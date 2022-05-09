11 людей, які перебували під завалами в Шипіловому, перестали виходити на зв’язок. Ворог зосередив зусилля на захопленні Рубіжного, - Гайдай. ФОТО

11 людей, які ховались у підвальному приміщенні в Шипіловому, перестали виходити на зв’язок. Пожежні загони проводили рятувальну операцію скільки цього дозволяла безпекова ситуація.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Однак росіяни практично не зупиняють вогонь по мирних помешканнях наших жителів. Неможливо до кінця розібрати завали ані в Білогорівці, ані в Шипіловому. 8 травня 24 рази вони цілили по населенню Луганщини. У Сєверодонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатських волонтери. Серед постраждалих в Білогорівці, звісно, є діти. Як і поранену дитину з Привілля їх госпіталізовано до Дніпра", - каже Сергій Гайдай.

Він наголосив, що ворог продовжує нищити промисловість та об’єкти критичної інфраструктури. Ввечері втретє снарядами влучив в нафтопереробний завод.

За словами Гайдая, протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, які ще функціонували: "Тепер води не буде ні в містах і селах, підконтрольних Уряду України, ні в окупованих в 2014 році. Росіянам байдуже, що нищити, а от мобілізовані в так званій "лнр" навіть не розуміють, що завтра не буде що пити його дружині та дитині".













"За підтримки авіації та артилерії основні зусилля ворог зосередив на спробі взяття від контроль Рубіжного та підготовці до продовження наступальних дій в напрямку Лисичанська. Збільшив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ", - додає очільник регіону.

Втім, Гайдай нагадує, що на території Луганської та Донецької областей успішно відбито шість атак росіян, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та п’ять одиниць автомобільної техніки.

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Підрозділи ППО збили три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

За минулий тиждень відбито 71 ворожу атаку. Знищено 67 танків, 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, п’ять спеціальних броньованих автомобілів, чотири одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога (в тому числі один паливозаправник). Підрозділами ППО збито два літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів.