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Рашисти скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, в якій ховалось майже все селище, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські окупанти скинули на школу в селищі Білогорівка авіабомбу. В той момент там знаходились близько 90 людей.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Останній тиждень Білогорівка - село поблизу Лисичанська - гаряча точка. Орки намагаються там здійснити прорив, точаться постійні бої. Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними мешканцями.

Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, в школі знаходилося близько 90 людей. Близько 30 осіб вже врятували з-під завалів. Рятувальна операція триває.

Також читайте: Двоє дітей загинули на Луганщині внаслідок обстрілу Привілля окупантами, ще дві дівчинки та жінка отримали поранення, - Гайдай. ФОТО

Рашисти скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, в якій ховалось майже все селище, - Гайдай 01
Рашисти скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, в якій ховалось майже все селище, - Гайдай 02
Рашисти скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, в якій ховалось майже все селище, - Гайдай 03

Автор: 

обстріл (29181) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+49
Ну какой же тварью надо быть, чтобы так поступить
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07.05.2022 21:57 Відповісти
+40
росіянами , не "руськими"!
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07.05.2022 22:06 Відповісти
+39
Руськими, просто руськими
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07.05.2022 22:00 Відповісти
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Ну какой же тварью надо быть, чтобы так поступить
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07.05.2022 21:57 Відповісти
Руськими, просто руськими
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07.05.2022 22:00 Відповісти
росіянами , не "руськими"!
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07.05.2022 22:06 Відповісти
ви теж не вгадали - паРашиньцями, треба звикати, що на сході від України живуть паРашеньці!
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07.05.2022 22:14 Відповісти
все они одинаковы не надо сюда мульку про руських пихать - в Украине живут украинцы а не руськi
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08.05.2022 01:12 Відповісти
якi руськi? майже в кожному мiстi є вулиця Руська. але це про Русь, а не про паРашу-

рассєю, що не має вiдношення до Русi, так саме, як кацапи.

росiянцi, росiяни, бо росiя. можливо ще кацапо-орда. )
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08.05.2022 04:56 Відповісти
Не путайте руських с руssкими.
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07.05.2022 22:21 Відповісти
а что есть хорошие руские? нет как ни называя все они ублюдки и убийцы
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08.05.2022 01:10 Відповісти
І саме тому ми вперто пишеш на їх язикє!
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08.05.2022 09:02 Відповісти
Это ж кто-то навёл....
Реально - уродство души раскрывается в военное время...
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07.05.2022 21:57 Відповісти
Так СССР выращивало моральных уродцев с очерствевшей душой. Многих удачно вырастило.
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07.05.2022 21:59 Відповісти
украинцев тоже СССР выращивало, но они же не стали такими? это ДНК, друг......
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07.05.2022 22:08 Відповісти
А кто по твоему вата в большинстве своем? Кто на нас нападает. Там каждый третий этнический украинец. Среди местных еще больше. Кем был убитый Бузина? Это люди с разрушенной душой. СССР и Россия буквально превращает людей в орков. Вот за что Украина сейчас сражается, чтобы не превратить и остальную Украину в такое.
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07.05.2022 22:11 Відповісти
я вам скажу дуже просту, але правдиву річ.

У своїй масі народ легко зомбується. Це не я, це наука! Це по перше.
По друге: совковий нарід параші продовжували зомбувати і надалі на протязі 30 років!
От ми і маємо результат.
Як би Україна не вийшла з совку, то мала би такий самий результат, за виключенням в %% заходу (тут совок агітував на 25-30 років менше).
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07.05.2022 22:21 Відповісти
Достатньо глянути на Білорусь, Придністров'я і навіть Крим, там люди мислять тими же тезами ...
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07.05.2022 22:52 Відповісти
Там де думають, читають і розмовляють російською мовою там всюди "вавка в головах". Саме тому кацапи так "воюють за язик". "Русскій язик" це інструмент універсального оскотинювання мас.
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07.05.2022 23:04 Відповісти
народ зомбуется при одном условии отсутствии образования и мозгов
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08.05.2022 01:15 Відповісти
кто? Бузина? этот кацапский ******** украинофоб? ты спалился кацап
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08.05.2022 01:14 Відповісти
каждый третий этнический украинец...

