Бомбардування школи в Білогорівці на Луганщині: З-під завалів вилучено тіла двох загиблих. ФОТО

Рятувальники ліквідували пожежу будівлі школи в смт Білогорівка, яка виникла внаслідок бомбардування російськими окупантами.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"7 травня о 16:37 в смт Білогорівка Сєвєродонецького району внаслідок ворожого обстрілу сталося попадання в будівлю школи з подальшим загоранням на площі близько 300 м кв.



О 20:12 пожежу ліквідовано. Підрозділами ДСНС врятовано 2 особи", - йдеться в повідомленні.

Рятувальниками проведено розбір завалів. На даний час роботи з розбирання завалів призупинено. Вилучено тіла 2 загиблих осіб. Кількість можливих жертв уточнюється.



Продовження робіт заплановано на 8 травня.

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