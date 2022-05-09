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В Херсоні окупанти намагалися влаштувати "парад". Зібрати вдалося лише кілька сотень людей. ФОТОрепортаж

Щоби забезпечити картинку для російських пропагандистів, загарбникам довелося привезти до Херсону посіпак із окупованого Криму. Не з’явився навіть окупаційний "мер".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на херсонське видання "Мост".

Цього року не було ані традиційної ходи від площі Героїв до парку Слави, ані великої кількості учасників, як раніше.

В центрі міста з ранку зібралися кілька сотень людей. Їх розважали привезені напередодні з окупованого Сімферополя музиканти. В Херсонській військово-цивільній адміністрації, що значну частину учасників "масових заходів" також було завезено з Криму.

Читайте: Авіапарад у Москві скасували, ймовірно, через несправність літака "Судного дня"

Учасників "святкувань" охороняли десятки окупантів з автоматами.

"З відомих колаборантів захід відвідали російські посіпаки Кіріл Стремоусов, Володимир Сальдо та Олексій Журавко. Самопроголошений "мер" Олександр Кобець не з'явився навіть тут", - пише "Мост".

Кілька сотень людей пройшли короткою ходою до меморіалу.

"Там їх чекали поки що живі російські десантники, які стояли на порожньому майданчику, який у минулі роки був вщент заповнений людьми", - зазначає "Мост".

Також читайте: Путін вважає, що армія Росії "сражается на своей земле"

В Херсоні окупанти намагалися влаштувати парад. Зібрати вдалося лише кілька сотень людей 01
В Херсоні окупанти намагалися влаштувати парад. Зібрати вдалося лише кілька сотень людей 02
В Херсоні окупанти намагалися влаштувати парад. Зібрати вдалося лише кілька сотень людей 03
В Херсоні окупанти намагалися влаштувати парад. Зібрати вдалося лише кілька сотень людей 04
В Херсоні окупанти намагалися влаштувати парад. Зібрати вдалося лише кілька сотень людей 05
В Херсоні окупанти намагалися влаштувати парад. Зібрати вдалося лише кілька сотень людей 06

Автор: 

День Перемоги (458) окупація (6751) парад (396) Херсон (3442)


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Топ коментарі
+40
Ряженые.
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09.05.2022 13:54 Відповісти
+40
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09.05.2022 14:00 Відповісти
+38
Аркадий Бабченко:

Зеленскому кто-то снова переключил тумблер в режим «Малоросс». И тот снова начал нести какую-то херню про «Мы никому не отдадим наше девятое травня».

Мы никому не отдадим наш девятомайский день победы, наш русский язык, нашего Булгакова и наш Ан-224 Мрия.

Да это просто, ****, мечта Путина!

Сесть вместе на Красной площади в наш и ваш День победы, на нашем и вашем русском языке вспомнить нашего и вашего Булгакова, глядя как над головой пролетает ваша и наша Мрия.

Да это ж праздник какой-то для любого россиянина!!

Вова, ты понимаешь, что он именно за это воюет-то?

Что цель его нападения на страну, в которой волей случая ты стал говорящей президентской головой, не в том, чтобы у вас не было русского языка и Булгакова - а как раз ровно в том, чтобы он у вас и был!!

Мы никому не отдадим нашу саркому. Она объединяет и утолщает нашу кость.

Великого ума заявление.

«Наш» можно сказать только про то событие, предмет, действие, которое в основе своей имело свободу выбора.

Если бы Украина имела свободу выбора, она бы в жизни не стала строить этот ей не пришей кобыле хвост Имперский Бомбовоз для перевозки Его Величества «Бурана», Чтобы Утереть Проклятым П#https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZVaVsekgJxtQD0VWmuEWPTXXBzeN5yjMQPPXY5Lg7oUJxprKXaOaHLy483Zn5nJgm1169riIOVbr1OrttmO-gmf8jlQT2TBaOdoNI8S-4tHkDda12-ULM9fkqDwBsyz3m2vtT0bxy2f7K-YPYxuOxWUX-qdqvLsDvEGZdTU4I0FXrxoGFger9voKeLeo0H_8PX0PRea9qjrNR3EWhVUOOPC&__tn__=*NK-y-R #досам Ж@пу.

