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В описах телеканалів і програми на Smart TV у Росії з'явився напис "На ваших руках кровь тысяч украинцев". ВІДЕО+ФОТО

У Росії в описах телеканалів та програм на Smart TV з'явився напис "На ваших руках кровь тысяч украинцев".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Медиазона.

"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне", - йдеться в повідомленні, яке показують користувачам.

Напис транслювався зокрема і в анонсах та описах "Первого канала" "России 1", МТС ТВ, НТВ-Плюс, "Ростелекома", а також у медіаплеєрі winx.

За одним із припущень, зазнав зламу вбудований плеєр телевізорів Smart TV.

В описах телеканалів і програми на Smart TV у Росії зявився напис На ваших руках кровь тысяч украинцев 01

В описах телеканалів і програми на Smart TV у Росії зявився напис На ваших руках кровь тысяч украинцев 02

Крім того, такий напис помітили в описах сервісу "яндекс.телепрограмма". Пізніше його вилучили.

В описах телеканалів і програми на Smart TV у Росії зявився напис На ваших руках кровь тысяч украинцев 03

Зазначається, що 9 травня російський відеохостинг rutube у своєму Телеграм-каналі повідомив, що зазнав "потужної кібератаки". Сайт сервісу недоступний, про строки відновлення його представники обіцяли розповісти найближчим часом.

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Крім того, про злам російських каналів повідомив і журналіст Денис Казанський:

"Російські користувачі повідомляють про масові злами ТБ-приставок. Під час перегляду фільмів на екранах з'являється напис: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей", - розповів блогер.

Автор: 

росія (66080) телебачення (1174)


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Топ коментарі
+35
к кому вы обращаетесь?кого совистите?-эти выродки этот народ-выродок всё о происходящем на этой войне знает и поддерживает И писать им надо не про боль и кровь украинцев ибо это их только вдохновляет а про то сколько ванюшек здохло и осталось инвалидами и о том какие перспективы ждут их самих и ихних отпрысков в случае мобилизации
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09.05.2022 11:18 Відповісти
+20
Ужасно, что больше половины запоребриковых гордятся этой надписью и этим
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09.05.2022 11:19 Відповісти
+13
Есть. Примерно каждый 200-й.
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09.05.2022 11:50 Відповісти
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к кому вы обращаетесь?кого совистите?-эти выродки этот народ-выродок всё о происходящем на этой войне знает и поддерживает И писать им надо не про боль и кровь украинцев ибо это их только вдохновляет а про то сколько ванюшек здохло и осталось инвалидами и о том какие перспективы ждут их самих и ихних отпрысков в случае мобилизации
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09.05.2022 11:18 Відповісти
Гибель своих их тоже не останавливает. Даже своя смерть их не слишком пугает. Эта порода не щадит ни свою жизнь, ни тем более чужую.
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09.05.2022 11:49 Відповісти
Ужасно, что больше половины запоребриковых гордятся этой надписью и этим
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09.05.2022 11:19 Відповісти
На российском сайте «Лента.ру» сегодня был опубликован материал под заголовком «"Войной легче прикрыть провалы в экономике". Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть».

Сейчас по той же ссылке размещена другая публикация, однако сохраненный оригинал доступен в интернете. В материале приводятся факты и рассуждения, какое влияние война в Украине оказывает на российскую экономику.

Статья подписана Алевтиной Запольской. В постскриптуме к материалу говорится, что за данный перфоманс ответственны руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор отделов «Экономика» и «Среда обитания» Александра Мирошникова.

«Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!», - говорится в примечании.
https://t.me/zerkalo_io/43963
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09.05.2022 11:24 Відповісти
Разіяни це усвідомлюють. Їм подобається.
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09.05.2022 11:26 Відповісти
Ви справді думаєте, що вони не знають?
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09.05.2022 11:33 Відповісти
И всё таки там есть люди.
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09.05.2022 11:33 Відповісти
Есть. Примерно каждый 200-й.
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09.05.2022 11:50 Відповісти
Tam 99 % ruskije , a 1 % ljudi , no ani uzhe inficirovani !
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09.05.2022 11:59 Відповісти
Новини з мордору:Жители Волгоградской области утром 9 мая, включив телевизор, увидели устрашающие надписи на экранах. Как сообщает «Блокнот Волгограда» со ссылкой на очевидцев, неприятные послания появились у некоторых пользователей буквально на каждом канале вместо названия фильмов или передач. Они повествовали об ужасах, якобы происходящих во время спецоперации на Украине, некоторые содержали угрозы. При этом сайт ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) в Волгоградской области выдает ошибку и не загружается. Известно, что такой атаке в День Победы подверглись сразу несколько регионов России. По данным ряда провайдеров, им известно о ситуации - телевидение подверглось хакерской атаке, и проблему пытаются устранить специалисты. Известно, что провокационные надписи на экранах можно наблюдать уже в течение нескольких часов.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/volgogradtsam-isportili-den-pobedy-provokatsionnym-1476262
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09.05.2022 11:45 Відповісти
Якісь дуже інфантильні хакери. Не розуміють, що садистами подобається спостерігати за кров'ю своїх жертв, це їм приносить невимовну радість і азарт. Ну і 'нєт вайнє' лозунг саме жителів РФ. Краще б писали щось типу 'ти- рашист, тєбя ідентіфіцировалі. Твоя ліквідація- неізбєжна'
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09.05.2022 11:53 Відповісти
Шана тому, хто це зробив! В ********* хай дивляться "наші канали" й очікують на віповідь.
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09.05.2022 12:05 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZVuNtgrnMCqJYgIdq7J0fdd4XNkR7DFD16eIACIaZPjOxsVkIWa_NvTSySJn-************************************************************************-DuxEOEVOLEaFm8ACkXIFBwmzFOJ8ngn95G8UUNQ&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko 9 травня для путіна перетвориться з дня перемоги у день поразки. Про це сказав у ефірі американського телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=AZVuNtgrnMCqJYgIdq7J0fdd4XNkR7DFD16eIACIaZPjOxsVkIWa_NvTSySJn-************************************************************************-DuxEOEVOLEaFm8ACkXIFBwmzFOJ8ngn95G8UUNQ&__tn__=kK-R MSNBC . А підписання президентом США Байденом Акту про ленд-ліз для України стане «розумним подарунком» путіну. Тому я закликав інших союзників ухвалити подібні рішення.

Розраховуємо на подібні акти законодавства з боку Великої Британії, Європейського Союзу, Канади, Австралії, і, можливо, навіть з боку Японії. Це буде глобальна солідарність з Україною, а також повна ізоляції путіна.

путін дуже швидко йде у напрямку Північної Кореї. І це певне вперше з часів Другої світової війни, коли росія відзначатиме не перемогу, а будуть тепер згадувати про їхню поразку як рашистів та як нацистів. Адже росія сьогодні і є нацистським агресором проти України та проти всього Західного світу. Але ми не дозволимо їм і далі таке робити.
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09.05.2022 12:23 Відповісти
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09.05.2022 12:44 Відповісти
А можна так зробити- щоб не надпис був, а коли в Україні сирена повітряної тривоги почалась- щоб в росіян по телевізору вона також синхронно звучала??? Нехай хоч на 1 % відчують те, що ми щоденно відчуваємо на всі 100%.
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09.05.2022 22:27 Відповісти
..та вже пора, щоб побачили і результат тривоги...в себе...вдома
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10.05.2022 05:27 Відповісти
 
 