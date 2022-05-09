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Новини Фото Війна
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Мама "азовця" Калини: Він каже, що все тяжко. Але вони мають зробити те, що можуть зробити. ФОТО

Мати Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" з позивним Калина, розповіла журналістам про свого сина.

Її розповідь записало видання "Вголос". Цензор.НЕТ публікує його повністю.

5 травня Святослав Паламар записав відеозвернення, в якому закликав світову спільноту та Верховного Головнокомандувача забезпечити евакуацію цивільних і подбати про поранених солдат, які помирають на "Азовсталі", того ж дня він вперше, з 24 лютого, зателефонував до мами:

– Все тяжко, мам. Але ми маємо зробити те, що можемо зробити. Ми мусимо рятувати людей і поховати з почестями своїх побратимів.

Лідія Василівна спілкувалася з журналістом у місті Миколаєві Львівської області, звідки родом і сам Герой.

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Мама азовця Калини: Він каже, що все тяжко. Але вони мають зробити те, що можуть зробити 01

Дитинство

У дитинстві Святослав завжди бавився солдатиками. Це були його улюбленні іграшки.

Вистроїть військо, а потім ховає їх в пісочку. Ще й дотепер ми інколи на подвір’ї знаходимо його солдатиків.

У школі улюбленим предметом була історія. Вчився Святослав дуже добре. Ніколи не заучував нічого, у нього дуже хороша пам’ять. Багато читав і знав всі воєнні події.

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Мама азовця Калини: Він каже, що все тяжко. Але вони мають зробити те, що можуть зробити 02

Хотів вступати в військовий ліцей імені Героїв Крут. Але ми з чоловіком відмовили його, бо не готові були віддавати дитину в 14 років в казарму. Хоч це було його, тепер я це розумію.

Святослав завжди допомагав мені на кухні. Готування це для нього насолода. Навіть, коли вже служив в "Азові" і приходив з чергувань додому, то як каже його дружина, завжди сам готував вечерю.

Мама азовця Калини: Він каже, що все тяжко. Але вони мають зробити те, що можуть зробити 03

Маріуполь

Тоня, його дружина, народилася в Дніпрі, вчилася у Львові. Тут вони і познайомились.

У січні 16-го року розписались і вона поїхала за ним в "Азов". Працювала в полку діловодом. У Маріуполі вони винаймали квартиру.

Вперше я приїхала до них в гості, коли народився їх син Лук’янчик, зараз йому вже п’ять.

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Мама азовця Калини: Він каже, що все тяжко. Але вони мають зробити те, що можуть зробити 04

Святослав виховує сина патріотично і Лук’ян знає, що на блокпості потрібно вітатися "Слава Україні"!

На запитання, хто ти є, відповідає : "Азовець. Калина"

Мені дуже подобалося приїжджати в Маріуполь, гарне місто, і люди щирі. В останні роки там було багато було україномовних.

На початках війни, у 14-му році , як розповідав мені Святослав, маріупольці здебільшого не сприймали "Азовців", називали їх "нациками". Хлопці навіть шевронів не носили, щоб зайвий раз не стикатися з ворожим ставленням. Але, коли в 17- му хотіли виводити війська, містяни сказали "ні", нехай нас охороняють.

Пам’ятаю Маріуполь 15-го року, коли кругом були блокпости і наші військові ночували там, на блокпостах, у збитих ящиках.

А от Маріуполь у 18-му році – це була казка. Місто оновилося.

Що мене досі дивує – навпроти Драмтеатру, в метрах ста, була резиденція Ахметова. Коли показували розбомлений театр, ніде не було видно, що сталося з тією резиденцією. Думаю, що вона вціліла, як і Церква Московського патріархату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуйовано 170 цивільних із "Азовсталі" та зони Маріуполя, - Червоний Хрест

Азовець з позивним Калина

Коли почався Майдан, Святослав одразу в листопаді і пішов. Він навіть мені нічого не сказав. Три місяці не приїжджав додому.

Під час революції Гідності, Святослав окрім того, що брав участь в протестах, був одним із тих, що вели списки учасників Майдану.

А після Майдану, одразу ж пішов на війну.

Спочатку він нічого не розказував. Я не знала, що він воював. Вже пізніше показував осколок, який міг його поранити, якби не бронежилет.

Мама азовця Калини: Він каже, що все тяжко. Але вони мають зробити те, що можуть зробити 05

Чому позивний Калина? Я й сама його про це питала. Калина для мене як жіноче ім’я.