Если бы Украина имела свободу выбора, никакие родители Булгакова из своей Курской губернии не переехали бы в имперскую Малороссию и не родили бы там Михаила Афанасьевича.

Если бы Украина имела свободу выбора, она изучала бы всех тех 259 українських письменників, которые були расстреляны в Сандармохе и на приисках Партизанский Колымы, и Булгаков был бы где-то на задворках, в разделе «иностранная литература» - и на украинском же языке.

Если бы у Украины была свобода выбора, никакого колониального образования не было бы и в помине, а было бы свое, украинское.

Вы понимаете, что Булгаков с Достоевским, как двадцатикилограммовый блин от штанги, положенный на огород - задавливали все украинское, что могло бы прорасти, взойти на этом месте?

И если бы у Украины была свобода выбора, она не воевала бы на стороне одного фашизма против другого. Она бы, исключительно как УПА, воевала бы И против коричневого, И против красного фашизмов.

Что и происходит именно сейчас. Когда этот выбор у страны все же появился. Просто с задержкой на семьдесят лет.

Какой, к чертям, видосик про девятое мая на Крещатике?

Зачем снова тянуть эти ниточки в совок? Не понимаю. История дает такой шанс отрубить и выбросить все эти раковые опухоли…

Булгаков жил в Киеве, уехал в Москву.

Довлатов жил в Таллине, уехал в Нью-Йорк.

Скажи эстонцу, что Довлатов эстонский писатель - да он напрочь ох..ет.

В Таллине Довлатова нет вообще. Нигде. Никаким упоминанием. Ни улицы, ни памятника, ни музея, ни таблички.

В Таллине нет никакого Девятого мая. Вообще. Ни парада, ни шествия, ни упоминания, ни выходного.

Площадь Победы переименована в Площадь Свободы.

На Площади Свободы которой проходят мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

Восьмого мая.

Как и везде во всем мире.

Эстония из всех постсоветских стран находится на первом месте. По всему. По уровню жизни, по средней зарплате, по образованию - тут с Финляндией делят первое место вообще в Европе - по уровню счастья, по экологии, по простоте ведения бизнеса, по свободе слова, по рождаемости - вот вообще по всем показателям.

В чем, ****, проблема??

В чем проблема отказаться от девятого и перейти на восьмое?

Отказаться от довлатовых-булгаковых-толстоевских и перейти на Калевапоэга и Пiдмогильного?

Отказаться от имперского бомбовоза и начать развивать свое?

Может, это как-то связано все же? Восьмое мая и первое место по всем показателям?

полный обрыв с империей, и наивысший уровень счастья?

Отcутсвие Булгакова и лучшее образование в Европе?

А? Владимир Александрович?

Украина тоже победит фашизм не тогда, когда перемелет их танковые орды. Да, это будет победа в войне. Да, это будет победа за Независимость. И свободу. Но все же это будет еще не окончательная стадия.

Окончательная же победа произойдет тогда, когда будут разорваны все ниточки, которые тянутся в это имперское прошлое.

И история сделает новый виток и начнет уже со здрового начала.

Без этой раковой опухоли.

С которой не будет больше связывать вообще ничего.

