Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА. ФОТОрепортаж

Українські захисники звільнили село Циркуни на Харківщині.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Циркуни з перших днів повномасштабного вторгнення росіян були в окупації. "Рускій мір" приніс лише страждання і розруху: знищені домівки та вулиці.



Сьогодні місцеві зі сльозами на очах зустрічали захисників, які вибороли звільнення села. Дякуємо кожному жителю за стійкість і патріотизм, за те, що мали мужність чинити опір попри терор росіян", - йдеться в повідомленні.

Зараз в селі працюють правоохоронці, які фіксують злочини окупантів. Підрозділи піротехніків поступово проводять розмінування.

"Просимо бути вкрай обережними і не поспішати із повернням додому, як би цього не хотілося. Зараз це все ще небезпечно. Як тільки нам дозволять військові - ми почнемо відновлювати критичну інфраструктуру.



Тримаємося і віримо в наші Збройні Сили України, які щодня вибивають ворога з нашої рідної землі!", - підсумував Синєгубов.

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