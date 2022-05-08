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Трюдо приїхав в Ірпінь, щоб побачити жахіття, які вчинили російські окупанти, - мер Маркушин. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав Ірпінь.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Маркушин, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно мав честь говорити із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє.

Щиро дякую пану Трюдо за ту підтримку, яку сьогодні надає Канада Україні. Віримо у подальшу співпрацю наших країн і щодо відбудови українських міст після нашої перемоги. Сподіваюся на підтримку пана Джастіна Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об‘єктів інфраструктури в Ірпені. З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом", - поінформував очільник міста.

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Трюдо приїхав в Ірпінь, щоб побачити жахіття, які вчинили російські окупанти, - мер Маркушин 01
Трюдо приїхав в Ірпінь, щоб побачити жахіття, які вчинили російські окупанти, - мер Маркушин 02
Трюдо приїхав в Ірпінь, щоб побачити жахіття, які вчинили російські окупанти, - мер Маркушин 03

Автор: 

Ірпінь (358) Трюдо Джастін (355) Маркушин Олександр (48)


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Топ коментарі
+40
Дякуємо, Канада!
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08.05.2022 17:02 Відповісти
+37
ще один таємний візит. Ще один ляпас *****
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08.05.2022 17:01 Відповісти
+28
Молодець клиновий листочок!👍🇺🇦🤝🇨🇦
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08.05.2022 17:06 Відповісти
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ще один таємний візит. Ще один ляпас *****
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08.05.2022 17:01 Відповісти
До нього завтра навіть бацька не приїде))
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08.05.2022 17:35 Відповісти
Дякуємо, Канада!
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08.05.2022 17:02 Відповісти
Молодець клиновий листочок!👍🇺🇦🤝🇨🇦
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08.05.2022 17:06 Відповісти
"кленовий"! "клин клином вишибають"!
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08.05.2022 20:08 Відповісти
Трюдо-респект...
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08.05.2022 17:19 Відповісти
І Боно сьогодні в столичному метро, і Трюдо під Києвом. Гідна підтримка.
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08.05.2022 17:19 Відповісти
Перша леді Джилл Байденко в Ужгороді
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08.05.2022 17:27 Відповісти
Наша туди теж терміново з Іспанії приперлась?
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08.05.2022 17:38 Відповісти
Не приперлась, а приїхала, не знаю звідки, і нікому не треба знати, і добре зробила. Учіться поважати - якщо не конкретних людей, то принаймні їхні ролі в державі.
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08.05.2022 17:45 Відповісти

Справжній дід Василь. Плюнути-неважливо в кого, але краще в ЗЕ, харкнути, обматюкати....
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08.05.2022 19:29 Відповісти
Трюдо молодец.
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08.05.2022 17:23 Відповісти
Без полку охорони як у зе. Просто Трюдо.
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08.05.2022 18:00 Відповісти
Дуже дякуемо Канада!
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08.05.2022 17:30 Відповісти
Підданий Королеви Великобританії, однако! Слава Трюдо! Боже, храни Королеву!
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08.05.2022 17:50 Відповісти
Канада це наші друзі.
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08.05.2022 18:05 Відповісти
Дякуючи лобі Конгресу Украінців Канади
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08.05.2022 18:40 Відповісти
Канада по жизні проти рахи як і Британське королівство. ***** нам славянский мир з ********** і засрахою - я хочу в Обєднане Королівство, разом з демократичною Польщею. Канада піддана Королеви - британці з них кров не пють і іхні міста не нищать.
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08.05.2022 18:20 Відповісти
Вибори нпочалися, як він допосагає тим біженцям з України, що вже в Канаді?
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08.05.2022 18:20 Відповісти
Та ні. Воно оголосило дострокові вибори минулого року, вивалило з поплічницею христькою на них 650 млн, бо дуже хотіло отримати мажоритарний уряд. Результат такий, як і був - міноритарний.
Всі плювалися, але з кловуна як з гусака вода (чого варта купівля бовтушки по 10 доз на людину).
Це байстрюччя захоплюється Китаєм, теж будує режим. Аж до Європарламенту дійшла інфа про його "діяльність".
Але в Україні це чмо - іконка номер 2.
Воно мусить зображати якби допомогу Україні, але вона далеко не така, якою могла б бути.
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08.05.2022 19:42 Відповісти
Тоді незабаром чекаємо ще делегацію соціалістів з NDP..
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08.05.2022 20:03 Відповісти
Расист-сикх навряд чи поїде.
І не треба воно в Україні.
Воно крутить кловуном і отримує те, що йому потрібно, і так.
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08.05.2022 20:22 Відповісти
 
 