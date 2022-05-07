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Новини Фото Війна
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Українські воїни звільнили Шестакове під Харковом та взяли в полон 8 окупантів, - Бутусов. ФОТО

Російський опорний пунт у Шестаковому розгромлений. В полон потрапили 8 російських військовослужбовців з різних підрозділів.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він повідомив, що 5 травня українська армія з боєм звільнила село Шестакове під Харковом, розгромила опорний пункт росіян та взяла 8 полонених. Зараз там триває зачистка, знищену та захоплену техніку й особовий склад ворога ще підраховують.

"Бомжуватий вигляд та нестатутне взуття російських військових не повинні дивувати. Взуття та форма ЗС РФ дуже низької якості, тому російські військові завжди грабують і мародерять, щоб одягнутися, взутися та утеплитися", - пише Бутусов.

Дивіться: Вогонь з американського гранатомета М32А1 по російських позиціях біля Рубіжного. ВIДЕО

За словами головреда Цензор.НЕТ, логістика та забезпечення в російській армії - дуже примітивні.

"У формі вони знімаються для репортажів у тилу, для пропаганди, а на передовій мають приблизно такий вигляд, одягають під низ бушлатів викрадені теплі речі, часто зверху натягують цивільне", - пояснив Бутусов.

Він додав, що українські війська продовжують наступальні операції на Харківщині.

Українські воїни звільнили Шестакове під Харковом та взяли в полон 8 окупантів, - Бутусов 01
Українські воїни звільнили Шестакове під Харковом та взяли в полон 8 окупантів, - Бутусов 02
Українські воїни звільнили Шестакове під Харковом та взяли в полон 8 окупантів, - Бутусов 03
Українські воїни звільнили Шестакове під Харковом та взяли в полон 8 окупантів, - Бутусов 04

Автор: 

полон (1584) Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3615)


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Топ коментарі
+49
Там нема що брати. 😊 Печінка розкладені від не якісного алкоголю, серце перенасичене злобою і переляком, нирки, котрі ще Не продані у дитячому віці збільшені в розмірі удвічі і не придатні для пересадок, руки якщо не криві, то або дві ліві, або ростуть із жопи. Одним словом - це непотріб.
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07.05.2022 13:44 Відповісти
+44
Кацапи виглядають як бомжі, впевнений що від них ще й тхне так що дихати важко.
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07.05.2022 13:34 Відповісти
+40
Не треба цього робити, ми не орки. Подібні дії можуть коштувати нам міжнародної підтримки.
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07.05.2022 13:38 Відповісти
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Розберіть на органи макак.
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07.05.2022 13:32 Відповісти
Там нема що брати. 😊 Печінка розкладені від не якісного алкоголю, серце перенасичене злобою і переляком, нирки, котрі ще Не продані у дитячому віці збільшені в розмірі удвічі і не придатні для пересадок, руки якщо не криві, то або дві ліві, або ростуть із жопи. Одним словом - це непотріб.
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07.05.2022 13:44 Відповісти
********* и пристрелить дебилов👊❗
Карл❗Они на броне написали: ЗА РОДИНУ❗❗❗
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07.05.2022 13:57 Відповісти
ЗА УРОДИНУ!!! Так будет правильней
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07.05.2022 14:02 Відповісти
Орочий лозунг - "За уродину, за сралина"
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07.05.2022 14:40 Відповісти
І ви погодились би отримати орган від свінособаки?
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07.05.2022 14:47 Відповісти
ТАК, але у вигляді добрив!
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07.05.2022 15:14 Відповісти
На девятое мая проведите ету путинскую грозную армию мародеров, педофилов, убийц и насильников женщин и детей улицами.
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07.05.2022 13:33 Відповісти
Не треба цього робити, ми не орки. Подібні дії можуть коштувати нам міжнародної підтримки.
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07.05.2022 13:38 Відповісти
Мы же не парад пленных будет проводить. А просто провести пленных в лагерь для военнопленных. Ето нигде не запрещено.
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07.05.2022 13:43 Відповісти
Де написано,що "цього не треба робити,тому що"... ? В якому статуті?
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07.05.2022 14:00 Відповісти
Не водимо, бо не хочемо. Хочеш водити - вперед, служба, навчання, хоча б майорське звання, далі - громити опорники, брати в полон гоблінів в "товарних кількостях" - і будеш своїм рішенням "водити по вулицям". А до того - нишкни, і вір в ЗСУ.
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07.05.2022 14:05 Відповісти
Давайте без дебільних запитань, добре?
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07.05.2022 15:09 Відповісти
Ого петушни русской наловили. На кол этот биомусор!
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07.05.2022 13:33 Відповісти
Кацапи виглядають як бомжі, впевнений що від них ще й тхне так що дихати важко.
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07.05.2022 13:34 Відповісти
они и есть бомжи, заставить уборкой заняться в посадке от своего мусора ток мусорили гады
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07.05.2022 13:55 Відповісти
Если орк выглядит как бомж, воняет как бомж и думает как бомж, то он и есть... русский!
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07.05.2022 14:25 Відповісти
То шо у нег в руке за бутылка с ромом?
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07.05.2022 13:36 Відповісти
Ахах судя по з в квадрате это крымская группировка. *** какие же бомжи ******, позорники крымские. Утопитесь *****
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07.05.2022 13:36 Відповісти
Ні, з Криму - "з" без квадрату, у квадраті - з Бєлгороду на Харків.
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07.05.2022 13:46 Відповісти
Поисковая система Гугл для русскоязычных пользователей иллюстрирует пояснение к слову "олигофрен" фотографией генерального директора информационного агентства "россия сегодня" Дмитрия Киселева. На это обратили внимание пользователи "Телеграма".

