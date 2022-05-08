Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА. ФОТОрепортаж
Українські захисники звільнили село Циркуни на Харківщині.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Циркуни з перших днів повномасштабного вторгнення росіян були в окупації. "Рускій мір" приніс лише страждання і розруху: знищені домівки та вулиці.
Сьогодні місцеві зі сльозами на очах зустрічали захисників, які вибороли звільнення села. Дякуємо кожному жителю за стійкість і патріотизм, за те, що мали мужність чинити опір попри терор росіян", - йдеться в повідомленні.
Зараз в селі працюють правоохоронці, які фіксують злочини окупантів. Підрозділи піротехніків поступово проводять розмінування.
"Просимо бути вкрай обережними і не поспішати із повернням додому, як би цього не хотілося. Зараз це все ще небезпечно. Як тільки нам дозволять військові - ми почнемо відновлювати критичну інфраструктуру.
Тримаємося і віримо в наші Збройні Сили України, які щодня вибивають ворога з нашої рідної землі!", - підсумував Синєгубов.
Будь ласка, зачекайте...
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Кацапи, - невиліковне стадо тварин.
Тільки рів з крокодилами і вишки з автоматичними кулеметами на кордоні.
рак мм
Вони там в опітакі недорозвинуті, чи нас за таких рахують? Хай краще десь на Закарпатті кіно зафільмують, а поруч з Зегеварою вірний песик Коля Котлета! Всі призи гарантовані, а бабла від прокату неміряно, навіть більше ніж від прокату "Сватів" не рашці.