А він каже: "Мам, в українських повстанських піснях як співається?

Калина - це УПА, це люди, це наші".

Війна

24-го зранку чоловік мене будить: "Ліда у нас війна". Яка війна?

Син нам не дзвонив і не говорив, але вони знали, що війна розпочнеться.

22 числа Святослав забрав дружину з сином і вивіз з Маріуполя.

Святослав весь цей час не телефонував, він тільки писав. Здебільшого це було "ок", "+" , "є", "живий" "тримаємось".

Ніхто не думав, що місто буде в такій облозі.

6 березня Святослав вийшов в ефір з проханням про деблокаду Маріуполя. 12 березня знову був ефір, тоді вже місто стирали з лиця Землі.

Мама азовця Калини: Він каже, що все тяжко. Але вони мають зробити те, що можуть зробити 06

Я б не могла подумати, що наші воїни в такому оточенні зможуть стільки протриматись.

Вони допомагають людям в підвалах, вони віддають свою їжу.

"Ми їжу віддавали, бо там в підвалах сидять діти.

У нас шкіра і кості, але ми стоїмо, ми боремося, ми не здамося. У нас тільки автомати і то ми бережемо кожен патрон", – писав Святослав.

Я кажу: виходьте.

– Мамо, в нас тільки автомати, що ми зробимо проти танків, проти бомб, проти всього.

З лютого, я у міському Палаці щодня в’яжу сітки, "кікімори", так заспокоююсь. Дуже страшно, ми всі сидимо і не знаємо, що нас чекає.

Якщо б в мене була змога, я б сказала військовому керівництву, що мусять звернути увагу на тих Героїв. Тому що так триматися без їжі, без евакуації, це дійсно надзвичайно сильні духом люди. Щоб утримувати навіть тих діточок, тих поранених. Віддавати все своє.

Я не панікую. Я все тримаю в собі, бо знаю, що дитина там має триматися. Бо відчуває, що я за нього борюся, що він буде живий-здоровий.

Автор: 

Маріуполь (3243) Азов (785)


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Топ коментарі
+46
Дякуємо вам за сина спражнього воїна, героя та патріота України...
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09.05.2022 10:32 Відповісти
+35
Господи, Матінко Боже, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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09.05.2022 10:31 Відповісти
+18
derzim kulaki shtoby rebjata dozhdalis dopomogu
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09.05.2022 10:34 Відповісти
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Господи, Матінко Боже, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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09.05.2022 10:31 Відповісти
Бог не врятує, врятує ЗСУ, бомби та ракети, які вбьють всю русню.
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09.05.2022 10:38 Відповісти
,,,,врятує ЗСУ, бомби та ракети, які вбьють всю русню.-це і є порятунок ,котрий посилає Бог
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09.05.2022 10:45 Відповісти
Дякуємо вам за сина спражнього воїна, героя та патріота України...
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09.05.2022 10:32 Відповісти
...справжнього...
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09.05.2022 10:37 Відповісти
derzim kulaki shtoby rebjata dozhdalis dopomogu
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09.05.2022 10:34 Відповісти
сдерживать 2 месяца и рас...уярить 2500 - Это Азов Сталь
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09.05.2022 10:38 Відповісти
-Яким чином кожен українець зараз може долучитися до порятунку Воїнів з "Азовсталі"?

-Ми вже наголошували не раз, що якщо "зверху" ніхто не може дати наказ щодо деблокади Маріуполя, то ми, жінки та матері, готові йти живим щитом. Тому що там помирають наші друзі та рідні.

Розумієте, це хлопці, які ніколи ні на що не скаржилися. Але зараз вони дійсно просять і потребують нашої допомоги.

Тому ми, сім'ї військових, через петицію , ми віримо, що вона можлива. Нам не потрібне життя без хлопців з "Азовсталі", нам потрібна евакуація третьою стороною.

Закликаємо всіх поширювати та https://www.change.org/p/save-mariupol-71185d02-b260-4525-91ef-7f46add880c7/u/30520015 підписувати цю петицію.