Если в поисковой строке набрать фразу "олигофрен кто это", то появится короткая заметка: "Олигофрен - человек, страдающий умственной отсталостью, в дословном переводе с греческого слово "олигофрения" означает "малый ум" или "недостаток ума". Рядом с пояснением размещено изображение телеведущего.
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07.05.2022 13:37 Відповісти
Точно
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07.05.2022 13:44 Відповісти
Мой Гугл показывет Путина. Наверное откорректировали.
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07.05.2022 16:00 Відповісти
Перевірив, там вже ***** !!!

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07.05.2022 17:35 Відповісти
Без слез не взглянешь
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07.05.2022 13:41 Відповісти
Модератори! Вказуйте правильно: село ШестаковЕ! Досить зросійщених назв.
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07.05.2022 13:45 Відповісти
Шановна редакція цензор.нет.
Топоніми, що в собачій мові закінчуються на "о", в українській мові закінчуються на "е":
Шестаково - Шестакове, Платоново - Платонове, Глобино - Глобине...
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07.05.2022 13:46 Відповісти
Мукачеве перейменували в Мукачево теж тому що там моск@лі живуть?
Не треба робити вишиватних заяв, думайте головою.
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07.05.2022 14:03 Відповісти
Чуваче, я про граматику укр.мови. Міськрада Мукачевого може перейменувати місто на що завгодно, хоч на Мункач. Прапор у руки. Але є граматика:

"На цю тему у https://www.bbc.com/ukrainian/blogs/2015/07/150727_ponomariv_blog_61_ko своєму блозі на BBC Україна включився доктор філологічних наук професор Олександр Пономарів.

За його словами, у ******** українській літературній мові назва міста - Мукачеве.

«Назви типу Дебальцеве, Синельникове, Мукачеве ми тепер сприймаємо не як прикметники, а як іменники другої відміни середнього роду з основою на твердий приголосний".

Запишись ще раз у середню школу, може щось з другого разу зрозумієш...
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07.05.2022 14:32 Відповісти
Що означає вишиватних???Ти дебіл і провокатор!!! Це 100%наратив кацапі!!!!
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08.05.2022 08:19 Відповісти
піддержую всі коменти но нам обмінній фонд дуже треба - незабувати наші хлопці тоже е в полоні
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07.05.2022 13:47 Відповісти
Такий бомжацький вигляд має друга армія світу ?

Нехай Бог милує таке зустріти на вулиі навіть серед білого дня !

Позорище тобі , путлєр - фюрер!
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07.05.2022 13:48 Відповісти
Их, сук специально так одевают, чтобы припопадании в плен они вызывали жалость. Другого объяснения у меня нет.
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08.05.2022 22:10 Відповісти
Армия зачуханых Чмоней.
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07.05.2022 13:50 Відповісти
Не завидую нашим хлопцам, которые вынуждены общаться с этими отбросами. Воняют железно как живые трупы. Хотя... Если у человека отсутствует головной мозг и он отчаянно смердит, то разве это не труп?
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07.05.2022 13:52 Відповісти
Війна взагалі смердюча річ.

