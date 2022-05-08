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Новини Фото Війна
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Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА. ФОТОрепортаж

Українські захисники звільнили село Циркуни на Харківщині.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Циркуни з перших днів повномасштабного вторгнення росіян були в окупації. "Рускій мір" приніс лише страждання і розруху: знищені домівки та вулиці.

Сьогодні місцеві зі сльозами на очах зустрічали захисників, які вибороли звільнення села. Дякуємо кожному жителю за стійкість і патріотизм, за те, що мали мужність чинити опір попри терор росіян", - йдеться в повідомленні.

Зараз в селі працюють правоохоронці, які фіксують злочини окупантів. Підрозділи піротехніків поступово проводять розмінування.

"Просимо бути вкрай обережними і не поспішати із повернням додому, як би цього не хотілося. Зараз це все ще небезпечно. Як тільки нам дозволять військові - ми почнемо відновлювати критичну інфраструктуру.

Тримаємося і віримо в наші Збройні Сили України, які щодня вибивають ворога з нашої рідної землі!", - підсумував Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відновили контроль над селами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки на Харківщині, - Генштаб

Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА 01
Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА 02
Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА 03
Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА 04
Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА 05
Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА 06
Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА 07
Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА 08
Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА 09
Жителі звільнених Циркунів зі сльозами на очах зустрічали захисників, - ОВА 10

Автор: 

звільнення (2690) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+40
Вижили. Щасти вам.
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08.05.2022 20:59 Відповісти
+13
Це їх не змінить, - лише озлобить.
Кацапи, - невиліковне стадо тварин.
Тільки рів з крокодилами і вишки з автоматичними кулеметами на кордоні.

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08.05.2022 21:12 Відповісти
+9
Молодці. Наша армія реально знищує ворога і проганяє із своєї землі. А тим часом орки не тільки продовжують масово "збивати" біля о. Зміїний " українські літаки та байрактари , а щей почали топити якісь українські фрегати. Незабаром клоун канашенков буде розповідати про збиті імперські крейсери із десантом вукі-нацистів та вражені ракетами центри підготовки джедаїв-бандерівців.
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08.05.2022 21:08 Відповісти
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Вижили. Щасти вам.
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08.05.2022 20:59 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.05.2022 21:06 Відповісти
Це їх не змінить, - лише озлобить.
Кацапи, - невиліковне стадо тварин.
Тільки рів з крокодилами і вишки з автоматичними кулеметами на кордоні.

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08.05.2022 21:12 Відповісти
Мізки їм це не промиє. Але немає вибору - ми або вони...
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08.05.2022 21:42 Відповісти
Молодці. Наша армія реально знищує ворога і проганяє із своєї землі. А тим часом орки не тільки продовжують масово "збивати" біля о. Зміїний " українські літаки та байрактари , а щей почали топити якісь українські фрегати. Незабаром клоун канашенков буде розповідати про збиті імперські крейсери із десантом вукі-нацистів та вражені ракетами центри підготовки джедаїв-бандерівців.
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08.05.2022 21:08 Відповісти
рак мм
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08.05.2022 21:12 Відповісти
Жінка з трьома пальцями, наша 100% бандерівка, порохоботка!
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08.05.2022 21:14 Відповісти
Три направлені вгору пальці означає тризуб, наш герб, а не прихильність до певної політсили. Але видно що вона українка.
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08.05.2022 21:22 Відповісти
Слава Україні!!! Слава героям!!!
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08.05.2022 21:22 Відповісти
То що, навчилися цінувати хоч і не ідеальну, але свою державу? Чи ні?
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08.05.2022 22:08 Відповісти
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08.05.2022 23:24 Відповісти
Там якісь київські шльондри розганяють байку про новітнього Сальвадора Альенде, до якого паристромили автомат і воно героїчно відбивало спецназ на Банковій (здається навіть в Таймс попало, але не точно). Ну то хай приведе всі будинки на Банковій в такий стан як на першому фото.
Вони там в опітакі недорозвинуті, чи нас за таких рахують? Хай краще десь на Закарпатті кіно зафільмують, а поруч з Зегеварою вірний песик Коля Котлета! Всі призи гарантовані, а бабла від прокату неміряно, навіть більше ніж від прокату "Сватів" не рашці.
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08.05.2022 23:32 Відповісти
Жду с нетерпением, когда последний кровавый вражеский сапог вышвырнут с территории Украины,.
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09.05.2022 08:18 Відповісти
кацапи - скажені тварини. Сказ не лікується. Найкраще пристрелити.
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09.05.2022 10:11 Відповісти
 
 