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У Бучі знайшли радіоактивну колбу, вкрадену російськими окупантами на ЧАЕС, - Енергоатом. ФОТО
Одна з вкрадених російськими військами колб з радіоактивною речовиною, яку ті вивезли з Чорнобильської АЕС під час окупації, знайшлась у Бучі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Енергоатом.
Бучанин виявив знахідку у власному будинку після "гостювання" в ньому російських окупантів. Після цього містянин викликав саперів.
Спеціалісти, які прибули на виклик, вилучили небезпечну ємність та передали на утилізацію.
Пізніше з’ясувалось, що радіаційний фон колби, в якій знаходилась ртуть, значно перевищує норму.
Топ коментарі
+27 Urs
показати весь коментар08.05.2022 00:26 Відповісти Посилання
+18 Сергій Осадчий
показати весь коментар08.05.2022 00:43 Відповісти Посилання
+10 уаыау
показати весь коментар08.05.2022 00:28 Відповісти Посилання
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Питає його - що за дроти на стовпі. Він каже - то інтернет проведено. Виходить з хати - а той на стовпі дроти знімає.
- що ти робиш?
- вот, прівезу домой інтернет, а то у нас нєту.
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не довіз, кацап, трофей