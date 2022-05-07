Супутник зафіксував, як армія РФ поступово знищувала завод "Азовсталь". ФОТОрепортаж
Оприлюднені знімки заводу "Азовсталь" у Маріуполі, зроблені супутником у різний час.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.
Компанія Planet продемонструвала, як виглядав "Азовсталь" з космосу у 8 різних дат, починаючи з 10 березня.
Один з основних способів потрапити на територію заводу з міста - по двох мостах через річку Кальміус. На супутникових знімках видно, що 10 березня мости ще були цілими, але до 27 квітня їх вже повністю знищили.
Також поруч у воді можна побачити великі кратери, які вказують на те, що територію заводу росіяни атакували неодноразово.
Також завдяки супутниковим знімкам можна побачити й наслідки руйнування цеху в центрі заводу.
Аналогічна ситуація зі складовими приміщеннями. І якщо ще 27 квітня вони були цілими, то 1 травня вони були вже повністю зруйновані.
Очевидно, що Росія завдала серйозної шкоди заводу, де окрім військових прихисток знайшли мирні люди.
Будь ласка, зачекайте...
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