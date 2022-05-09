В описах телеканалів і програми на Smart TV у Росії з'явився напис "На ваших руках кровь тысяч украинцев". ВІДЕО+ФОТО
У Росії в описах телеканалів та програм на Smart TV з'явився напис "На ваших руках кровь тысяч украинцев".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медиазона.
"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне", - йдеться в повідомленні, яке показують користувачам.
Напис транслювався зокрема і в анонсах та описах "Первого канала" "России 1", МТС ТВ, НТВ-Плюс, "Ростелекома", а також у медіаплеєрі winx.
За одним із припущень, зазнав зламу вбудований плеєр телевізорів Smart TV.
Крім того, такий напис помітили в описах сервісу "яндекс.телепрограмма". Пізніше його вилучили.
Зазначається, що 9 травня російський відеохостинг rutube у своєму Телеграм-каналі повідомив, що зазнав "потужної кібератаки". Сайт сервісу недоступний, про строки відновлення його представники обіцяли розповісти найближчим часом.
Крім того, про злам російських каналів повідомив і журналіст Денис Казанський:
"Російські користувачі повідомляють про масові злами ТБ-приставок. Під час перегляду фільмів на екранах з'являється напис: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей", - розповів блогер.
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Сейчас по той же ссылке размещена другая публикация, однако сохраненный оригинал доступен в интернете. В материале приводятся факты и рассуждения, какое влияние война в Украине оказывает на российскую экономику.
Статья подписана Алевтиной Запольской. В постскриптуме к материалу говорится, что за данный перфоманс ответственны руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор отделов «Экономика» и «Среда обитания» Александра Мирошникова.
«Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!», - говорится в примечании.
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Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/volgogradtsam-isportili-den-pobedy-provokatsionnym-1476262
https://www.facebook.com/petroporoshenko 9 травня для путіна перетвориться з дня перемоги у день поразки. Про це сказав у ефірі американського телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=AZVuNtgrnMCqJYgIdq7J0fdd4XNkR7DFD16eIACIaZPjOxsVkIWa_NvTSySJn-************************************************************************-DuxEOEVOLEaFm8ACkXIFBwmzFOJ8ngn95G8UUNQ&__tn__=kK-R MSNBC . А підписання президентом США Байденом Акту про ленд-ліз для України стане «розумним подарунком» путіну. Тому я закликав інших союзників ухвалити подібні рішення.
Розраховуємо на подібні акти законодавства з боку Великої Британії, Європейського Союзу, Канади, Австралії, і, можливо, навіть з боку Японії. Це буде глобальна солідарність з Україною, а також повна ізоляції путіна.
путін дуже швидко йде у напрямку Північної Кореї. І це певне вперше з часів Другої світової війни, коли росія відзначатиме не перемогу, а будуть тепер згадувати про їхню поразку як рашистів та як нацистів. Адже росія сьогодні і є нацистським агресором проти України та проти всього Західного світу. Але ми не дозволимо їм і далі таке робити.