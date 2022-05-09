В описах телеканалів і програми на Smart TV у Росії з'явився напис "На ваших руках кровь тысяч украинцев". ВІДЕО+ФОТО

У Росії в описах телеканалів та програм на Smart TV з'явився напис "На ваших руках кровь тысяч украинцев".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медиазона.

"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне", - йдеться в повідомленні, яке показують користувачам.

Напис транслювався зокрема і в анонсах та описах "Первого канала" "России 1", МТС ТВ, НТВ-Плюс, "Ростелекома", а також у медіаплеєрі winx.

За одним із припущень, зазнав зламу вбудований плеєр телевізорів Smart TV.







Крім того, такий напис помітили в описах сервісу "яндекс.телепрограмма". Пізніше його вилучили.

Зазначається, що 9 травня російський відеохостинг rutube у своєму Телеграм-каналі повідомив, що зазнав "потужної кібератаки". Сайт сервісу недоступний, про строки відновлення його представники обіцяли розповісти найближчим часом.

Також читайте: Велика Британія відкликала ліцензію пропагандистського каналу Russia Today

Крім того, про злам російських каналів повідомив і журналіст Денис Казанський:

"Російські користувачі повідомляють про масові злами ТБ-приставок. Під час перегляду фільмів на екранах з'являється напис: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей", - розповів блогер.