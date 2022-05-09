В Херсоні окупанти намагалися влаштувати "парад". Зібрати вдалося лише кілька сотень людей. ФОТОрепортаж

Щоби забезпечити картинку для російських пропагандистів, загарбникам довелося привезти до Херсону посіпак із окупованого Криму. Не з’явився навіть окупаційний "мер".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на херсонське видання "Мост".

Цього року не було ані традиційної ходи від площі Героїв до парку Слави, ані великої кількості учасників, як раніше.

В центрі міста з ранку зібралися кілька сотень людей. Їх розважали привезені напередодні з окупованого Сімферополя музиканти. В Херсонській військово-цивільній адміністрації, що значну частину учасників "масових заходів" також було завезено з Криму.

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Учасників "святкувань" охороняли десятки окупантів з автоматами.

"З відомих колаборантів захід відвідали російські посіпаки Кіріл Стремоусов, Володимир Сальдо та Олексій Журавко. Самопроголошений "мер" Олександр Кобець не з'явився навіть тут", - пише "Мост".

Кілька сотень людей пройшли короткою ходою до меморіалу.

"Там їх чекали поки що живі російські десантники, які стояли на порожньому майданчику, який у минулі роки був вщент заповнений людьми", - зазначає "Мост".

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