У Бучі знайшли радіоактивну колбу, вкрадену російськими окупантами на ЧАЕС, - Енергоатом. ФОТО

Одна з вкрадених російськими військами колб з радіоактивною речовиною, яку ті вивезли з Чорнобильської АЕС під час окупації, знайшлась у Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Енергоатом.

Бучанин виявив знахідку у власному будинку після "гостювання" в ньому російських окупантів. Після цього містянин викликав саперів.

Спеціалісти, які прибули на виклик, вилучили небезпечну ємність та передали на утилізацію.

Пізніше з’ясувалось, що радіаційний фон колби, в якій знаходилась ртуть, значно перевищує норму.

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