В рамках проекта «Журналистика без посредников».
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09.05.2022 14:11 Відповісти
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09.05.2022 13:54 Відповісти
НЕЩОДАВНО ТУТ ЖАРТУВАЛИ ПРО КРИМСЬКИЙ МІСТ НА 9 ТРАВНЯ... А ТЕПЕР МИ ОТРИМУЄМО БЕЗКАРНІ ПРИЛЬОТИ ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ, ВТРАЧАЄМО ЗАМКОМА ВМС У БЕЗГЛУЗДОМУ ПОВІТРЯНОМУ БОЮ ТАМ,ДЕ МОЖНА БАЙРАКТАРИ ВИКОРИСТАТИ ТА СПОСТЕРІГАЄМО БЄССМЕРТНИЄ ПОЛКІ ПО ОКУПОВАНИХ МІСТАХ. ПІСЛЯ ТОГО,ЯК ЗНИК ГЕНЕРАЛ МАРЧЕНКО-НА ХЕРСОНЩИНІ ВСЬО УСТАКАНІЛОСЬ. ЩО ТАМ БОНЕВТІК ГОВОРИТЬ З ЦЬОГО ПРИВОДУ? ДЕ НАТІВСЬКА ЗБРОЯ? ПРЯМУЄМО ДО «ДАҐАВАРІЦЦА ПАСЄРЕДІНЄ»?
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09.05.2022 14:03 Відповісти
Звичайно, бо головний стратег, та Історик Воєнрук сидить дома на дивані, а так би вже 5 раз орду перемогли, і облаштовували Україно-Китайську границю.
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09.05.2022 14:31 Відповісти
А ВОНО ТАК ЗАВЖДИ. ВОЄНРУКИ ІСТОРИКИ СИДЯТЬ ПО ДИВАНАХ,А ХОМЧАКИ І НОЗДРАЧОВИ-ПО ГЕНШТАБАХ. ТОМУ ЗАМКОМИ ВМС ГИНУТЬ У БЕЗГЛУЗДИХ ПІАР-АКЦІЯХ.
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09.05.2022 16:14 Відповісти
Ти там знаєш, які Байрактари можна було використати? А про Кримський міст взагалі треба було мовчати, щоб у таких як ти не виникали марні надії. У нас нема доступу до Азовського моря, звідки стріляти будемо? Навіть Натівська зброя тут нічого не вдіє. Прильоти були ще з самих перших днів вторгнення, і що далі? Та і хто сказав що як тільки з'явиться Натівська зброя все скінчиться? Якщо ти реально повірив, що через 2 неділі все кардинально зміниться, боюся розчарувати - найоптимальніші прогнози ідуть на півроку. Але це не означає, що Україна просто здасться, цього не буде. Навіть Зеленський розуміє, що якщо він надумає іти на якісь перемовини, його президенству хана. Тож звикайте жити у новій реальності, з ще більшими окупованими нашими територіями і тривалою війною, в якій поляжуть тисячі ще наших воїнів. Як би гірко це не звучало, не можна піддаватися пропаганді, що плодять наші ж політики про те, що от-от і ми підемо у контрнаступ по всім фронтам і заразом звільнимо всі наші території. Такого не буде, кожен шмат території ми будемо відвойовувати потом і кров'ю
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09.05.2022 14:33 Відповісти
В ВСУ есть бомбардировочная авиация, для которой 300 километров туда и обратно - плевое дело! Просто у Зеленского, чтобы отдать такой приказ, должны быть железные я@ца, но увы...
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09.05.2022 15:25 Відповісти
Точно, у рашки ведь нет ПВО, можно летать хоть с закрытыми глазами.
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09.05.2022 15:38 Відповісти
Я НІЧОГО НЕ ОЧІКУЮ. ТИМ БІЛЬШЕ ВІД ЗЕЛЕНИХ ГНИД. Я ЛИШЕ БАЧУ НА НУЛІ НА ТРЕТІЙ МІСЯЦЬ ВІЙНИ ЗАМІСТЬ НЛАВІВ СТАРИЙ ДОБРИЙ РПГ-7...
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09.05.2022 16:20 Відповісти
Ви там здуріли чи як ? Навіть при бажанні кожному дати НЛАВ неможливо . Треба десятки тисяч установок яких немає . НЛАВів багато але не треба думати що вот нам навезли пару тисяч і все ми вже в всіх вони мають бути . По вашим коментарям зверху чесно здається що вам 15 років і вам щось наговорили вот ви і шукаєте винного " як це так немає стільки НЛАВів , чи будь якої іншої західної зброї " , а от так немає . Немає стільки зброї в нас щоб НЛАВи були у всіх групах гранатометників . Їх дуже багато але вони не масові і не треба себе було годувати і зараз не требв марними і тупими надіями . Зброя не безкінечна ні в кого
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09.05.2022 16:56 Відповісти
НЕ ВГАДАЛИ. МЕНІ 13 РОКІВ,А НЕ 15. ЗБРОЯ НЕ БЕЗКІНЕЧНА? ТА ВИ ПРОСТО КАПІТАН-ОЧЕВИДНІСТЬ. РЕШТУ НАВІТЬ КОМЕНТУВАТИ НЕ БУДУ. ОСОБЛИВО ,ПРО «ПОШУКИ ВИННОГО». БО,МАБУТЬ, «НЕ НА ЧАСІ» ШУКАТИ,ВІРНО?ПРО ЦЕ КОЛИСЬ ІСТОРИКИ МАЙБУТНЬОГО НАПИШУТЬ. ЖАЛЬ,ЩО МИ З ВАМИ,ЙМОВІРНО,ЦЬОГО ВЖЕ НЕ ПРОЧИТАЄМО.
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09.05.2022 18:12 Відповісти
🤦‍♂️ . Ніби від того яка пика була б при владі залежали б розміри допомоги яку трясуть ітак як можуть .
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09.05.2022 18:48 Відповісти
Крымлядей понавозили, ещё в первые дни оккупации, теперь и у нас воздух портят своими оскрепеченными духовностью и боярой хлебальниками.
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09.05.2022 15:41 Відповісти
ubozhestvo
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09.05.2022 13:54 Відповісти
Та ви що,не бачите,що там півмільйона людей було?- так завтра у соловьева та скабеевой будуть казати
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09.05.2022 13:55 Відповісти
Чому діди не на палках?
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09.05.2022 13:56 Відповісти
Буряти
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09.05.2022 13:58 Відповісти
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09.05.2022 14:00 Відповісти
Малоросів ЗЕ відношу до ворогів української нації разом з їхніми кремлекураторами. Нам доведеться перемагати дві орди - зовнішню та внутрішню.
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09.05.2022 14:32 Відповісти
Володимир Омелян:
