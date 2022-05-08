Рашисти знову обстріляли НПЗ у Лисичанську, почалася пожежа, але через удари окупантів гасіння неможливе, - Гайдай. ФОТО

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську на Луганщині.

Про це повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності заводу, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин. Площа пожежі 360 кв.м., є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів.



Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися, та покинули зону небезпеки. Гасіння неможливе. Обстріли не вщухають", - йдеться в повідомленні.

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