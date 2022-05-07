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Внаслідок обстрілу Одеси окупантами виникла пожежа, загиблих та постраждалих немає, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти крилатими ракетами сьогодні обстріляли Одесу, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, об 14:29, до Служби порятунку надійшло повідомлення, про те, що через влучення крилатих ракет - виникла пожежа.

Рятувальники працювали за підвищенним рангом виклику, так як була загроза розповсюдження вогню.

О 15:27 пожежу було ліквідовано на площі 900 м². Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія обстріляла ракетами Одеський аеропорт і підприємство з виробництва меблів, – ОК "Південь"

Внаслідок обстрілу Одеси окупантами виникла пожежа, загиблих та постраждалих немає, - ДСНС 01
Внаслідок обстрілу Одеси окупантами виникла пожежа, загиблих та постраждалих немає, - ДСНС 02
Внаслідок обстрілу Одеси окупантами виникла пожежа, загиблих та постраждалих немає, - ДСНС 03
Внаслідок обстрілу Одеси окупантами виникла пожежа, загиблих та постраждалих немає, - ДСНС 04
Внаслідок обстрілу Одеси окупантами виникла пожежа, загиблих та постраждалих немає, - ДСНС 05
Внаслідок обстрілу Одеси окупантами виникла пожежа, загиблих та постраждалих немає, - ДСНС 06

Автор: 

обстріл (29181) Одеса (5499) ДСНС (5152)


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Украине нужно больше ПРО и ПВО и самых лучших в мире!!! Это нужно требовать в твиттере у всех министров обороны и у всех политиков! Кто не знает английский, переводите при помощи гугл переводчика! Каждый должен воевать на всех фронтах! Пишите политикам и министрам обороны и в СМИ западные самые популярные! Вооружения просите у всех военных компаний! Чем больше людей будет писать, тем больше будет помощи!
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07.05.2022 19:06 Відповісти
росіяни точно люди? часом здається що це якийсь особливий вид сарани
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07.05.2022 19:07 Відповісти
Вам не здається- так воно і є.
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07.05.2022 19:24 Відповісти
 
 