Я, як і багато інших глядачів та журналістів, був зачарований прес-конференцією офіцера Азову Іллі Самойленка.
Досконала англійська, чітка структура месиджів і проста для сприйняття логіка, навіть доречні жарти.
І це все в той час, коли над тобою вибухають бомби і йде штурм за штурмом.
Але, виявилося, що Ілля - справді Iron Man і досвідчений боєць. Отримавши серйозні поранення у 2017 - він повернувся у стрій, воює і перемагає! І має мрію - завершити навчання на історичному факультеті після перемоги…
Вибачте. А бєня марафон це показував? Ну хоча б трохи?
Ann Winter:
Ні, він показував як ********** гуляє по Рейхстагу. Відчуй різницю, таке зветься…
- Зверніть увагу, що за 73 дні війни в Україні не з'явилося жодного публічного героя (непублічних, впевнені, тисячі).
Навіть прикордонника, який надіслав нах.. російський військовий корабель, не пускають на телебачення, і не підключають до національного телемарафону.
Всі лаври героя та переможця хоче залишити собі лише одна людина, яка не любить конкуренцію. Навіть якщо це конкуренція героїв, які рятують країну.
"Батько народів". Було вже таке. І теж - трансформувався зі «слуги».
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09.05.2022 14:39 Відповісти
А в нас всі "ходи вже давно записані", чекаємо перемоги і відділимо окремо від котлет зе-мух
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09.05.2022 18:00 Відповісти
В Бердянську,також така сама кількість була.
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09.05.2022 14:00 Відповісти
Из авиации были вороны, щедро обляпавшие шествие дебилов.
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09.05.2022 14:01 Відповісти
Ни один митинг не выходили ни разу. А тут откуда-то не возьмись пару сотен... Прикол. ПВО орков, пару часов назад, целила по нашим БПЛА. А на риапомойке, тут же новость, о том что это был обстрел города. Забыли только добавить, что пару минут спустя, Арта херачила по позициям орков перед городом.
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09.05.2022 14:01 Відповісти
Вважаю, що вірна новина повинна виглядати так: "Дякуючи злочинно-бездіяльним діям вищого політичного та військового керівництва України, яке ганебно допустило окупацію цілої області рашистськими військами з перших днів війни, на Херсонщині вже декілька сотен громадян вчиняють акти "победобесия", яке буде тільки набирати прихильників та переростати у багатотисячні рухи, яким вище політичне керівництво країни жодним чином не заважає та не протидіє.
Лише чуємо "реляції", як вони ціною багатьох життів українськиї військових там потім все визволять та всіх потім типа покарають. А доти, хай творять що їм заманеться як в т.зв. "ЛНР/ДНР".
А **** їм,... політики від бога.
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09.05.2022 14:04 Відповісти
... політики від бєні, ладні були здати весь південь до пидністрловя на угоду х..йлу, бо ж дєньгі нєпахнут, тай батьківщина в них десь в Омані. А тут облом, виявляється є народ України 80% бо вони надіялись, що тільки насєлєніє 73% какаяразніца, що не фарт кагальній ячєйці.
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09.05.2022 15:37 Відповісти
Побільше фото і відео, з часом всіх цих ...... чекає тюрьма або позбавлення українського громадянства та депортація на ісконную родину бл.
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09.05.2022 14:05 Відповісти
Извыняюсь - ты похоже судддя? Бо у солдата другие проблемы - как выжить и еще и победить при этом. А пиджаки в тылу борются опять за рэйтинг, оклады, льготы и должности.
Как вы уже задрали - пиджаки с генеральскими погонами типа Баканова...
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09.05.2022 14:28 Відповісти
у всех кого согнали мало радости на лицах.... а организаторы пытающиеся придать этому унылому шествию видимость парадапабеды отрабатывали свои 30 сребников...
жалкое зрелище...
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09.05.2022 14:05 Відповісти
Лица могут быть грустные по разным поводам - например или машину не отдадут, или пива перед началом не налили. Это все фуйня с носа статуи Сфинкса. А вот то шо они стоят в 40 км. от Запорожья - вот это вопрос! И ответов ни одна **** не осмелится дать - как курва кацапам на танках удалось объехать чонгарский пост ДАЙ!! За всю историю СССР и Незалежной Украины это не удавалось еще никому!
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09.05.2022 14:33 Відповісти
Более 80% советских мужчин, родившихся в 1923 г., погибли во время Второй мировой войны. Но своей смертью они сохранили преступную оккупационную власть коммунистов. Они сохранили рабство, бесправие и унизительную жизнь для своих детей и внуков, вплоть до путинизма. Не забудем, не простим!
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09.05.2022 14:06 Відповісти
рабы спасли своих хозяев и вернулись в стойло
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09.05.2022 14:46 Відповісти
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09.05.2022 14:08 Відповісти
Тьху, ще насниться...
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09.05.2022 14:36 Відповісти
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09.05.2022 21:13 Відповісти
- Куме! Ви новину чули? В Росії збираються замість «Безсмертного полку» створювать «Безсмертну дивізію»

