УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6177 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
10 968 21

У Бучі знайшли радіоактивну колбу, вкрадену російськими окупантами на ЧАЕС, - Енергоатом. ФОТО

Одна з вкрадених російськими військами колб з радіоактивною речовиною, яку ті вивезли з Чорнобильської АЕС під час окупації, знайшлась у Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Енергоатом.

Бучанин виявив знахідку у власному будинку після "гостювання" в ньому російських окупантів. Після цього містянин викликав саперів.

Спеціалісти, які прибули на виклик, вилучили небезпечну ємність та передали на утилізацію.

Пізніше з’ясувалось, що радіаційний фон колби, в якій знаходилась ртуть, значно перевищує норму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники і Рудий ліс: наслідки окупації у найбільш забрудненій частині Чорнобиля. ВIДЕО

У Бучі знайшли радіоактивну колбу, вкрадену російськими окупантами на ЧАЕС, - Енергоатом 01

Автор: 

радіація (187) ЧАЕС (544)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
всегда знал, что кацапы - дремучие необразованные долбоёбы. Тащить с собой семь килограмм ртути... вот нахера? Жаль, не успел отправить из минска в свой мухосранск, и там всем дружбанам раздать на сувениры.
показати весь коментар
08.05.2022 00:26 Відповісти
+18
Ти хіба не читав (забув посилання на жаль) розповідь херсонця (десь з пригороду)?
Питає його - що за дроти на стовпі. Він каже - то інтернет проведено. Виходить з хати - а той на стовпі дроти знімає.
- що ти робиш?
- вот, прівезу домой інтернет, а то у нас нєту.
показати весь коментар
08.05.2022 00:43 Відповісти
+10
Мабуть не встиг додому відправити цінний трофей , на жаль ...
показати весь коментар
08.05.2022 00:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всегда знал, что кацапы - дремучие необразованные долбоёбы. Тащить с собой семь килограмм ртути... вот нахера? Жаль, не успел отправить из минска в свой мухосранск, и там всем дружбанам раздать на сувениры.
показати весь коментар
08.05.2022 00:26 Відповісти
Ну якщо б не були **********, то знали б ціну за такий товар. А так унітаз і чайник без підставки з несвіжими труселями переважили на внутрішньокацапському ринку цінних елементів.
показати весь коментар
08.05.2022 00:41 Відповісти
в руках безграмотного населения цена этому элементу - минус здоровье плюс длительное расстройство здоровья с быстрым угасанием.
показати весь коментар
08.05.2022 01:09 Відповісти
Ти хіба не читав (забув посилання на жаль) розповідь херсонця (десь з пригороду)?
Питає його - що за дроти на стовпі. Він каже - то інтернет проведено. Виходить з хати - а той на стовпі дроти знімає.
- що ти робиш?
- вот, прівезу домой інтернет, а то у нас нєту.
показати весь коментар
08.05.2022 00:43 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2022 02:03 Відповісти
Якщо не анекдот -то стане ним...інтернет...в "проводах"...от умори.
показати весь коментар
08.05.2022 06:58 Відповісти
Та ні - 100%. Десь (забув блін на якому ресурсі, може charter97.org,) тиждень назад була розповідь херсонця про життя в окупації - це тільки один з моментів.
показати весь коментар
08.05.2022 09:21 Відповісти
Кацапам не було з чого "водку" бухати
показати весь коментар
08.05.2022 00:28 Відповісти
Мабуть не встиг додому відправити цінний трофей , на жаль ...
показати весь коментар
08.05.2022 00:28 Відповісти
Так може вони просто її забули?
Треба відправить...
показати весь коментар
08.05.2022 00:28 Відповісти
кацпы не выпили, странно
показати весь коментар
08.05.2022 00:32 Відповісти
Плохо лежало™
показати весь коментар
08.05.2022 01:01 Відповісти
Надіюся - кацап спав з тим бутлем під подушкою ("Штоб никто не "тиснул!")
показати весь коментар
08.05.2022 01:03 Відповісти
вообще-то, это груша от клизмы, если шо. )
показати весь коментар
08.05.2022 03:27 Відповісти
Він просто думав що там джин
показати весь коментар
08.05.2022 01:29 Відповісти
а могли в колбі і самогон гнати
не довіз, кацап, трофей
показати весь коментар
08.05.2022 08:14 Відповісти
это их скрепа
показати весь коментар
08.05.2022 09:03 Відповісти
Отже ж кацапські півні крадуть все,що бачать.
показати весь коментар
08.05.2022 10:45 Відповісти
Чел думал что это лампа алладина
показати весь коментар
08.05.2022 11:56 Відповісти
 
 