имеют какие-то украинские корни, возможно, но сами украинцами не являются, не считают себя

украинцами от слова совсем. не путайте зря людей.
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08.05.2022 05:00 Відповісти
сесесер выращивал не украинцев, а хАхлов и савейскага общечилавека.

не потрiбно тут писати маячню.
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08.05.2022 04:58 Відповісти
Не обязательно. Рашисты в принципе лупят по всем школам, тк школа - удобное место для размещения наших военных, госпиталей и тд. Потому школа - последнее место, куда нужно прятаться - ибо в частный дом прилететь может в основном случайно, а вот по школам, театрам, больницам и тд рашисты бьют целенаправленно.
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07.05.2022 22:02 Відповісти
Школа, это то место где этим ******* ставили двойки и говорили им, что они дауны. Теперь эти "Вовочки" доказывают "Марьи Ивановне" типа сама дура, смотри какой я лихой молодец "выросло".
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08.05.2022 05:05 Відповісти
Ты думаешь что то умное написал? Наводки требуют только передвигающиеся обьекты, все остальное есть в гугл.
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07.05.2022 22:13 Відповісти
Они стреляют по скоплениям сотовых телефонов! Когда вы уже это поймёте! Так было и с театром и с вокзалом и т.п.
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07.05.2022 23:53 Відповісти
если подвал глубоко то телефоны не видно умник
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08.05.2022 01:17 Відповісти
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07.05.2022 21:58 Відповісти
Суки! Тварюки! Нелюди! Нехай ті бомби падають вам на голови! Будьте прокляті навіки!
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07.05.2022 21:58 Відповісти
вы там шо? *********?????
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07.05.2022 21:59 Відповісти
Місцева ж вата і навела.
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07.05.2022 21:59 Відповісти
а шо там у вас в школе было? штаб Правого сектора? скопление ВСУ? или таки биолаборатория?
твари... уроды мерзеннее которых еще не придумала природа
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07.05.2022 22:02 Відповісти
неужели летчиков тоже меняют..., хочется верить, что нет, но если меняют, то, надеюсь, только с простреленными коленями...
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07.05.2022 22:06 Відповісти
меняют всех кого закажет путлер - тут зеленый чего изволите ? в очко заглянуть мiр мiр мiр..
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08.05.2022 01:19 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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07.05.2022 22:08 Відповісти
Неужели вы есть еще люди которые не поняли кто такие рашисты и почему школы, больницы, детсады и любое скопление людей для них ето привентивная цель, чтобы уничтожить побольше населения? Почему до сих пор люди облегчают рашистам задачу и скапливаются в одном месте, да еще в таком заметном
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07.05.2022 22:09 Відповісти
люди тупые столько лет их оболванивали тв-зомбоящики олигархов и к войне в 21 веке привыкнуть невозможно
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08.05.2022 01:21 Відповісти
А куди сховатися в селі ? Так, є погреби.