- Та там уже скоро і до «Безсмертної армії» дійде!

- Ну - на «Безсмертну ескадру» вони вже набрали!

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09.05.2022 14:09 Відповісти
Акція "Сини на палках". У якості палок вітаються держаки від швабр.
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09.05.2022 16:03 Відповісти
БЕЗКАРНО... НА НАШІЙ ЗЕМЛІ... ЗА ЯКУ ЩОГОДИНИ ГИНУТЬ НАЙКРАЩВ ЛЮДИ...МЕНІ ОДНОМУ БОЛЯЧЕ НА ЦЕ ДИВИТИСЬ??? А,НУ ТАК: «ЄТОЖЕНАШЕЛЮДІ»
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09.05.2022 14:10 Відповісти
пару сотень ганд.нов из ********** )) эт действительно смешно !
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09.05.2022 14:10 Відповісти
Аркадий Бабченко:

Зеленскому кто-то снова переключил тумблер в режим «Малоросс». И тот снова начал нести какую-то херню про «Мы никому не отдадим наше девятое травня».

Мы никому не отдадим наш девятомайский день победы, наш русский язык, нашего Булгакова и наш Ан-224 Мрия.

Да это просто, ****, мечта Путина!

Сесть вместе на Красной площади в наш и ваш День победы, на нашем и вашем русском языке вспомнить нашего и вашего Булгакова, глядя как над головой пролетает ваша и наша Мрия.

