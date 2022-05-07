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Бомбардування школи в Білогорівці на Луганщині: З-під завалів вилучено тіла двох загиблих. ФОТО

Рятувальники ліквідували пожежу будівлі школи в смт Білогорівка, яка виникла внаслідок бомбардування російськими окупантами.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"7 травня о 16:37 в смт Білогорівка Сєвєродонецького району внаслідок ворожого обстрілу сталося попадання в будівлю школи з подальшим загоранням на площі близько 300 м кв.

О 20:12 пожежу ліквідовано. Підрозділами ДСНС врятовано 2 особи", - йдеться в повідомленні.

Рятувальниками проведено розбір завалів. На даний час роботи з розбирання завалів призупинено. Вилучено тіла 2 загиблих осіб. Кількість можливих жертв уточнюється.

Продовження робіт заплановано на 8 травня.

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Бомбардування школи в Білогорівці на Луганщині: З-під завалів вилучено тіла двох загиблих 01
Бомбардування школи в Білогорівці на Луганщині: З-під завалів вилучено тіла двох загиблих 02

Автор: 

школа (2224) ДСНС (5152) Луганська область (4892)


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07.05.2022 23:58 Відповісти
Паскуди ********...
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08.05.2022 00:05 Відповісти
 
 