Єврокомісар Міятович вимагає припинити обстріли міст в Україні та справедливості для полонених бійців. ФОТОрепортаж

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович здійснила чотириденний візит до Києва. Серед іншого, посадовиця відвідала зруйновані російськими військами передмістя української столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради Європи.

"Масштаб і серйозність порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, які мали місце в результаті агресії Російської Федерації проти України, вражають. Забезпечення відшкодування та підтримки жертвам та їхнім сім’ям та здійснення правосуддя буде неймовірно складним, але обов’язковим завданням", - сказала Міятович.

У Раді Європи констатують, що війна серйозно вплинула на дотримання практично всіх прав людини в Україні. Бомбардування та знищення театру та лікарні в обложеному місті Маріуполь, випробування багатьох евакуйованих та драматична боротьба за виживання людей, які перебувають у пастці в зруйнованому місті, а також постійні обстріли та руйнування міст і селищ по всій Україні є яскравими прикладами того, як війна ведеться без уваги до людського життя чи гідності.

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Зазначається, що візит комісара до кількох населених пунктів за межами Києва, які зазнали артилерійських обстрілів, запеклих боїв та жорстокості російських сил, дав ілюстрацію масштабів кричущих порушень прав людини та гуманітарного права.

"Назви Буча, Бородянка, Ірпінь чи Андріївка стали символом жахливих дій, які тут відбувалися. Але, на жаль, їхні мешканці не самотні у своїх стражданнях. По всій Україні набагато більше людей, які зазнали невимовних звірств. Кожен з них заслуговує на справедливість і не повинен бути забутий", - наголосила Міятович.

"Зараз ще важливіше пам’ятати, що права людини не припиняються під час війни. Вони не відходять на другий план. Навіть під час війни життя і права людини повинні бути захищені. І, що важливо, міжнародне гуманітарне право має поважатися всіма і за будь-яких обставин. Цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути мішенню. І до полонених бійців, і до тих, хто здається, до поранених і хворих треба ставитися справедливо та гуманно", - заявила вона.

За її словами, відповідальність за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права є ключовою та вимагає належної документації та ретельного збереження доказів для побудови справ для притягнення винних до відповідальності.

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"Здійснення правосуддя зіткнеться з багатьма перешкодами і потребуватиме постійних зусиль. Українська влада вже зробила для цього важливі кроки, в тому числі висунула перші обвинувачення та ухвалила закон, що закріплює правові рамки співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Я особливо вітаю прихильність влади забезпечувати відповідальність у повній відповідності з застосовними стандартами прав людини та з належною повагою до гідності жертв та їхніх сімей", – додала комісар.









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