Да это ж праздник какой-то для любого россиянина!!

Вова, ты понимаешь, что он именно за это воюет-то?

Что цель его нападения на страну, в которой волей случая ты стал говорящей президентской головой, не в том, чтобы у вас не было русского языка и Булгакова - а как раз ровно в том, чтобы он у вас и был!!

Мы никому не отдадим нашу саркому. Она объединяет и утолщает нашу кость.

Великого ума заявление.

«Наш» можно сказать только про то событие, предмет, действие, которое в основе своей имело свободу выбора.

Если бы Украина имела свободу выбора, она бы в жизни не стала строить этот ей не пришей кобыле хвост Имперский Бомбовоз для перевозки Его Величества «Бурана», Чтобы Утереть Проклятым П#https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZVaVsekgJxtQD0VWmuEWPTXXBzeN5yjMQPPXY5Lg7oUJxprKXaOaHLy483Zn5nJgm1169riIOVbr1OrttmO-gmf8jlQT2TBaOdoNI8S-4tHkDda12-ULM9fkqDwBsyz3m2vtT0bxy2f7K-YPYxuOxWUX-qdqvLsDvEGZdTU4I0FXrxoGFger9voKeLeo0H_8PX0PRea9qjrNR3EWhVUOOPC&__tn__=*NK-y-R #досам Ж@пу.

Если бы Украина имела свободу выбора, никакие родители Булгакова из своей Курской губернии не переехали бы в имперскую Малороссию и не родили бы там Михаила Афанасьевича.

Если бы Украина имела свободу выбора, она изучала бы всех тех 259 українських письменників, которые були расстреляны в Сандармохе и на приисках Партизанский Колымы, и Булгаков был бы где-то на задворках, в разделе «иностранная литература» - и на украинском же языке.

Если бы у Украины была свобода выбора, никакого колониального образования не было бы и в помине, а было бы свое, украинское.

Вы понимаете, что Булгаков с Достоевским, как двадцатикилограммовый блин от штанги, положенный на огород - задавливали все украинское, что могло бы прорасти, взойти на этом месте?

И если бы у Украины была свобода выбора, она не воевала бы на стороне одного фашизма против другого. Она бы, исключительно как УПА, воевала бы И против коричневого, И против красного фашизмов.

Что и происходит именно сейчас. Когда этот выбор у страны все же появился. Просто с задержкой на семьдесят лет.

Какой, к чертям, видосик про девятое мая на Крещатике?

Зачем снова тянуть эти ниточки в совок? Не понимаю. История дает такой шанс отрубить и выбросить все эти раковые опухоли…

Булгаков жил в Киеве, уехал в Москву.

Довлатов жил в Таллине, уехал в Нью-Йорк.

Скажи эстонцу, что Довлатов эстонский писатель - да он напрочь ох..ет.

В Таллине Довлатова нет вообще. Нигде. Никаким упоминанием. Ни улицы, ни памятника, ни музея, ни таблички.

В Таллине нет никакого Девятого мая. Вообще. Ни парада, ни шествия, ни упоминания, ни выходного.

Площадь Победы переименована в Площадь Свободы.

На Площади Свободы которой проходят мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

Восьмого мая.

Как и везде во всем мире.

Эстония из всех постсоветских стран находится на первом месте. По всему. По уровню жизни, по средней зарплате, по образованию - тут с Финляндией делят первое место вообще в Европе - по уровню счастья, по экологии, по простоте ведения бизнеса, по свободе слова, по рождаемости - вот вообще по всем показателям.

В чем, ****, проблема??

В чем проблема отказаться от девятого и перейти на восьмое?

Отказаться от довлатовых-булгаковых-толстоевских и перейти на Калевапоэга и Пiдмогильного?

Отказаться от имперского бомбовоза и начать развивать свое?

Может, это как-то связано все же? Восьмое мая и первое место по всем показателям?

полный обрыв с империей, и наивысший уровень счастья?

Отcутсвие Булгакова и лучшее образование в Европе?

А? Владимир Александрович?

