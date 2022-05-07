Українські воїни звільнили Шестакове під Харковом та взяли в полон 8 окупантів, - Бутусов. ФОТО
Російський опорний пунт у Шестаковому розгромлений. В полон потрапили 8 російських військовослужбовців з різних підрозділів.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він повідомив, що 5 травня українська армія з боєм звільнила село Шестакове під Харковом, розгромила опорний пункт росіян та взяла 8 полонених. Зараз там триває зачистка, знищену та захоплену техніку й особовий склад ворога ще підраховують.
"Бомжуватий вигляд та нестатутне взуття російських військових не повинні дивувати. Взуття та форма ЗС РФ дуже низької якості, тому російські військові завжди грабують і мародерять, щоб одягнутися, взутися та утеплитися", - пише Бутусов.
За словами головреда Цензор.НЕТ, логістика та забезпечення в російській армії - дуже примітивні.
"У формі вони знімаються для репортажів у тилу, для пропаганди, а на передовій мають приблизно такий вигляд, одягають під низ бушлатів викрадені теплі речі, часто зверху натягують цивільне", - пояснив Бутусов.
Він додав, що українські війська продовжують наступальні операції на Харківщині.
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Карл❗Они на броне написали: ЗА РОДИНУ❗❗❗
Если в поисковой строке набрать фразу "олигофрен кто это", то появится короткая заметка: "Олигофрен - человек, страдающий умственной отсталостью, в дословном переводе с греческого слово "олигофрения" означает "малый ум" или "недостаток ума". Рядом с пояснением размещено изображение телеведущего.
Топоніми, що в собачій мові закінчуються на "о", в українській мові закінчуються на "е":
Шестаково - Шестакове, Платоново - Платонове, Глобино - Глобине...
Не треба робити вишиватних заяв, думайте головою.
"На цю тему у https://www.bbc.com/ukrainian/blogs/2015/07/150727_ponomariv_blog_61_ko своєму блозі на BBC Україна включився доктор філологічних наук професор Олександр Пономарів.
За його словами, у ******** українській літературній мові назва міста - Мукачеве.
«Назви типу Дебальцеве, Синельникове, Мукачеве ми тепер сприймаємо не як прикметники, а як іменники другої відміни середнього роду з основою на твердий приголосний".
Запишись ще раз у середню школу, може щось з другого разу зрозумієш...
Нехай Бог милує таке зустріти на вулиі навіть серед білого дня !
Позорище тобі , путлєр - фюрер!
Але навіть на війні чмоня завжди виглядає чмонєю. А людина - людиною, хоч і пахне немитим 2 тижні чолов'ягою...
Дивіться уважно.
На них без сліз (від сміху) не глянеш.
Подходит ко мне побратим и говорит:
- А ты sms от СБУ получал?
- Не знаю. Мне sms никто не шлёт и я в них не заглядываю.
- Так посмотри!
Я посмотрел (скрін за вищенаведеною ссиллю). Выпал в осадок. Сразу почувствовал в себе желание сдаться в плен СБУ. Но вспомнил, что я в ЗСУ, а предложение только для рашистов. Попытался дозвониться в СБУ, чтоб узнать какие бонусы от их предложения и почему пришло мне? Но в СБУ линия была занята. Видимо сдающиеся в плен звонили и создали очередь. Но подошёл еще побратим и объяснил, что причина в том, что мы зашли в пункт, который СБУ считает оккупированным и всем, кто в нем приходит такое сообщение. В общем, у нас три роты получили такое сообщение. Все, кто зашли и держат новый пункт.
Хочу радостно сообщить СБУ, что мы освобождаем и удерживает позиции быстрее, чем об этом узнает Служба Быта. Поэтому пусть поправят что-то у себя там в к̶о̶н̶с̶е̶р̶в̶а̶т̶о̶р̶и̶и̶ системе. А то выглядит как-то... Но мы не обижается. От ведомства, которое возглавляет лейтенант Баканов, а курирует Татаров, я ничего иного и не жду.