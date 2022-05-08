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Новини Фото Війна
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Рашисти знову обстріляли НПЗ у Лисичанську, почалася пожежа, але через удари окупантів гасіння неможливе, - Гайдай. ФОТО

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську на Луганщині.

Про це повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності заводу, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин. Площа пожежі 360 кв.м., є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів.

Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися, та покинули зону небезпеки. Гасіння неможливе. Обстріли не вщухають", - йдеться в повідомленні.

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Рашисти знову обстріляли НПЗ у Лисичанську, почалася пожежа, але через удари окупантів гасіння неможливе, - Гайдай 01

Автор: 

Лисичанськ (315) НПЗ (593) обстріл (29195) пожежа (4353) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+7
Секта любителей Вовы уничтожает экологию... Хотя мне пришла мысль: не угробит ли кацапов их сцарь и предводитель умалишённых? Ведь они в Рай нацелились?
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08.05.2022 18:52 Відповісти
+6
Уявляю, як МНСники прославляють Зе-леного, їдучі на обстріляний МПЗ, по новеньким, заасфальтованим дорогам...
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08.05.2022 19:00 Відповісти
+6
там всеравно за кого тот талибан-реально кацапы и желторотые китайские макаки получат на свою задницу гарячую точку,что нам на руку
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08.05.2022 19:01 Відповісти
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Секта любителей Вовы уничтожает экологию... Хотя мне пришла мысль: не угробит ли кацапов их сцарь и предводитель умалишённых? Ведь они в Рай нацелились?
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08.05.2022 18:52 Відповісти
Талібан збирає війська. Походу другий фронт.
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08.05.2022 18:56 Відповісти
Талібан за нас чи за фашистів?
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08.05.2022 18:58 Відповісти
там всеравно за кого тот талибан-реально кацапы и желторотые китайские макаки получат на свою задницу гарячую точку,что нам на руку
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08.05.2022 19:01 Відповісти
Таліби будуть різати кацапів. Це все що треба знати.
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08.05.2022 19:27 Відповісти
Уявляю, як МНСники прославляють Зе-леного, їдучі на обстріляний МПЗ, по новеньким, заасфальтованим дорогам...
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08.05.2022 19:00 Відповісти
Щось давно нічого не хлопало на рашкє...
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08.05.2022 19:14 Відповісти
Чудеса та й годі ... Так власник Лисичанського НПЗ - роснєфть . !!! Свій же завод ******** , придурки .
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08.05.2022 19:21 Відповісти
По принципу: не доставайся же ты никому!
как пришло, так и ушло!
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08.05.2022 19:29 Відповісти
это завод -разливалка готового продукта из кацапии,так что особых потерь для экономики Украины нет от слова вообще
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08.05.2022 19:29 Відповісти
так поезжай на россию там дешевле бензин в разы
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08.05.2022 19:44 Відповісти
Не начнут а уже возят. Кременчугский НПЗ разбомблен, вот где проблема.
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08.05.2022 19:46 Відповісти
завод уже 12 лет неработает
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08.05.2022 21:56 Відповісти
сам нефтеперерабатывающий коплекс да,а вот производство пропелена и продуктов из него как и кирпичный и др.производства все таки украинские.
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08.05.2022 19:57 Відповісти
 
 