Украина тоже победит фашизм не тогда, когда перемелет их танковые орды. Да, это будет победа в войне. Да, это будет победа за Независимость. И свободу. Но все же это будет еще не окончательная стадия.

Окончательная же победа произойдет тогда, когда будут разорваны все ниточки, которые тянутся в это имперское прошлое.

И история сделает новый виток и начнет уже со здрового начала.

Без этой раковой опухоли.

С которой не будет больше связывать вообще ничего.

В рамках проекта «Журналистика без посредников».
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09.05.2022 14:11 Відповісти
Аднаво президенского срока мало чтобы выпалнить все абещания, нужно еще нескалька сроков и тогда вот тогда то тогда мы тогда.
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09.05.2022 14:37 Відповісти
Улюблена телеведуча https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленського Наталія Сосійчук з телеканалу Г+Г Коломойського - Медведчука, назвала українців які хочуть більше української мови в житті - українськими гнидами. Це в рамках підготовки зустрічі віч на віч Зеленського та путіна?
https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1517945089200476160
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09.05.2022 16:44 Відповісти
Трупы своих солдат забрать не хотят, что собаки и вороны догрызают. Зато парад победобесия устраивают. Где есть еще в мире такие варвары и больные на голову?
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09.05.2022 14:17 Відповісти
Фоток..фоток побільше..Щоб надалі всі ци поки вирахувати
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09.05.2022 14:34 Відповісти
ублюдки!
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09.05.2022 14:52 Відповісти
Знову старі ублюдки тягнуть сюди совок... Тільки совка не буде, буде гірше. Але вони не можуть своїми пустими головами допетрати
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09.05.2022 15:03 Відповісти
Впевнений, що у генпрокуратурі вже завели справу на цих колоборантів... щоб швидко відбілити після війни, та повернути у владу на місцях, щоб давали голоси на виборах.
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09.05.2022 15:11 Відповісти
Не "сотня людей", а приверженцы секты "колбаса по 2,20 рубля"
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09.05.2022 15:11 Відповісти
Вижу Сальдо за красной тряпкой в толпе! И еще некоторых одиозных. И не боится, тварь, что будут отвечать за это! Не могу понять, на что они рассчитывают?!
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09.05.2022 15:19 Відповісти
ЩОЙНО МЕНЕ 23 РІЧНИЙ БЄЖЄНЄЦ ІЗ ХЄЕРСОНА ПРИВІТАВ С «ДНЬОМ ПАБЄДИ». ЧЕРЕЗ ДВІ ХВИЛИНИ ДІКО ІЗВІНЯЛСЯ,АЛЕ ГЛОБАЛЬНО ЦЕ НІЧОГО НЕ ЗМІНЮЄ !!! БЄЖЄНЄЦ,МЛЯ... ІЗ ХЄРСОНА...
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09.05.2022 16:09 Відповісти
А чому не позвали на парад головного посібника-визволителя міста Херсон від ненависних бандьорівців і мазепінців батька малоросів і дебілів, який все-таки наважився і дав команду розмінувати Чонгар, щоб не загинули расєянушкі? Цей подвиг будуть вивчати діти на мацквє і з задоволенням дивитися витвір мистецства "Свати".
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09.05.2022 16:30 Відповісти
Ми їм теж пенсії будем платити?
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09.05.2022 17:02 Відповісти
зеленскому скиньте в немую телегу вернее его секретарям админам..так как они никто вреале в соцсетях не седят также и гончаренко на крупном донате и знаменитости своей......
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09.05.2022 17:04 Відповісти
Выглядит так, что никто и не собирается в Украине освобождать оккупированные территории. Коридор до Крыма есть. Подпишут мирное соглашение с ЗЕлебобой (остановятся где-то по середине) и привет. А через 2-3 года война с новой силой и оккупация всей территории Украины. Всё к этому идёт, поэтому и Крымский перешеек разминировали и Херсон сдали без единого выстрела. Тут Азов немного карты ЗЕлебобе спутал, не сдался, как тот планировал.
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09.05.2022 18:07 Відповісти
артиллерийских систем 155 мм прибывает с Запада все больше и больше. Повоюем, коцабчеги?
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09.05.2022 21:16 Відповісти
 
 