Супутник зафіксував, як армія РФ поступово знищувала завод "Азовсталь". ФОТОрепортаж

Оприлюднені знімки заводу "Азовсталь" у Маріуполі, зроблені супутником у різний час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.

Компанія Planet продемонструвала, як виглядав "Азовсталь" з космосу у 8 різних дат, починаючи з 10 березня.

Один з основних способів потрапити на територію заводу з міста - по двох мостах через річку Кальміус. На супутникових знімках видно, що 10 березня мости ще були цілими, але до 27 квітня їх вже повністю знищили.





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Також поруч у воді можна побачити великі кратери, які вказують на те, що територію заводу росіяни атакували неодноразово.

Також завдяки супутниковим знімкам можна побачити й наслідки руйнування цеху в центрі заводу.





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Аналогічна ситуація зі складовими приміщеннями. І якщо ще 27 квітня вони були цілими, то 1 травня вони були вже повністю зруйновані.





Очевидно, що Росія завдала серйозної шкоди заводу, де окрім військових прихисток знайшли мирні люди.

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