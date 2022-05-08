"Руzzкий военный, бери и уходи": До пам'ятника Суворову в Ізмаїлі принесли побутову техніку. ФОТО

В Ізмаїлі на Одещині до пам'ятника російського полководця Олександра Суворова люди принесли побутову техніку з написом "Російський військовий, бери і йди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Це був перфоманс, де ми виразили свою позицію щодо пам'яток, які пов'язані з катами українського народу. Хочемо, щоб цей пам'ятник прибрали", – розказала учасниця акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 крилаті ракети ворога завдали удару по Одещині