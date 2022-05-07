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Новини Фото Війна
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Супутник зафіксував, як армія РФ поступово знищувала завод "Азовсталь". ФОТОрепортаж

Оприлюднені знімки заводу "Азовсталь" у Маріуполі, зроблені супутником у різний час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.

Компанія Planet продемонструвала, як виглядав "Азовсталь" з космосу у 8 різних дат, починаючи з 10 березня.

Один з основних способів потрапити на територію заводу з міста - по двох мостах через річку Кальміус. На супутникових знімках видно, що 10 березня мости ще були цілими, але до 27 квітня їх вже повністю знищили.

Супутник зафіксував, як армія РФ поступово знищувала завод Азовсталь 01
Супутник зафіксував, як армія РФ поступово знищувала завод Азовсталь 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо окупанти знищать людей у Маріуполі, з РФ не буде про що говорити, - Зеленський

Також поруч у воді можна побачити великі кратери, які вказують на те, що територію заводу росіяни атакували неодноразово.

Супутник зафіксував, як армія РФ поступово знищувала завод Азовсталь 03

Також завдяки супутниковим знімкам можна побачити й наслідки руйнування цеху в центрі заводу.

Супутник зафіксував, як армія РФ поступово знищувала завод Азовсталь 04
Супутник зафіксував, як армія РФ поступово знищувала завод Азовсталь 05

Також читайте: До порятунку військових з "Азовсталі" залучено впливових посередників, - Зеленський

Аналогічна ситуація зі складовими приміщеннями. І якщо ще 27 квітня вони були цілими, то 1 травня вони були вже повністю зруйновані.

Супутник зафіксував, як армія РФ поступово знищувала завод Азовсталь 06
Супутник зафіксував, як армія РФ поступово знищувала завод Азовсталь 07

Очевидно, що Росія завдала серйозної шкоди заводу, де окрім військових прихисток знайшли мирні люди.

Читайте також: З "Азовсталі" вдалося евакуювати 50 осіб, завтра евакуаційну операцію продовжать, - Верещук

Автор: 

армія рф (17825) Маріуполь (3243) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+11
Кацапи кончені 😠
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07.05.2022 18:34 Відповісти
+5
Пускай подавятся своей территорией, она нам не нужна. Нам нужны деньги на восстановление и выплаты семьям погибших и... око за око, смерти их детей за смерти наших.
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07.05.2022 19:01 Відповісти
+5
рівень людяності у рашистів не дотягує навіть до рівня "ФАШИСТІВ", він завис на відмітці "МРАЗІ".
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07.05.2022 19:05 Відповісти
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Кацапи кончені 😠
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07.05.2022 18:34 Відповісти
на фарш куйсосіян!
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07.05.2022 19:27 Відповісти
Надеюсь у рашки хватит по итогу выплатить нам репарации за все разрушения и убытки.. или их территорией будут расплачиваться?
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07.05.2022 18:41 Відповісти
Пускай подавятся своей территорией, она нам не нужна. Нам нужны деньги на восстановление и выплаты семьям погибших и... око за око, смерти их детей за смерти наших.
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07.05.2022 19:01 Відповісти
Ви думаєте вони всі репарації виплатять одразу? Та у них грошей не вистачить. Буде платити як німці, частинами. Років 10
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07.05.2022 21:19 Відповісти
Будемо безкоштово користуватися газом та нафтою
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07.05.2022 21:35 Відповісти
Головне не допустить, щоб разрахувались на офшорні рахунки деяких осіб. Бо тут є така практика.
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07.05.2022 23:27 Відповісти
Да что они себе позволяют в конце-то концов? Негодяи!
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07.05.2022 18:52 Відповісти
рівень людяності у рашистів не дотягує навіть до рівня "ФАШИСТІВ", він завис на відмітці "МРАЗІ".
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07.05.2022 19:05 Відповісти
Цена, за - "какая разницца"
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07.05.2022 21:28 Відповісти
"хоть поржал" - зебилушка конченный?
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08.05.2022 20:59 Відповісти
Хочу видеть в таких картинах Москву ..
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08.05.2022 20:43 Відповісти
 
 