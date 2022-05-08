"Руzzкий военный, бери и уходи": До пам'ятника Суворову в Ізмаїлі принесли побутову техніку. ФОТО
В Ізмаїлі на Одещині до пам'ятника російського полководця Олександра Суворова люди принесли побутову техніку з написом "Російський військовий, бери і йди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Це був перфоманс, де ми виразили свою позицію щодо пам'яток, які пов'язані з катами українського народу. Хочемо, щоб цей пам'ятник прибрали", – розказала учасниця акції.
Топ коментарі
+27 Яр Холодний
показати весь коментар08.05.2022 00:17 Відповісти Посилання
+21 Autorare Autorare
показати весь коментар08.05.2022 00:21 Відповісти Посилання
+20 Dima30
показати весь коментар08.05.2022 00:22 Відповісти Посилання
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Тачила, явно свежая -- прямо с кордона.
Как они выехали из Украины?
...не смог спросить... -- пахать ехал.
Шо скажете?
Ватаны скажут: "эта другое"
За второй экз не знал, спасибо