Джерело:
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09.05.2022 10:39 Відповісти
Третья сторона только с разрешения Ху.ла!
Так Ху.лу и нобелевскую премию миротворца присвоят.
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09.05.2022 10:43 Відповісти
Столько петиций подписано с начала войны,ни одна из них не сработала.путин на" параде" сказал,что русские солдаты воюют на своей земле.Он это только озвучил.Так думает весь мир,за редким исключением.Ведь понятно уже что на данный момент сил ЗСУ не хватает для защиты всей Украины.Нужна военная помощь извне,не только деньги и оружие.Но все боятся третьей мировой! Неужели жизни этих ребят из "Азова" не повод для третьей мировой? Фактически все просто ждут исхода-просто заживо похоронили людей.Уже раздражает всеобщее восхищение смелостью украинцев.Надо же,так самоотверженно защищают свою землю! Клеймят путина,но адекватных и своевременных шагов нет.
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09.05.2022 14:58 Відповісти
Как можно помочь семьям тех Азовцев,которые в Мариуполе(только их),кто знает,пожалуйста?
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09.05.2022 10:40 Відповісти
какие слова подобрать чтобы поддержать эту Женщину, Мать ????
да и не слова тут важны....а Вера и уверенность.. и Надежда и ... скорее всего Чудо, чтобы вытащить этих Героев живыми и раненных побратимов спасти (и тела убитых похоронить)...
верю в ВСУ и надеюсь на ВСУ и ..... в Божье Благословение и материнские молитвы...
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09.05.2022 10:45 Відповісти
Якщо не дай Боже станеться непопоавне, цю жінку треба постійно підтримувати і не залишити на одинці. Бо зелені сьооодні є заатра нема і невідомо що чекати, а українці повинні бути завжди і єдині
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09.05.2022 10:49 Відповісти
Володимир Олександрович,не бери гріх на душу,тобі цього не пробачать військові!
Що ти за головнокомандувач якщо твої Воїни гинуть,а ти розказуєш,що нічого не можеш зробити?
До сих пір з ярмаком та верещучкою не розібрався,хто розмінував херсонщину! Чи розібрався?
І тепер такі наслідки -окупований весь південь.
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09.05.2022 10:51 Відповісти
https://www.youtube.com/c/AnneksiyaNet ANNEKSIYA NET

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09.05.2022 12:55 Відповісти
Чому Азовцям вкрай важко?! Бо в ОП-і кажуть - мы "про#бали".
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09.05.2022 10:52 Відповісти
🙏😰💓☀️
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09.05.2022 10:53 Відповісти
Я впевнена, що маріупольці вже стали рідними багатьом українцям.
Молимось за них спільно.
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09.05.2022 10:54 Відповісти
дякую за виховання сина!
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09.05.2022 11:02 Відповісти
https://t.me/berezoview/15840 Тарас Березовець : "Учора мав честь поспілкуватися з заступником полку «Азов» Святославом Паламарем позивний «Калина». Інтерв'ю прямо з оточеного ворогом Маріуполя. Воно варте уваги, це справжні герої нашого часу, люди зі сталі".

https://youtu.be/6AXgaxewOuk
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09.05.2022 11:06 Відповісти
А що там з тими десантниками, які мали допомогти азовцям, а самі повтікали чи в полон полізли? Що там, зрада чи тупість чи боягузтво?
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09.05.2022 11:28 Відповісти
це фото справжнього воїна , а нам показують на всіх каналах дивано бункерних ослойобів Подоляка та куска Арастовича
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09.05.2022 11:42 Відповісти
Треба дивитися не канали ТБ, а канали ютюба. Так всім і перекажи. Хто не знає, як - допоможи. Буде внесок до інформаційної боротьби.
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09.05.2022 17:53 Відповісти
Хлопцям треба й ти на прорив. Бо ця влада для них нічого не зробить. А сидіти і гинути під бомбами просто безглуздо. Так їх всіх там і поховають.

Шанси, звісно, мізерні, що хтось вийде. Але краще вже так, ніж у полоні або під уламками...
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09.05.2022 11:45 Відповісти
Сумує і хвилюється вся Україна,
Кожен день благаємо бога про допомогу.
Боже допоможи врятувати наших воїнів
...
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09.05.2022 12:04 Відповісти
"Кривбас" міняємо на "Азов".

Мажеться на хліб, zе-Co?





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09.05.2022 12:30 Відповісти
Терпіння Вам і здоров'я, шановна Мама українського Героя. Дай Боже, щоб наші Герої пперемогли і зустрілись зі своїми родинами.
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09.05.2022 12:40 Відповісти
Конкретно чем и как помочь разблокировать Марик?
Процедура экстракции подразумевает согласие 3х сторон! Путлер на это не пойдет...
Еще есть идеи?
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09.05.2022 12:40 Відповісти
Тільки дальнобійна артилерія, бойові дрони - все у великій кількості. Танки. Підтримка авіацієй з повітря.
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09.05.2022 17:57 Відповісти
 
 