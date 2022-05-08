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Новини Фото Війна
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"Руzzкий военный, бери и уходи": До пам'ятника Суворову в Ізмаїлі принесли побутову техніку. ФОТО

В Ізмаїлі на Одещині до пам'ятника російського полководця Олександра Суворова люди принесли побутову техніку з написом "Російський військовий, бери і йди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Це був перфоманс, де ми виразили свою позицію щодо пам'яток, які пов'язані з катами українського народу. Хочемо, щоб цей пам'ятник прибрали", – розказала учасниця акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 крилаті ракети ворога завдали удару по Одещині

Руzzкий военный, бери и уходи: До памятника Суворову в Ізмаїлі принесли побутову техніку 01

Автор: 

акція (1461) Ізмаїл (169) Одеська область (3290)


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Топ коментарі
+27
Трусів не вистачає - вони це теж ********** красти!
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08.05.2022 00:17 Відповісти
+21
Це все повинно бути знесено як найшвидше, разом з потворою в Одесі
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08.05.2022 00:21 Відповісти
+20
цьому пам'ятнику місце біля крейсера москва
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08.05.2022 00:22 Відповісти
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Трусів не вистачає - вони це теж ********** красти!
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08.05.2022 00:17 Відповісти
Скабеева охренела или тоже зигует (жіночки вибачаюсь) клитором?
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08.05.2022 07:17 Відповісти
Красиво, но вряд ли поможет.
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08.05.2022 00:21 Відповісти
Это для себя люди сделали..тоже война..делают, что могут..спасибо им за это
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08.05.2022 00:24 Відповісти
Зная слабость орков к бытовой технике надо просто эту бытовую технику (унитазы, холодильники, стиральные машины, микроволновки, можно всё б/у) выставить, разбросать по дорогам, по которым планируется наступление - тогда они забудут всё на свете и всякое наступление там в корне захлебнется.. )
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08.05.2022 10:50 Відповісти
Це все повинно бути знесено як найшвидше, разом з потворою в Одесі
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08.05.2022 00:21 Відповісти
Вже і тепер ,знести нах всю кацапську уйню! В Одесі зрозуміло ,там мер кацапський підарас і в Ізраїлі теж!!. Люди можуть самі організуватися і знести нах цих ідолів смерті!
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08.05.2022 08:06 Відповісти
https://twitter.com/UAWeapons/status/1523027490230444035?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523027821525966848%7Ctwgr%5E%7Ctwc https://twitter.com/UAWeapons/status/1523027490230444035?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523027821525966848%7Ctwgr%5E%7Ctwc

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08.05.2022 00:21 Відповісти
Прекрасное видео, смотрел бы да смотрел.. )
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08.05.2022 10:53 Відповісти
цьому пам'ятнику місце біля крейсера москва
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08.05.2022 00:22 Відповісти
Після звільнення необхідно відразу знести всі без винятку памятники кацапам всіх мастей. І не кудись на склад їх запхати, а знищувати назавжди і переплавляти! Он в Каховці лєніна-бланка звідкіля дістали? Ага. Саме зі складів куди їх місцева влада запхала...
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08.05.2022 00:24 Відповісти
Це не легко буде зробити, на прикладі Одеси , там почали зносити якесь лайно кацапське так у них є який корисний дурень коля серга , почас казати про "історічєскі сложилось " і всяку подібну маячню і таких ідвотів просто безмежна кількість
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08.05.2022 00:30 Відповісти
Треба щоб вночі військові підігнали тягача і знесли нахер,без дебільних анонсів і опитувань вати !
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08.05.2022 01:15 Відповісти
Он на Змеиный или на Чернобаевку показывает?
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08.05.2022 07:21 Відповісти
После ухода товарища Встали-на, отдолбившего Ильича.
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08.05.2022 12:01 Відповісти
А чого не написали куда саме йому йти?
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08.05.2022 00:27 Відповісти
на кремль сбросить тот памятник
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08.05.2022 00:30 Відповісти
Позавчера вечером... -- Нюрнберг -- ...на светофоре внедорожник, япошка из дорогих -- грязный, пыльный, номера какой-то сеткой затянуты? В кабине два хлопця мило общаются.
Тачила, явно свежая -- прямо с кордона.
Как они выехали из Украины?
...не смог спросить... -- пахать ехал.
Шо скажете?
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08.05.2022 00:38 Відповісти
можливо волонтери, а може "убіганти" за бабло кордон перетнули.
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08.05.2022 00:59 Відповісти
не згоден - россійски военний потрібен остатися трупом в україньскій землі.
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08.05.2022 00:38 Відповісти
всю кацапську бурятію в Україну поховаемо з оленями і шаманами - дзинь по зубах..
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08.05.2022 00:42 Відповісти
вузькоглазий кацап - в Україні ти добитий...
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08.05.2022 00:44 Відповісти
нуль шансів.
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08.05.2022 00:45 Відповісти
Почему это чучело до сих пор там стоит?
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08.05.2022 00:58 Відповісти
Точно такой же памятник-близнец есть и в Одессе. Но всем пох, как и на екатерину

Ватаны скажут: "эта другое"
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08.05.2022 01:07 Відповісти
Ватаны в Измаиле на первом экземпляре сабельку восстановили или с обломком так и стоит?

За второй экз не знал, спасибо
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08.05.2022 08:01 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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08.05.2022 01:00 Відповісти
"на позиції 2/24" не всіх устроює - тварі самі прийшли... добити в нуль!
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08.05.2022 01:07 Відповісти
Нада просто звалити цей ганебний пам'ятник. Прибрати це гамно з міста .
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08.05.2022 01:46 Відповісти
Засуньте Суворову сзади швабру. При жизни он это очень любил...
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08.05.2022 07:02 Відповісти
В якомусь місті буряти ст ще якась російська шелупонь покрали електрочайник, але без підставок. Певно будуть чай на газовій плиті кип'ятити
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08.05.2022 07:19 Відповісти
*****, вся Америка зараз працює на Україну - і ще шось не те...
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08.05.2022 09:06 Відповісти
)))))))))))))))
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08.05.2022 09:32 Відповісти
Вірніше було б «русскій воєнній бєрі,подєржі,обосцісь і сдохні»
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08.05.2022 10:46 Відповісти
Как сочно макнули московитов ! Молодцы !
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08.05.2022 11:12 Відповісти
 
 