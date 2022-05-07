Внаслідок обстрілу Одеси окупантами виникла пожежа, загиблих та постраждалих немає, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти крилатими ракетами сьогодні обстріляли Одесу, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, об 14:29, до Служби порятунку надійшло повідомлення, про те, що через влучення крилатих ракет - виникла пожежа.



Рятувальники працювали за підвищенним рангом виклику, так як була загроза розповсюдження вогню.



О 15:27 пожежу було ліквідовано на площі 900 м². Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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