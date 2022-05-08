Спікерка німецького Бундестагу Бас прибула до Києва. ФОТО

Голова Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Бербель Бас у неділю прибула до Києва.

Про це повідомив у твітері керівник секретаріату німецького парламенту Енріко Брісса, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова Бундестагу Бербель Бас розпочинає свій візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни і тиранії націонал-соціалістів і проведе політичні переговори", - написав Брісса.

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