Трюдо приїхав в Ірпінь, щоб побачити жахіття, які вчинили російські окупанти, - мер Маркушин. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав Ірпінь.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Маркушин, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно мав честь говорити із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє.



Щиро дякую пану Трюдо за ту підтримку, яку сьогодні надає Канада Україні. Віримо у подальшу співпрацю наших країн і щодо відбудови українських міст після нашої перемоги. Сподіваюся на підтримку пана Джастіна Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об‘єктів інфраструктури в Ірпені. З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом", - поінформував очільник міста.

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