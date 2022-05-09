В Росії чоловік вийшов з плакатом "Мне стыдно за вас, внуки". Його затримали. ФОТО

Володимир Салтевський взяв участь у ході "Безсмертного полку" в Новосибірську. На його плакаті був напис "Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Сибирь.Реалии".

Салтевський йшов під час традиційної ходи "Безсмертний полк" 9 травня із написом "Мені соромно за вас, онуки. Ми воювали за мир, ви обрали війну" під фото ветерана. У затриманого був ще один плакат із написом "Перемогли той фашизм, переможемо і цей".

Салтевського вивели з колони учасники ходи з літерами Z на одязі та передали поліції. Його доставили до Центрального відділу поліції Новосибірська, де погрожували інкримінувати статтю про ототожнення дій керівництва СРСР з діями нацистської Німеччини, яка недавно з'явилася в адміністративному кодексі Росії. Однак у результаті на Салтевського склали протокол за статтею про "дискредитацію ЗС РФ".

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Сьогодні ж в Іркутську затримали пікетувальника Аміра Аймареха з плакатом "Мир".