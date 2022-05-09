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Новини Фото
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В Росії чоловік вийшов з плакатом "Мне стыдно за вас, внуки". Його затримали. ФОТО

Володимир Салтевський взяв участь у ході "Безсмертного полку" в Новосибірську. На його плакаті був напис "Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Сибирь.Реалии".

Салтевський йшов під час традиційної ходи "Безсмертний полк" 9 травня із написом "Мені соромно за вас, онуки. Ми воювали за мир, ви обрали війну" під фото ветерана. У затриманого був ще один плакат із написом "Перемогли той фашизм, переможемо і цей".

Салтевського вивели з колони учасники ходи з літерами Z на одязі та передали поліції. Його доставили до Центрального відділу поліції Новосибірська, де погрожували інкримінувати статтю про ототожнення дій керівництва СРСР з діями нацистської Німеччини, яка недавно з'явилася в адміністративному кодексі Росії. Однак у результаті на Салтевського склали протокол за статтею про "дискредитацію ЗС РФ".

Також дивіться: У Росії на святковому плакаті зобразили українського льотчика-героя СРСР, чию могилу розбомбили війська РФ. ФОТО

Сьогодні ж в Іркутську затримали пікетувальника Аміра Аймареха з плакатом "Мир".

В Росії чоловік вийшов з плакатом Мне стыдно за вас, внуки. Його затримали 01

Автор: 

протест (2402) росія (66080)


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Топ коментарі
+30
Сміливий чоловік.
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09.05.2022 14:33 Відповісти
+26
Пока не появился тикток и инстаграм, только родные знали, что ты дыбил (с)
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09.05.2022 14:38 Відповісти
+11
Кадыровские тиктокеры сняли на видео "захват Украины", расстреливая деревья в лесу

https://news.obozrevatel.com/tv/kadyrovtsy-mp4.htm

"Думал новый трейлер Rambo? Нет, это кадыровцы TikTok снимают"



На кадрах один из наемников путинской армии прыгает по неизвестному лесу, стреляя куда-то вдаль между деревьями.
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09.05.2022 14:34 Відповісти
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И тем самым, защитить его!!!
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09.05.2022 14:49 Відповісти
если так и дальше будет продолжаться - недолго и до такого
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09.05.2022 15:03 Відповісти
Сміливий чоловік.
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09.05.2022 14:33 Відповісти
да ***** на свинособак
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09.05.2022 14:33 Відповісти
Кадыровские тиктокеры сняли на видео "захват Украины", расстреливая деревья в лесу

https://news.obozrevatel.com/tv/kadyrovtsy-mp4.htm

"Думал новый трейлер Rambo? Нет, это кадыровцы TikTok снимают"



На кадрах один из наемников путинской армии прыгает по неизвестному лесу, стреляя куда-то вдаль между деревьями.
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09.05.2022 14:34 Відповісти
Пока не появился тикток и инстаграм, только родные знали, что ты дыбил (с)
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09.05.2022 14:38 Відповісти
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09.05.2022 15:17 Відповісти
Ось іще
https://t.me/horevica/2653
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09.05.2022 15:20 Відповісти
Новая партия кокса из Аргентины успешно прошла проверку!
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09.05.2022 16:18 Відповісти
https://t.me/osintbees/322

Еще один российский военнослужащий, заключивший контракт в начале этого года.

Соковиков Никита Александрович, г.Красноярск, личный №УК-589970, табельный №04056470. Контракт заключен с в/ч 24776 - 114-й гвардейский мотострелковый полк (ранее 70-я омсбр), г. Уссурийск.

https://www.instagram.com/nikitasokovikov01/


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Жена Сабрина Артеменко
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Мать Елена
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https://ok.ru/profile/509398522615

https://www.instagram.com/lenacokovukova/ https://www.instagram.com/lenacokovukova/

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09.05.2022 14:36 Відповісти
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09.05.2022 14:37 Відповісти
Піклування про Z-організми.
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09.05.2022 14:51 Відповісти
Два человека в миллионном городе, центре науки. Показательно.
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09.05.2022 14:38 Відповісти
Это те, что засветились. Многие держат в себе и боятся высказывать.
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09.05.2022 16:34 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.05.2022 14:38 Відповісти
Молодець
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09.05.2022 14:50 Відповісти
А за плакат "путин не *****" что б ему было?
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09.05.2022 14:55 Відповісти
за дедов может говорить только Большой Брат =)
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09.05.2022 14:58 Відповісти
І що то козломорде хотіло сказати? Що його діди не робили теж саме під час 2світової, що зараз роблять орки в Україні?
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09.05.2022 15:13 Відповісти
Там діди різні були, і українських було багато. В кожній нації дебілів багато , 2019 рік показав це і в Україні.
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09.05.2022 15:24 Відповісти
Фашизм классический. Фашизм это приверженность диктаторской власти, государственные скрепы превыше прав и свобод человека, запрет на инакомыслие.
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09.05.2022 15:26 Відповісти
РЕСПЕКТ СМІЛИВОМУ ЧОЛОВІКУ ! ПОБІЛЬШЕ Б ТАКИХ у росії без путіна !
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09.05.2022 16:20 Відповісти
А царь то на трибуне не настоящий. Опять с театра комедии дублера прислали.
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09.05.2022 16:46 Відповісти
Господи, как мало (по сути) сейчас нужно, что бы оставаться человеком...
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09.05.2022 17:54 Відповісти
 
 