ВIДЕО

За словами головреда Цензор.НЕТ, логістика та забезпечення в російській армії - дуже примітивні.

"У формі вони знімаються для репортажів у тилу, для пропаганди, а на передовій мають приблизно такий вигляд, одягають під низ бушлатів викрадені теплі речі, часто зверху натягують цивільне", - пояснив Бутусов.

Він додав, що українські війська продовжують наступальні операції на Харківщині.







