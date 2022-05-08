Понад 250 квартир пошкоджено після вчорашнього ракетного удару військ РФ по Одесі. ФОТОрепортаж
252 квартири постраждали від вчорашнього ракетного обстрілу Одеси військами РФ.
Про це повідомили у департаменті ЖКГ міста, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міськради.
"Комунальні служби займаються очищенням території від вибитих шибок і рам. На затягування віконних прорізів пішло 1800 кв. м плівки. Станом на ранок 8 травня залишилося в роботі ще близько 25 відсотків квартир (з урахуванням тих, з яких тимчасово виїхали мешканці)", - наголошується в повідомленні.
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