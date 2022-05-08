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Ракети, "Смерчі", танки, авіація. За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини. ФОТОрепортаж

Окупанти вбили чотирьох мирних жителів, ще 10 – поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів - житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Нацполіцію.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Дружківка, Мар’їнка, Залізне, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ, Малотаранівка, Дробишеве, Очеретине, Новокалинове Очеретинської ТГ, Званівка Званівської ТГ, Нью-Йорк, Костянтинівка Мар’їнського району, Сидорове Святогірської ТГ, Дронівка Бахмутського району", - йдеться у повідомленні.

У поліції Донецької області зазначають, що ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків, важкої артилерії. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Ракети, Смерчі, танки, авіація. За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини 01
Ракети, Смерчі, танки, авіація. За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вбили 4 цивільних на Донеччині, 9 осіб отримали поранення, - ОВА


Ракети, Смерчі, танки, авіація. За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини 03
Ракети, Смерчі, танки, авіація. За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини 04
Ракети, Смерчі, танки, авіація. За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини 05
Ракети, Смерчі, танки, авіація. За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини 06
Ракети, Смерчі, танки, авіація. За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини 07
Ракети, Смерчі, танки, авіація. За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини 08
Ракети, Смерчі, танки, авіація. За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини 09
Ракети, Смерчі, танки, авіація. За добу росіяни обстріляли 19 населених пунктів Донеччини 10

обстріл (29195) Нацполіція (15276) Донецька область (8812)


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Вчора орки на су34 над Костянтинівкою літали як у себе дома. Ніхто навіть зе стінгера чи інгли не пальнув. Добре підготувались за 2 місяці. А це глубокий тил.
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08.05.2022 10:58 Відповісти
Во-первых, надо охладить головку самонаведения, это время на подготовку. Самолет пролетит довольно далеко. Во-вторых, ракета из стингера не летит за самолетом 50км. Она летит всего несколько км, затем просто летит с падением скорости и уже не может маневрировать даже. Игла тоже самое. Самолет лучше всего сбивать из Бука, притом их желательно пособирать в Европе, они же есть у них вполне себе. А для этого нужны радары, которые легко уничтожить и их надо много. Ну и спаренные 23-30мм пулеметы для небольшой высоту могут хорошо отработать. И конечно свои истребители, но у кацапов ПВО как раз есть. Так что сидим в бункерах, пока либо не пришла помощь, либо нет отвлекающего маневра в Белгород.
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08.05.2022 11:13 Відповісти
Дивлюся що москальня витворяє і переконуюсь що фашизм це не про німців у 2 св. Це вони роблять з ненависті - як колись дикі племена руйнували оазиси цивілізації, уявіть собі ваньку з ****** якоїсь архангельской губєрнии що виріс в бараку, без води, світла, дороги, серед щоденного пияцтва і неробства . Мрія ваньки "всех унижтожить патамушта ани живут не как ми" і канєшна ******** унітаз та пару килимів з підлоги у літній кухні. Такой вот он руzzкий мир
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08.05.2022 11:05 Відповісти
я так понимаю донецкую и луганскую области рашисты не "освобождают" а ровняют ! высшая мера фашизма цинизма
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08.05.2022 11:26 Відповісти
Звільняють від будинків, людей і навіть тварин.
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08.05.2022 12:52 Відповісти
УРОДЫ *** НЕНАВИЖУ руZZких...
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08.05.2022 12:22 Відповісти
 
 