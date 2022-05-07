Рашисти скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, в якій ховалось майже все селище, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські окупанти скинули на школу в селищі Білогорівка авіабомбу. В той момент там знаходились близько 90 людей.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Останній тиждень Білогорівка - село поблизу Лисичанська - гаряча точка. Орки намагаються там здійснити прорив, точаться постійні бої. Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними мешканцями.

Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, в школі знаходилося близько 90 людей. Близько 30 осіб вже врятували з-під завалів. Рятувальна операція триває.

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