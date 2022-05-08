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Новини Фото Війна
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Понад 250 квартир пошкоджено після вчорашнього ракетного удару військ РФ по Одесі. ФОТОрепортаж

252 квартири постраждали від вчорашнього ракетного обстрілу Одеси військами РФ.

Про це повідомили у департаменті ЖКГ міста, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міськради.

"Комунальні служби займаються очищенням території від вибитих шибок і рам. На затягування віконних прорізів пішло 1800 кв. м плівки. Станом на ранок 8 травня залишилося в роботі ще близько 25 відсотків квартир (з урахуванням тих, з яких тимчасово виїхали мешканці)", - наголошується в повідомленні.

Понад 250 квартир пошкоджено після вчорашнього ракетного удару військ РФ по Одесі 01
Понад 250 квартир пошкоджено після вчорашнього ракетного удару військ РФ по Одесі 02
Понад 250 квартир пошкоджено після вчорашнього ракетного удару військ РФ по Одесі 03
Понад 250 квартир пошкоджено після вчорашнього ракетного удару військ РФ по Одесі 04
Понад 250 квартир пошкоджено після вчорашнього ракетного удару військ РФ по Одесі 05
Понад 250 квартир пошкоджено після вчорашнього ракетного удару військ РФ по Одесі 06
Понад 250 квартир пошкоджено після вчорашнього ракетного удару військ РФ по Одесі 07

Також читайте: Внаслідок обстрілу Одеси окупантами виникла пожежа, загиблих та постраждалих немає, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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обстріл (29195) Одеса (5499) пошкодження (173) ракети (4073)


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Топ коментарі
+5
Гутьєрешу в ООН напишіть .. а папа Франциск помолиться і Европа виразить очєрєдную озабочєннось
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08.05.2022 14:00 Відповісти
+3
ви маєте на озброєнні НЛО?
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08.05.2022 14:10 Відповісти
+2
терпило в Украине только один - зеленый буратин
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08.05.2022 15:11 Відповісти
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Гутьєрешу в ООН напишіть .. а папа Франциск помолиться і Европа виразить очєрєдную озабочєннось
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08.05.2022 14:00 Відповісти
Все відновимо. Одеса себе не впізнає.
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08.05.2022 14:00 Відповісти
ви маєте на озброєнні НЛО?
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08.05.2022 14:10 Відповісти
Ну Зе же обещал бамбить.
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08.05.2022 14:50 Відповісти
терпило в Украине только один - зеленый буратин
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08.05.2022 15:11 Відповісти
мешают такие терпилы как ты, пишущие глупости....
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08.05.2022 15:49 Відповісти
а ти що вважаєш в параші само вибухає, загоряється , раптово псується, через недопалки мокши тільки у сибиру пожежі
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08.05.2022 14:36 Відповісти
В телеграмм каналах кацапы радуются обстрелам Одессы, вот действительно "одиннарод", интересно в Одессе ещё кричат "Одесса русский город"?
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08.05.2022 18:16 Відповісти
 
 