Але навіть на війні чмоня завжди виглядає чмонєю. А людина - людиною, хоч і пахне немитим 2 тижні чолов'ягою...
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07.05.2022 14:13 Відповісти
Зеленський нагороджує Воїнів, яким НЕ ВІРИТЬ.
Дивіться уважно.
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07.05.2022 14:00 Відповісти
Армия и верховный говнокомандующий.... Две даже не параллельности, а перпендикулярности. Трусливая зеленая срака.
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07.05.2022 14:34 Відповісти
Він принижує військових своєю недовірою.
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07.05.2022 14:47 Відповісти
Що це за жах? Наші захисники під прицілом?
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07.05.2022 14:38 Відповісти
Так. Найкращі з кращих. Їм довіряє своє життя українська нація, але не президент.
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07.05.2022 14:46 Відповісти
Это не пленные это зловонные бомжи , как одели **** эту форму в начале войны, так и не снимают. Это те твари которые по жизни были обижены обосраны , гражданского человека могут пытать и убить , забрать у ребенка телефон, это как два пальца об асфальт.. Орки **** не мытые ..
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07.05.2022 14:01 Відповісти
посмотрите на форму одежду.
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07.05.2022 14:07 Відповісти
выглядят как вонючие бомжы
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07.05.2022 14:08 Відповісти
Дай Бог здоров'я нашим воїнам і дай Бог рашистській техніці яка на фото бути відновленою і послужити ЗСУ!
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07.05.2022 14:08 Відповісти
Агрессор это 200 -я армия мира. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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07.05.2022 14:12 Відповісти
это части гсм или мто, которых забыли предупредить про отступление
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07.05.2022 14:21 Відповісти
Це самі хитрі орки заховались десь і чекали поки їх візьмуть у полон. Оп і воювати не треба!!
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07.05.2022 14:28 Відповісти
Героям слава !!!
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07.05.2022 14:42 Відповісти
Рідна земля, прийми москаля !!!
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07.05.2022 14:46 Відповісти
Вони ще на початку березня загубилися десь в полях та лісопосадках.
На них без сліз (від сміху) не глянеш.
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07.05.2022 15:07 Відповісти
Крайній праворуч молодший брат Чмоні?
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07.05.2022 15:09 Відповісти
А буряты есть? Ещё живые? А напрасно…
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07.05.2022 16:22 Відповісти
Дякую хлопцi. Сьогоднi хоть вдалося в квартиру на Салтивцi з'iздити. Скло вiд вiкон побитих прибрать, та пльонкою прикрити.
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07.05.2022 16:24 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/14337 Бувальщина з окопу. Від Борислава Берези, з-під Харкова :

Подходит ко мне побратим и говорит:
- А ты sms от СБУ получал?
- Не знаю. Мне sms никто не шлёт и я в них не заглядываю.
- Так посмотри!

Я посмотрел (скрін за вищенаведеною ссиллю). Выпал в осадок. Сразу почувствовал в себе желание сдаться в плен СБУ. Но вспомнил, что я в ЗСУ, а предложение только для рашистов. Попытался дозвониться в СБУ, чтоб узнать какие бонусы от их предложения и почему пришло мне? Но в СБУ линия была занята. Видимо сдающиеся в плен звонили и создали очередь. Но подошёл еще побратим и объяснил, что причина в том, что мы зашли в пункт, который СБУ считает оккупированным и всем, кто в нем приходит такое сообщение. В общем, у нас три роты получили такое сообщение. Все, кто зашли и держат новый пункт.

Хочу радостно сообщить СБУ, что мы освобождаем и удерживает позиции быстрее, чем об этом узнает Служба Быта. Поэтому пусть поправят что-то у себя там в к̶о̶н̶с̶е̶р̶в̶а̶т̶о̶р̶и̶и̶ системе. А то выглядит как-то... Но мы не обижается. От ведомства, которое возглавляет лейтенант Баканов, а курирует Татаров, я ничего иного и не жду.
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07.05.2022 18:36 Відповісти
Родное село моей бабушки, которое второй раз за век снова побывал под фашистами. Немцы Гитлера оказуется не такие были уроды, как эти нынешние русише швайне Путлера! Кто этих руzzких свино-собак извергов и мародеры, родил и вырастил?!
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08.05.2022 19:59 Відповісти
 
 