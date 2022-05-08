Спікерка німецького Бундестагу Бас прибула до Києва. ФОТО
Голова Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Бербель Бас у неділю прибула до Києва.
Про це повідомив у твітері керівник секретаріату німецького парламенту Енріко Брісса, інформує Цензор.НЕТ.
"Голова Бундестагу Бербель Бас розпочинає свій візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни і тиранії націонал-соціалістів і проведе політичні переговори", - написав Брісса.
Топ коментарі
+9 Генадий Горелик
показати весь коментар08.05.2022 11:40 Відповісти Посилання
+6 MAKAROV #508144
показати весь коментар08.05.2022 11:38 Відповісти Посилання
+6 Stanislav Voronenko
показати весь коментар08.05.2022 12:20 Відповісти Посилання
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Збивають крилаті ракети, а балістичні що подають зверху "Іскандери" збити неможливо тим ППО, що зараз є у нас..
натюрліх фрекен бон.. яя.. цигель-цигель ай-лю-лю..
скоро чмеркель наважиться припертися
- Вот победим украинцев куплю костюм с отливом и поедем делить с немцами польшу.
- Йа йа вольдемар ❗
Дякуємо друзі.