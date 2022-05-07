Рашисти скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, в якій ховалось майже все селище, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Російські окупанти скинули на школу в селищі Білогорівка авіабомбу. В той момент там знаходились близько 90 людей.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Останній тиждень Білогорівка - село поблизу Лисичанська - гаряча точка. Орки намагаються там здійснити прорив, точаться постійні бої. Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними мешканцями.
Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, в школі знаходилося близько 90 людей. Близько 30 осіб вже врятували з-під завалів. Рятувальна операція триває.
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рассєю, що не має вiдношення до Русi, так саме, як кацапи.
росiянцi, росiяни, бо росiя. можливо ще кацапо-орда. )
Реально - уродство души раскрывается в военное время...
У своїй масі народ легко зомбується. Це не я, це наука! Це по перше.
По друге: совковий нарід параші продовжували зомбувати і надалі на протязі 30 років!
От ми і маємо результат.
Як би Україна не вийшла з совку, то мала би такий самий результат, за виключенням в %% заходу (тут совок агітував на 25-30 років менше).
имеют какие-то украинские корни, возможно, но сами украинцами не являются, не считают себя
украинцами от слова совсем. не путайте зря людей.
не потрiбно тут писати маячню.
твари... уроды мерзеннее которых еще не придумала природа
Але, може, там і хати вже побиті з тими погребами.
"Воспоминания о войне" Н. Н. Никулин, дневник написан в 1975, опубликован в 90-е.
Я ... ЗА!!!!!....щоб ****ашить РОСІЮ!!!!
І це буде.....сцуки
Вам (мами і папи асвабадітєлєй) вернеться БУМЕРАНГОМ!!!!
*****......мені вас ублюдків,з яким ви виховали ваших уйо**бків-асфабадітєлєй НЕ ЖАЛКО!!!!!
Вас ***** знайде кожна ракета, снаряд, БАЙРАКТАР- та інше