В Росії чоловік вийшов з плакатом "Мне стыдно за вас, внуки". Його затримали. ФОТО
Володимир Салтевський взяв участь у ході "Безсмертного полку" в Новосибірську. На його плакаті був напис "Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Сибирь.Реалии".
Салтевський йшов під час традиційної ходи "Безсмертний полк" 9 травня із написом "Мені соромно за вас, онуки. Ми воювали за мир, ви обрали війну" під фото ветерана. У затриманого був ще один плакат із написом "Перемогли той фашизм, переможемо і цей".
Салтевського вивели з колони учасники ходи з літерами Z на одязі та передали поліції. Його доставили до Центрального відділу поліції Новосибірська, де погрожували інкримінувати статтю про ототожнення дій керівництва СРСР з діями нацистської Німеччини, яка недавно з'явилася в адміністративному кодексі Росії. Однак у результаті на Салтевського склали протокол за статтею про "дискредитацію ЗС РФ".
Сьогодні ж в Іркутську затримали пікетувальника Аміра Аймареха з плакатом "Мир".
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На кадрах один из наемников путинской армии прыгает по неизвестному лесу, стреляя куда-то вдаль между деревьями.
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Еще один российский военнослужащий, заключивший контракт в начале этого года.
Соковиков Никита Александрович, г.Красноярск, личный №УК-589970, табельный №04056470. Контракт заключен с в/ч 24776 - 114-й гвардейский мотострелковый полк (ранее 70-я омсбр), г. Уссурийск.
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