Але, може, там і хати вже побиті з тими погребами.
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08.05.2022 03:36 Відповісти
Злость переполняет!!!
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07.05.2022 22:10 Відповісти
Почему Украине еще не привезли системы Пэтриот и много ПВО и ПРО??? Они тупо будут смотреть, как убивают Украинцев или дадут оружие для защиты. Что ж это с миром происходит. Если это зло не помогут остановить, то мир превратится в тотальный АД!
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07.05.2022 22:12 Відповісти
а що зробила Україна, щоб до неї везли УСЕ-УСЕ?
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07.05.2022 22:23 Відповісти
Пішов слідом за рашистським кораблем!
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07.05.2022 22:40 Відповісти
Ну, к примеру, в течении трех месяцев сдерживают Россию. Что совпадает с целями стран Запада.
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07.05.2022 22:44 Відповісти
Нам ніхто нічого не винен. Допомагають чим можуть. Тому кажи "дякую" і використовуй для знищення окупантів те що є в наявності. І не треба "скіглити" як грьобаний кацап!
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07.05.2022 23:09 Відповісти
а чому зеленский закрывает каналы останавливает реформы и не выдает США каломойского?
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08.05.2022 01:23 Відповісти
Патамушта имя собственАе пишется с бАльшой букавки, а не только аббревиатура (о чем я), сокращенно Омерика.
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08.05.2022 05:14 Відповісти
Сколько можно украинским гражданам надеяться на то что русня обретет человеческие качества? Эти мрази никогда не станут людьми. Это полная противоположность человеку, полная противоположность творений Бога. Вот когда к русне начнут относиться как к созданиям дьявола, тогда и отношение к этой мерзости станет совсем другим. И украинцам нужно готовится к долгосрочной борьбе с этим ублюдками, до полного их уничтожения.
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07.05.2022 22:19 Відповісти
Кто такой Дьявол (Сатана, Люцефер)? Почему противоположность творений Бога если это его сын, его творение? При этом толкование его имени "Светоносный". Верить надо в ЗСУ.
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08.05.2022 05:28 Відповісти
Підори,***
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07.05.2022 22:27 Відповісти
Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных."

"Воспоминания о войне" Н. Н. Никулин, дневник написан в 1975, опубликован в 90-е.
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07.05.2022 22:57 Відповісти
і потім нашим треба дотримуватись якихось правил у війні з цими падлами?
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07.05.2022 23:01 Відповісти
Ну сцуки.....тварі....будьте ви прокляті!!!
Я ... ЗА!!!!!....щоб ****ашить РОСІЮ!!!!
І це буде.....сцуки

Вам (мами і папи асвабадітєлєй) вернеться БУМЕРАНГОМ!!!!
*****......мені вас ублюдків,з яким ви виховали ваших уйо**бків-асфабадітєлєй НЕ ЖАЛКО!!!!!

Вас ***** знайде кожна ракета, снаряд, БАЙРАКТАР- та інше

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07.05.2022 23:03 Відповісти
Два дня тому заехал к другу в частный сектор. Дом напротив хозяин отдал беженцам, две семьи, с донецкой области. Они рассказали, что эвакуировались все кто хотел, а отказались от эвакуации те, кто ждёт русский мир, в том числе половина их соседей. Одурманенные люди в итоге рассчитываются жизнью за свою глупость.
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07.05.2022 23:07 Відповісти
и при этом кацапы их с удовольствием уничтожают свой же руськiй мiр в Украине - с их магучiм язiком - шизофрения и природный отбор
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08.05.2022 01:26 Відповісти
Треба тварюкам добре зіпсувати свято фашистів на кістках 9 травня.
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07.05.2022 23:15 Відповісти
Просто не заваджайте, вони самі обісруться по "своєму обикновєнію"
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08.05.2022 18:41 Відповісти
Росийское бытие опустилоь до того уровня при котором безполезно уповать на сознание.
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08.05.2022 06:55 Відповісти
Уроды,пля..."Благодарный житель Луганщины".
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08.05.2022 07:46 Відповісти
Цілий місяць голова ОВА Луганщини криком кричав що треба терміново евакуюватися, давав автобуси їм, які від'їзжали звідти майже порожніми! А тому можна зробити висновок, що місцевим ***** під якою владою жити, думали пересидіти поки хтось остаточно не захопить їх селище. Ватность і тупість вбиває!
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08.05.2022 09:15 Відповісти
Пані Катерино, не робіть поспішних висновків бо в Україні повно людей що не покинуть рідну домівку за жодних обставин.
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08.05.2022 19:04 Відповісти
 
 