Внаслідок обстрілу Одеси окупантами виникла пожежа, загиблих та постраждалих немає, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти крилатими ракетами сьогодні обстріляли Одесу, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, об 14:29, до Служби порятунку надійшло повідомлення, про те, що через влучення крилатих ракет - виникла пожежа.
Рятувальники працювали за підвищенним рангом виклику, так як була загроза розповсюдження вогню.
О 15:27 пожежу було ліквідовано на площі 900 м². Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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DmitrySviridon #501268
показати весь коментар07.05.2022 19:06 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ольга Жмудовська
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Evgeniy Petrenko
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