Ракети, "Смерчі", танки, авіація. За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини. ФОТОрепортаж

Окупанти вбили чотирьох мирних жителів, ще 10 – поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів - житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Нацполіцію.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Дружківка, Мар’їнка, Залізне, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ, Малотаранівка, Дробишеве, Очеретине, Новокалинове Очеретинської ТГ, Званівка Званівської ТГ, Нью-Йорк, Костянтинівка Мар’їнського району, Сидорове Святогірської ТГ, Дронівка Бахмутського району", - йдеться у повідомленні.

У поліції Донецької області зазначають, що ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків, важкої артилерії. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.





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